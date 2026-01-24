San Sebastian torna a respirare aria di grande calcio: la Real Sociedad ospita il Celta Vigo domenica 25 gennaio alle ore 18:30 alla Reale Arena, ventunesima giornata di Liga. In terra basca, i biancoazzurri cercano punti per restare nelle zone nobili della classifica contro i galiziani, sempre insidiosi soprattutto in trasferta. La scelta delle formazioni, la condizione degli uomini chiave e le previsioni dei bookmaker alimentano l’attesa di un confronto tra due squadre dal calcio propositivo e tecnico.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Celta Vigo

Real Sociedad e Celta Vigo scendono in campo con due interpreti tattici differenti: i padroni di casa optano per un 4-4-2 che esalta la qualità sugli esterni, mentre gli ospiti rispondono con un moderno 3-4-3 votato all’intensità e alle ripartenze.

Real Sociedad (4-4-2): Alex Remiro tra i pali; linea difensiva composta da Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia e Sergio Gomez. In mediana ci sono Takefusa Kubo e Benat Turrientes affiancati sulle fasce da Jon Gorrotxategi e Gonçalo Guedes. In avanti la coppia Brais Mendez e Mikel Oyarzabal promette di impensierire la retroguardia rivale.

Celta Vigo (3-4-3): In porta Ionut Andrei Radu; difesa a tre con Javi Rodriguez, Carl Starfelt e Marcos Alonso, mentre Oscar Mingueza e Sergio Carreira presidiano le corsie laterali del centrocampo assieme a Ilaix Moriba e Hugo Sotelo in mezzo.

Davanti, tridente formato da Hugo Alvarez, Pablo Duran e Bryan Zaragoza.

Quote: baschi favoriti secondo William Hill e Bet365

Sono i ragazzi di San Sebastian ad avere i favori della vigilia secondo i principali bookmaker. William Hill quota il successo interno a 2.00, il pareggio a 3.30 e l’affermazione ospite a 3.75.

Stesse chiare tendenze anche da Bet365, dove il successo della Real Sociedad resta fissato a 2.00, X a 3.40 e il colpo del Celta Vigo addirittura a 3.90. Quote che segnano una netta preferenza per i padroni di casa, con la formazione galiziana che parte con il ruolo di outsider, ma con margini di sorpresa tutt’altro che trascurabili.

Numeri chiave: Oyarzabal e Mendez trascinatori, Alvarez e Zaragoza le sorprese del Celta

Mikel Oyarzabal resta la stella della Real Sociedad: 17 presenze tutte da titolare in questa Liga, con già 6 reti all’attivo, tre delle quali arrivate dal dischetto, e 3 assist confezionati.

L’attaccante basco non solo segna, ma si mette a disposizione dei compagni: 26 passaggi chiave in stagione e un rendimento medio di 7.02 secondo i rating ufficiali. La sua presenza tra le linee, abbinata a 21 tiri in porta sui 38 totali tentati, fa da ago della bilancia per la manovra offensiva biancoazzurra.

Alle sue spalle agisce Brais Mendez, metronomo e incursore nei quadri della Real Sociedad: in 19 apparizioni (15 dal primo minuto) ha messo insieme 4 gol, 2 assist e oltre 600 passaggi completati, una cifra che testimonia il peso specifico nel palleggio dei padroni di casa. Mendez si distingue anche per 15 dribbling riusciti su 32 tentati e 18 passaggi chiave, confermandosi pedina importante nella costruzione della manovra e negli inserimenti.

Dal lato Celta, due i nomi da tenere d’occhio. Hugo Alvarez, giovane centrocampista, è riuscito a lasciare il segno nonostante uno spazio limitato (472 minuti spalmati su 12 presenze): 2 reti su appena 2 conclusioni nello specchio, 1 assist e 8 passaggi chiave, segnale della sua efficacia sotto porta e nella verticalizzazione del gioco. Pablo Duran, invece, alterna presenza dal primo minuto a ingressi dalla panchina, ma nelle sue 16 apparizioni ha realizzato 2 gol e 1 assist, con 8 tiri in porta su 11 totali e 200 passaggi completati.

Infine Bryan Zaragoza completa il tridente offensivo galiziano con un bagaglio di 18 presenze (12 da titolare) in cui ha segnato 1 rete (su rigore) e fornito 1 assist.

La sua corsa e destrezza nell’uno contro uno sono documentate dai 63 dribbling tentati, 25 dei quali riusciti, a cui si aggiungono 17 passaggi chiave e una percentuale rispettabile di duelli vinti (52 su 118).
