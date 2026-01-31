Real Betis e Valencia si preparano a darsi battaglia per la ventiduesima giornata della Liga 2025/26, in scena sabato 1 febbraio alle 16:15 nell’imponente cornice dell’Estadio de La Cartuja di Siviglia. Sono i padroni di casa a voler sfruttare il calore andaluso e confermare il ruolino vincente davanti ai propri tifosi, mentre i valenciani saranno chiamati a una prova d’orgoglio per riaccendere l’entusiasmo in una stagione sin qui altalenante. Il Betis, con l’organico quasi al completo, punta forte sulle armi della rapidità e della fantasia sulle corsie, mentre il Valencia, costretto al ruolo di outsider secondo gli analisti, affida ambizioni e contropiede ai suoi giovani più talentuosi.

Le probabili formazioni di Real Betis-Valencia

Il tecnico dei biancoverdi dovrebbe confermare il 4-2-3-1 che ha dato equilibrio nell’ultimo scorcio di stagione: in porta il veterano Pau Lopez; davanti a lui, linea difensiva con Angel Ortiz, Marc Bartra, Diego Llorente e Valentin Gomez. In mediana agiranno Sergi Altimira e Marc Roca, con il trio di trequartisti composto da Antony, Fornals e Dani Pérez alle spalle di Cedric Bakambu punta centrale.

Il Valencia di Baraja risponde con un classico 4-4-2 che esalta dinamismo e densità a centrocampo: tra i pali ci sarà Stole Dimitrievski, supportato in difesa da Foulquier, Eray Coemert, Jose Copete e Jesus Vazquez. Sulle fasce Luis Rioja e Danjuma proveranno a spingere e creare occasioni per la coppia offensiva Hugo Duro-Lucas Beltrán, con Pepelu e Ugrinic a sorvegliare la zona nevralgica del campo.

Spain Flag
La Liga
Giornata 22
30/01/2026 21:00
Espanyol
VS
Alaves
31/01/2026 14:00
Oviedo
VS
Girona
31/01/2026 16:15
Osasuna
VS
Villarreal
31/01/2026 18:30
Levante
VS
Atlético Madrid
31/01/2026 21:00
Elche
VS
Barcellona
01/02/2026 14:00
Real Madrid
VS
Rayo Vallecano
01/02/2026 16:15
Real Betis
VS
Valencia
01/02/2026 18:30
Getafe
VS
Celta Vigo
01/02/2026 21:00
Athletic Bilbao
VS
Real Sociedad
02/02/2026 21:00
Maiorca
VS
Siviglia

Quote: Betis avanti, ma mai dire Valencia

I principali bookmaker dipingono una sfida in cui il Real Betis parte favorito. William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.85, il pareggio a 3.40 e il colpo esterno del Valencia a 4.20. Anche Bet365 conferma il trend, offrendo la vittoria del Betis a 1.83, la "X" a 3.50 e il successo del Valencia a quota 4.50.

Per analisti e scommettitori, insomma, i biancoverdi hanno tutte le carte in regola per dettare legge in Andalusia, ma i precedenti tra queste due squadre invitano comunque a non dare nulla per scontato.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
21
17
1
3
57 / 22
35
52
W
L
W
W
W
2
Real Madrid
21
16
3
2
45 / 17
28
51
W
W
W
W
W
3
Atlético Madrid
21
13
5
3
38 / 17
21
44
W
W
D
W
W
4
Villarreal
20
13
2
5
37 / 21
16
41
L
L
W
W
L
5
Espanyol
21
10
4
7
25 / 25
0
34
L
L
D
L
W
6
Real Betis
21
8
8
5
34 / 27
7
32
L
W
D
L
W
7
Celta Vigo
21
8
8
5
29 / 23
6
32
L
W
W
W
D
8
Real Sociedad
21
7
6
8
29 / 29
0
27
W
W
W
D
D
9
Osasuna
21
7
4
10
24 / 25
-1
25
W
W
L
D
W
10
Girona
21
6
7
8
21 / 35
-14
25
D
W
W
W
L
11
Elche
21
5
9
7
29 / 29
0
24
L
D
D
L
W
12
Siviglia
21
7
3
11
28 / 33
-5
24
W
D
L
L
L
13
Athletic Bilbao
21
7
3
11
20 / 30
-10
24
L
L
D
L
L
14
Valencia
21
5
8
8
22 / 33
-11
23
W
W
D
L
D
15
Alaves
21
6
4
11
18 / 26
-8
22
W
L
L
D
L
16
Rayo Vallecano
21
5
7
9
17 / 28
-11
22
L
L
W
D
L
17
Getafe
21
6
4
11
16 / 27
-11
22
D
L
L
D
L
18
Maiorca
21
5
6
10
24 / 33
-9
21
L
W
L
L
D
19
Levante
20
4
5
11
24 / 34
-10
17
W
L
D
W
D
20
Oviedo
21
2
7
12
11 / 34
-23
13
L
L
D
D
D

Focus sui protagonisti: Antony trascinatore, Hugo Duro riferimento ospite

Tra i giocatori più attesi nella serata andalusa, spicca senza dubbio il brasiliano Antony.

Con 16 presenze da titolare e 1329 minuti alle spalle in Liga, ha già infilato 5 gol e servito 4 assist, risultando la vera spina nel fianco delle difese avversarie. La sua media voto – 7.27 – lo certifica come autentico trascinatore di questo Betis, grazie anche a 31 passaggi chiave e ben 38 tiri, di cui 20 nello specchio, numeri che raccontano un impatto offensivo imponente. Non disdegna il lavoro sporco: 20 tackle a centrocampo e una presenza costante sia nella costruzione che nella finalizzazione.

Accanto a lui nella formazione titolare trova spazio Dani Pérez, giovane talento di scuola Betis. Nato a Siviglia e prodotto del vivaio, ha avuto poche occasioni (fin qui solo un minuto in campo e tre duelli disputati in stagione), ma già si è messo in mostra per personalità e capacità di dialogo nel gioco tra le linee, come mostrato nell’unico passaggio completato.

In avanti, la fisicità e l’esperienza di Cédric Bakambu potrebbero rappresentare una risorsa preziosa a gara in corso. In 8 apparizioni, solo una da titolare, il congolese vanta 1 gol in 172 minuti, con 7 tiri generati e una presenza attiva nei duelli (6 vinti su 19 totali). Il suo impatto dalla panchina può risultare determinante in caso di partita bloccata.

Sul fronte Valencia, occhi su Hugo Duro: il centravanti spagnolo è il terminale offensivo più pericoloso degli ospiti, come testimoniano i suoi 7 gol in 20 presenze, un bottino che lo rende punto di riferimento dell’attacco bianconero. Le sue doti principali restano la capacità di farsi trovare al momento giusto e la generosità nei duelli (60 vinti su 151), anche se il dato relativo alle sole 3 riuscite su 11 dribbling conferma come preferisca puntare su gioco di posizione e tempismo.

È assistito tra gli altri dall’argentino Lucas Beltrán, che ha garantito un gol e un assist in 18 presenze in Liga: non numeri da bomber, ma la sua vivacità (14 dribbling riusciti su 21 tentativi, 27 falli subiti) garantisce imprevedibilità e sponde per i compagni in avanti.
© RIPRODUZIONE VIETATA