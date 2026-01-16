La Liga riporta sul palcoscenico l’aria frizzante di San Sebastian, dove domenica 18 gennaio alle 21:00 la Real Sociedad ospiterà il Barcellona alla Reale Arena, per la ventesima giornata di regular season. Una sfida sempre ricca di suggestioni, tra la concretezza basca dei Txuri-urdin e il calcio spumeggiante dei blaugrana, pronti a lanciarsi all’inseguimento della vetta.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Barcellona

Il tecnico della Real Sociedad dovrebbe affidarsi all’ormai collaudato 4-4-2 davanti al pubblico amico: conferma tra i pali per Alex Remiro, linea difensiva con Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car e Sergio Gomez.

In mezzo al campo, dinamismo e qualità con Takefusa Kubo e Benat Turrientes, con Carlos Soler e Goncalo Guedes pronti a dettare i tempi. Sulle corsie ecco Brais Mendez – uno degli uomini d’ordine – e Mikel Oyarzabal a coronare il reparto avanzato, completando il tandem offensivo con la sua leadership e il suo fiuto del gol.

Dall’altra parte, il Barcellona si presenta a San Sebastian con un 4-2-3-1 a trazione anteriore: Joan Garcia a difesa dei pali, linea arretrata composta da Jules Kounde, il giovane Pau Cubarsi, Gerard Martin e Alejandro Balde. Protezione in mediana per Eric Garcia e Frenkie de Jong, mentre la fantasia è tutta sulla trequarti: Lamine Yamal, Raphinha e Marcus Rashford pronti a supportare Ferran Torres, terminale offensivo designato.

Spain Flag
La Liga
Giornata 20
16/01/2026 21:00
Espanyol
VS
Girona
17/01/2026 14:00
Real Madrid
VS
Levante
17/01/2026 16:15
Maiorca
VS
Athletic Bilbao
17/01/2026 18:30
Osasuna
VS
Oviedo
17/01/2026 21:00
Real Betis
VS
Villarreal
18/01/2026 14:00
Getafe
VS
Valencia
18/01/2026 16:15
Atlético Madrid
VS
Alaves
18/01/2026 18:30
Celta Vigo
VS
Rayo Vallecano
18/01/2026 21:00
Real Sociedad
VS
Barcellona
19/01/2026 21:00
Elche
VS
Siviglia

Quote: blaugrana nettamente favoriti al Reale Arena

I bookmaker non hanno dubbi: il pronostico pende saldamente dalla parte del Barcellona. William Hill quota il successo dei baschi a 4.80, il pareggio a 4.33 e la vittoria dei catalani solo a 1.57. L’offerta di Bet365 si allinea su questa visione: Real Sociedad a 5.00, pareggio a 4.50 e Barcellona a 1.55.

Per i quotisti, i blaugrana hanno tutte le carte in regola per espugnare la roccaforte basca e confermarsi come una delle grandi favorite della giornata.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
19
16
1
2
53 / 20
33
49
W
W
W
W
W
2
Real Madrid
19
14
3
2
41 / 17
24
45
W
W
W
L
W
3
Villarreal
18
13
2
3
37 / 17
20
41
W
W
L
W
W
4
Atlético Madrid
19
11
5
3
34 / 17
17
38
D
W
W
L
L
5
Espanyol
19
10
4
5
23 / 20
3
34
D
L
W
W
W
6
Real Betis
19
7
8
4
31 / 25
6
29
D
L
W
D
L
7
Celta Vigo
19
7
8
4
25 / 20
5
29
W
W
D
W
W
8
Athletic Bilbao
19
7
3
9
17 / 25
-8
24
D
L
L
W
L
9
Elche
19
5
8
6
25 / 24
1
23
D
L
W
L
W
10
Rayo Vallecano
19
5
7
7
16 / 22
-6
22
W
D
L
D
L
11
Real Sociedad
19
5
6
8
24 / 27
-3
21
W
D
D
L
L
12
Getafe
19
6
3
10
15 / 25
-10
21
L
D
L
L
L
13
Girona
19
5
6
8
18 / 34
-16
21
W
W
L
W
L
14
Siviglia
19
6
2
11
24 / 30
-6
20
L
L
L
W
D
15
Osasuna
19
5
4
10
18 / 22
-4
19
L
D
W
L
W
16
Alaves
19
5
4
10
16 / 24
-8
19
L
D
L
L
W
17
Maiorca
19
4
6
9
21 / 28
-7
18
L
L
D
W
D
18
Valencia
19
3
8
8
18 / 31
-13
17
D
L
D
L
D
19
Levante
18
3
5
10
21 / 30
-9
14
D
W
D
L
L
20
Oviedo
19
2
7
10
9 / 28
-19
13
D
D
D
L
D

I protagonisti sotto la lente: la qualità non manca né in casa né tra i catalani

La Real Sociedad conta molto sulle geometrie e la classe di Brais Mendez: per lui 18 presenze (14 da titolare), 4 gol e 2 assist in stagione, impreziosite da un totale di 592 passaggi completati e 18 chiave.

La sua intelligenza tattica e la capacità di inserirsi coi tempi giusti, unite a 19 tackle e 74 duelli vinti su 149, ne fanno un perno imprescindibile per il centrocampo di San Sebastian.

Sulle fasce e tra le linee spicca Takefusa Kubo, talento giapponese capace di spaccare le difese: in 17 presenze (12 da titolare), ha confezionato 2 reti e 3 assist, offrendo rapidità e spunti nel gioco fra le linee. Impressionante anche il dato dei 46 dribbling tentati, di cui 25 a buon fine, dimostrando quanto possa essere una spina nel fianco per la linea arretrata catalana.

A chiudere l’esame della Real Sociedad va segnalato l’apporto di Mikel Oyarzabal, leader in campo e mattatore della stagione con 5 centri e 3 assist in 16 presenze.

La sua presenza costante si riflette nei 36 tiri tentati, 20 nello specchio e soprattutto nella sua precisione dal dischetto, sempre letale nei calci di rigore (3 su 3 realizzati).

Sponda Barcellona, impossibile non puntare i riflettori su Lamine Yamal. L’enfant prodige blaugrana ha già messo insieme 15 presenze (14 da titolare), impressionando con un bottino di 7 gol e altrettanti assist. I numeri parlano da soli: 47 tiri, 21 nello specchio, 750 passaggi (34 chiave) e ben 82 dribbling riusciti su 151, un’autentica furia sulla fascia in grado di creare superiorità in ogni zona di campo. Da citare anche la freddezza dal dischetto, con 2 rigori trasformati su altrettanti tentativi.

Nel pacchetto offensivo dei catalani si inserisce alla perfezione Raphinha: il brasiliano viaggia con una media di un gol ogni due partite (7 in 12 presenze), 3 assist e 24 key pass.

Anche Ferran Torres, sempre più imprescindibile nello scacchiere blaugrana, ha già messo a segno 11 reti in 18 apparizioni, mostrando uno spiccato senso del gol e una capacità notevole di farsi trovare pronto nei momenti cruciali.
© RIPRODUZIONE VIETATA