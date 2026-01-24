Una sfida dal sapore intenso quella che andrà in scena sabato 24 gennaio alle 14:00 al Campo de Futbol de Vallecas, nel cuore di Madrid. Rayo Vallecano e Osasuna si affrontano nella ventunesima giornata della Liga 2025/26, un crocevia importante per la corsa al centro classifica e per allontanarsi dalla zona calda. I padroni di casa cercano la spinta dei propri tifosi per consolidare il trend casalingo, mentre l’Osasuna vuole gettare il cuore oltre l’ostacolo e strappare punti pesanti in trasferta.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Osasuna

I due tecnici sono pronti a sfidarsi schierando il medesimo modulo, il 4-2-3-1, a sottolineare la voglia di trovare equilibrio senza rinunciare alla vocazione offensiva.

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Augusto Batalla tra i pali; difesa con Alfonso Espino, Florian Lejeune, Jozhua Vertrouwd e Pep Chavarria. In mediana agiranno Pedro Diaz e Gerard Gumbau, mentre sulla trequarti agiranno Carlos Martín, Isi Palazón e Álvaro García alle spalle del terminale offensivo Jorge de Frutos.

Osasuna (4-2-3-1): Sergio Herrera in porta, Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Jorge Herrando e Javi Galan a comporre il pacchetto difensivo. In mezzo al campo Moi Gomez e Lucas Torro, mentre sulla linea dei tre fantasisti spazio a Rubén García, Sheraldo Becker e Victor Muñoz.

Davanti, l’ariete croato Ante Budimir.

Quote: Rayo favorito nella bolgia di Vallecas

La spinta del pubblico di casa sembra pesare il giusto nelle valutazioni dei bookmaker. William Hill quota la vittoria del Rayo Vallecano a 2.15, il pareggio a 3.10 e il successo esterno dell’Osasuna a 3.60. Analoga la valutazione di Bet365, con i padroni di casa dati a 2.15, la X a 3.25 e la vittoria degli ospiti ancora a 3.60.

I protagonisti attesi: de Frutos e Budimir con il peso del gol

Jorge de Frutos, 28 anni, è la certezza offensiva su cui il Rayo costruisce la propria manovra: fino a qui, in 18 presenze tutte da titolare, ha accumulato 1329 minuti e segnato già 6 reti.

Il suo apporto è tangibile non solo nel tabellino, ma anche nel lavoro sporco: 24 tiri totali, 17 chiavi nei passaggi, 13 dribbling riusciti su 30 tentativi e ben 66 duelli vinti su 151 totali. Non manca la capacità di procurarsi rigori – già 3 in stagione – e la generosità nei ripiegamenti (20 tackle, 4 intercetti). Un profilo che unisce fiuto del gol e spirito di sacrificio.

Álvaro García è invece l’uomo dalle accelerazioni brucianti: 20 presenze (16 da titolare), 3 reti e 2 assist, abbinati a una discreta partecipazione in fase di costruzione (370 passaggi, di cui 25 chiave). Addolcisce il suo curriculum anche una buona dose di generosità negli inserimenti e nei duelli – ne ha vinti 34 su 87 – pur lasciando spazio a qualche imprecisione sotto porta, come testimoniano gli 8 dribbling riusciti su 2 tentativi.

Spazio anche alla giovane scommessa Carlos Martín, con sole 2 presenze ma già titolare in entrambi i gettoni: 147 minuti, 47 passaggi totali, un tentativo di dribbling riuscito su 2 e tanta voglia di convincere i tifosi di Vallecas.

Sul fronte Osasuna, i riflettori sono tutti per Ante Budimir, centravanti d’esperienza: 8 reti in 19 partite (17 da titolare), arrivate grazie a 47 tiri totali (20 nello specchio) e impreziosite da 3 rigori conquistati e altrettanti realizzati (con un errore). Il croato tiene in pressione le difese avversarie, duellando in 222 circostanze, di cui 100 vinte, e confermandosi uomo chiave nella manovra offensiva rojilla.

Rubén García, con 2 gol e ben 4 assist in 18 presenze, è la scheggia imprevedibile dell’attacco di Osasuna.

L’esterno, protagonista anche in copertura (28 tackle e 8 intercetti), partecipa a fondo sia nella creazione che nell’interdizione, grazie a 21 passaggi chiave e 65 duelli vinti su 137.

Da non sottovalutare il contributo di Víctor Muñoz: le sue 20 apparizioni contengono già 3 gol e 1 assist, frutto anche di una costante intraprendenza nell’1 contro 1, con 36 dribbling riusciti su ben 91 tentativi e 29 falli subiti. L’ala catalana rappresenta una spina nel fianco per le difese avversarie grazie al suo ritmo e alla capacità di saltare l’uomo con continuità.