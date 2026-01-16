La Liga riporta sul palcoscenico l’aria frizzante di San Sebastian, dove domenica 18 gennaio alle 21:00 la Real Sociedad ospiterà il Barcellona alla Reale Arena, per la ventesima giornata di regular season. Una sfida sempre ricca di suggestioni, tra la concretezza basca dei Txuri-urdin e il calcio spumeggiante dei blaugrana, pronti a lanciarsi all’inseguimento della vetta.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Barcellona

Il tecnico della Real Sociedad dovrebbe affidarsi all’ormai collaudato 4-4-2 davanti al pubblico amico: conferma tra i pali per Alex Remiro, linea difensiva con Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car e Sergio Gomez.

In mezzo al campo, dinamismo e qualità con Takefusa Kubo e Benat Turrientes, con Carlos Soler e Goncalo Guedes pronti a dettare i tempi. Sulle corsie ecco Brais Mendez – uno degli uomini d’ordine – e Mikel Oyarzabal a coronare il reparto avanzato, completando il tandem offensivo con la sua leadership e il suo fiuto del gol.

Dall’altra parte, il Barcellona si presenta a San Sebastian con un 4-2-3-1 a trazione anteriore: Joan Garcia a difesa dei pali, linea arretrata composta da Jules Kounde, il giovane Pau Cubarsi, Gerard Martin e Alejandro Balde. Protezione in mediana per Eric Garcia e Frenkie de Jong, mentre la fantasia è tutta sulla trequarti: Lamine Yamal, Raphinha e Marcus Rashford pronti a supportare Ferran Torres, terminale offensivo designato.

Quote: blaugrana nettamente favoriti al Reale Arena

I bookmaker non hanno dubbi: il pronostico pende saldamente dalla parte del Barcellona. William Hill quota il successo dei baschi a 4.80, il pareggio a 4.33 e la vittoria dei catalani solo a 1.57. L’offerta di Bet365 si allinea su questa visione: Real Sociedad a 5.00, pareggio a 4.50 e Barcellona a 1.55.

Per i quotisti, i blaugrana hanno tutte le carte in regola per espugnare la roccaforte basca e confermarsi come una delle grandi favorite della giornata.

I protagonisti sotto la lente: la qualità non manca né in casa né tra i catalani

La Real Sociedad conta molto sulle geometrie e la classe di Brais Mendez: per lui 18 presenze (14 da titolare), 4 gol e 2 assist in stagione, impreziosite da un totale di 592 passaggi completati e 18 chiave.

La sua intelligenza tattica e la capacità di inserirsi coi tempi giusti, unite a 19 tackle e 74 duelli vinti su 149, ne fanno un perno imprescindibile per il centrocampo di San Sebastian.

Sulle fasce e tra le linee spicca Takefusa Kubo, talento giapponese capace di spaccare le difese: in 17 presenze (12 da titolare), ha confezionato 2 reti e 3 assist, offrendo rapidità e spunti nel gioco fra le linee. Impressionante anche il dato dei 46 dribbling tentati, di cui 25 a buon fine, dimostrando quanto possa essere una spina nel fianco per la linea arretrata catalana.

A chiudere l’esame della Real Sociedad va segnalato l’apporto di Mikel Oyarzabal, leader in campo e mattatore della stagione con 5 centri e 3 assist in 16 presenze.

La sua presenza costante si riflette nei 36 tiri tentati, 20 nello specchio e soprattutto nella sua precisione dal dischetto, sempre letale nei calci di rigore (3 su 3 realizzati).

Sponda Barcellona, impossibile non puntare i riflettori su Lamine Yamal. L’enfant prodige blaugrana ha già messo insieme 15 presenze (14 da titolare), impressionando con un bottino di 7 gol e altrettanti assist. I numeri parlano da soli: 47 tiri, 21 nello specchio, 750 passaggi (34 chiave) e ben 82 dribbling riusciti su 151, un’autentica furia sulla fascia in grado di creare superiorità in ogni zona di campo. Da citare anche la freddezza dal dischetto, con 2 rigori trasformati su altrettanti tentativi.

Nel pacchetto offensivo dei catalani si inserisce alla perfezione Raphinha: il brasiliano viaggia con una media di un gol ogni due partite (7 in 12 presenze), 3 assist e 24 key pass.

Anche Ferran Torres, sempre più imprescindibile nello scacchiere blaugrana, ha già messo a segno 11 reti in 18 apparizioni, mostrando uno spiccato senso del gol e una capacità notevole di farsi trovare pronto nei momenti cruciali.