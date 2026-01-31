Real Betis e Valencia si preparano a darsi battaglia per la ventiduesima giornata della Liga 2025/26, in scena sabato 1 febbraio alle 16:15 nell’imponente cornice dell’Estadio de La Cartuja di Siviglia. Sono i padroni di casa a voler sfruttare il calore andaluso e confermare il ruolino vincente davanti ai propri tifosi, mentre i valenciani saranno chiamati a una prova d’orgoglio per riaccendere l’entusiasmo in una stagione sin qui altalenante. Il Betis, con l’organico quasi al completo, punta forte sulle armi della rapidità e della fantasia sulle corsie, mentre il Valencia, costretto al ruolo di outsider secondo gli analisti, affida ambizioni e contropiede ai suoi giovani più talentuosi.

Le probabili formazioni di Real Betis-Valencia

Il tecnico dei biancoverdi dovrebbe confermare il 4-2-3-1 che ha dato equilibrio nell’ultimo scorcio di stagione: in porta il veterano Pau Lopez; davanti a lui, linea difensiva con Angel Ortiz, Marc Bartra, Diego Llorente e Valentin Gomez. In mediana agiranno Sergi Altimira e Marc Roca, con il trio di trequartisti composto da Antony, Fornals e Dani Pérez alle spalle di Cedric Bakambu punta centrale.

Il Valencia di Baraja risponde con un classico 4-4-2 che esalta dinamismo e densità a centrocampo: tra i pali ci sarà Stole Dimitrievski, supportato in difesa da Foulquier, Eray Coemert, Jose Copete e Jesus Vazquez. Sulle fasce Luis Rioja e Danjuma proveranno a spingere e creare occasioni per la coppia offensiva Hugo Duro-Lucas Beltrán, con Pepelu e Ugrinic a sorvegliare la zona nevralgica del campo.

Quote: Betis avanti, ma mai dire Valencia

I principali bookmaker dipingono una sfida in cui il Real Betis parte favorito. William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.85, il pareggio a 3.40 e il colpo esterno del Valencia a 4.20. Anche Bet365 conferma il trend, offrendo la vittoria del Betis a 1.83, la "X" a 3.50 e il successo del Valencia a quota 4.50.

Per analisti e scommettitori, insomma, i biancoverdi hanno tutte le carte in regola per dettare legge in Andalusia, ma i precedenti tra queste due squadre invitano comunque a non dare nulla per scontato.

Focus sui protagonisti: Antony trascinatore, Hugo Duro riferimento ospite

Tra i giocatori più attesi nella serata andalusa, spicca senza dubbio il brasiliano Antony.

Con 16 presenze da titolare e 1329 minuti alle spalle in Liga, ha già infilato 5 gol e servito 4 assist, risultando la vera spina nel fianco delle difese avversarie. La sua media voto – 7.27 – lo certifica come autentico trascinatore di questo Betis, grazie anche a 31 passaggi chiave e ben 38 tiri, di cui 20 nello specchio, numeri che raccontano un impatto offensivo imponente. Non disdegna il lavoro sporco: 20 tackle a centrocampo e una presenza costante sia nella costruzione che nella finalizzazione.

Accanto a lui nella formazione titolare trova spazio Dani Pérez, giovane talento di scuola Betis. Nato a Siviglia e prodotto del vivaio, ha avuto poche occasioni (fin qui solo un minuto in campo e tre duelli disputati in stagione), ma già si è messo in mostra per personalità e capacità di dialogo nel gioco tra le linee, come mostrato nell’unico passaggio completato.

In avanti, la fisicità e l’esperienza di Cédric Bakambu potrebbero rappresentare una risorsa preziosa a gara in corso. In 8 apparizioni, solo una da titolare, il congolese vanta 1 gol in 172 minuti, con 7 tiri generati e una presenza attiva nei duelli (6 vinti su 19 totali). Il suo impatto dalla panchina può risultare determinante in caso di partita bloccata.

Sul fronte Valencia, occhi su Hugo Duro: il centravanti spagnolo è il terminale offensivo più pericoloso degli ospiti, come testimoniano i suoi 7 gol in 20 presenze, un bottino che lo rende punto di riferimento dell’attacco bianconero. Le sue doti principali restano la capacità di farsi trovare al momento giusto e la generosità nei duelli (60 vinti su 151), anche se il dato relativo alle sole 3 riuscite su 11 dribbling conferma come preferisca puntare su gioco di posizione e tempismo.

È assistito tra gli altri dall’argentino Lucas Beltrán, che ha garantito un gol e un assist in 18 presenze in Liga: non numeri da bomber, ma la sua vivacità (14 dribbling riusciti su 21 tentativi, 27 falli subiti) garantisce imprevedibilità e sponde per i compagni in avanti.