All’Estadio Santiago Bernabéu di Madrid è tutto pronto per la ventiduesima giornata di Liga: sabato 1 febbraio, alle ore 14:00, il Real Madrid ospita il Rayo Vallecano per un derby cittadino che promette spettacolo. I padroni di casa, guidati da colpi di talento come Mbappé e Vinícius Junior, sfidano un Rayo deciso a difendere l’orgoglio nella cornice più iconica del calcio spagnolo. I Blancos partono da favoriti, ma la Liga insegna che mai nulla è scritto prima del fischio finale.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Rayo Vallecano

Carlo Ancelottisi affida al 4-1-2-3, con Courtois tra i pali e una difesa formata da Valverde, Alaba, Huijsen e Carreras.

Camavinga è il frangiflutti davanti alla difesa, supportato in mediana da Arda Güler e Jude Bellingham. Davanti il tridente è da sogno: Mbappé al centro, Vinícius Junior e il giovane Mastantuono larghi a cercare ampiezza e profondità.



Rayo Vallecano, con il 4-3-3, risponde con Batalla in porta, linea a quattro composta da Espino, Lejeune, Ciss e Chavarria. A centrocampo si muovono Isi Palazon, Oscar Valentin e Pedro Diaz, mentre il reparto avanzato vede Carlos Martín, l’estroso Jorge de Frutos e Álvaro García pronti a colpire in velocità.

Quote: Real Madrid nettamente avanti per i bookmaker

Non ci sono incertezze nelle lavagne dei bookmaker: secondo William Hill la vittoria dei Blancos si gioca a 1.25, il pareggio quota 5.50, mentre il successo del Rayo Vallecano vale ben 10.00.

Bet365 si allinea: 1.25 per il segno 1, ma paga di più il pareggio (6.00) e offre addirittura 12.00 per il colpaccio degli ospiti. Il peso della storia, del talento e della rosa gioca tutto a favore del Real, che parte con i galloni della favorita assoluta.

Focus sui protagonisti: Mbappé letale, Mastantuono in crescita, Vinícius garanzia

Kylian Mbappé è il faro offensivo dei Blancos e arriva all’appuntamento da assoluto protagonista: in 20 presenze di Liga ha già messo a referto 21 gol, con 7 reti dagli 11 metri e una media tiri impressionante (75 totali, 45 in porta). Il francese ha anche confezionato 4 assist e collezionato 51 passaggi chiave. La sua velocità manda in tilt le difese: 100 dribbling tentati e 57 riusciti, con 25 falli subiti segno che la sua presenza è temuta da tutti.

Vinícius Junior, altra freccia nell’arco di Ancelotti, abbina qualità di fantasia e concretezza: in 21 apparizioni sono già 5 i gol e altrettanti gli assist, oltre a un lavoro incessante in costruzione (657 passaggi e 39 chiave) e nella fase di 1 contro 1 (52 dribbling riusciti su 120 tentati). I suoi 43 falli subiti testimoniano quanto venga temuto e costantemente preso di mira dalle difese avversarie.

Attesa particolare anche per Franco Mastantuono: 18 anni, proveniente dall’Argentina, inizia a prendere confidenza con le grandi notti del Bernabéu. Con 13 partite giocate – solo 8 dal 1’ – ha già trovato il primo gol, sommando 345 passaggi e 16 tiri. Il giovane talento si distingue per dinamismo e presenza nei duelli (54 vinti su 126), oltre a numeri incoraggianti nei dribbling (15 riusciti su 39 tentati).

Il Rayo e la speranza passa da Álvaro García e De Frutos

In casa Rayo, Jorge de Frutos rappresenta la minaccia più concreta: 6 reti e un assist in 19 presenze, con 25 tiri totali e una spiccata propensione al sacrificio anche in fase di pressing (20 tackle).

De Frutos ha creato 17 passaggi chiave e guadagnato ben 23 falli, a dimostrazione della pressione che sa mettere sulle difese.

Álvaro García, invece, è il motore del centrocampo. Ha giocato 21 volte, realizzando 3 gol e 2 assist. I suoi 27 passaggi chiave e 12 conclusioni nello specchio fanno di lui un punto di riferimento in costruzione, mentre i dati difensivi – 19 tackle e 9 intercetti – raccontano l’impegno anche dietro la linea della palla.

Da segnalare tra i protagonisti del Rayo anche Carlos Martín, impiegato tre volte dal primo minuto nella Liga con 192 minuti giocati, 56 passaggi e una buona presenza nei duelli (13 vinti su 28). Il centrocampista classe 2002 si distingue per freschezza e duttilità, avendo già mostrato spirito di sacrificio con 5 tackle e 1 ammonizione.