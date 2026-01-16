Il Roazhon Park di Rennes si prepara a ospitare una classica sfida di Ligue 1 tra Rennes e Le Havre domenica 18 gennaio alle ore 17:15, valida per la diciottesima giornata di campionato. Da una parte i padroni di casa, desiderosi di consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica; dall’altra il Le Havre, che arriva in Bretagna con la voglia di sorprendere e allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. Il match si preannuncia intenso, con i rossoneri di casa che puntano forte sulla spinta dei propri sostenitori e sulle giocate dei propri attaccanti, mentre gli ospiti cercheranno scampoli di gloria sfruttando la freschezza dei propri giovani.

Le probabili formazioni: Embolo guida l’attacco del Rennes, sorpresa Quetant nel Le Havre

Le scelte degli allenatori sembrano già delineate alla vigilia della sfida al Roazhon Park. Il Rennes dovrebbe scendere in campo con il classico 3-5-2: tra i pali Brice Samba, davanti a una difesa che vedrà Kamara, Rouault e Brassier a protezione. Sulle fasce spazio a Frankowski e Merlin, mentre il cuore del centrocampo sarà affidato a Mahdi Camara, Valentin Rongier e Mousa Tamari. In attacco il compito di finalizzare le azioni sarà affidato a Breel Embolo, affiancato dal giovane Mohamed Meïté.

Il Le Havre risponde con il 4-3-1-2, con Paul Argney tra i pali. A comporre la vecchia guardia difensiva ci saranno Nego, Seko, Lloris e Zouaoui.

In mezzo al campo Ndiaye, Ebonog e Kechta, mentre Felix Mambimbi agirà alle spalle del tandem offensivo formato dal diciannovenne Quetant e dal senegalese Soumaré, leader d’attacco degli ospiti.

Quote: Rennes ha i favori dei pronostici secondo William Hill e Bet365

I principali bookmaker non hanno dubbi: il Rennes parte nettamente favorito. William Hill quota la vittoria interna a 1.65, il pareggio a 3.75 e il successo esterno a 4.80.

Linea leggermente più marcata per i padroni di casa anche su Bet365, che propone il Rennes vincente a 1.67, la "X" a 3.90 e Le Havre corsaro a 5.25. Il divario nelle quote fotografa bene le aspettative della vigilia: la squadra di casa, ben organizzata e trascinata dai gol di Embolo, gode di ampia fiducia. Ma il Le Havre ha già dimostrato di poter sorprendere anche su campi ostici, puntando in particolare sull’entusiasmo del suo attacco giovane.

Le statistiche dei protagonisti: Embolo e Meïté le armi del Rennes, Soumaré punto fermo nel Le Havre

Grande attesa a Rennes per Breel Embolo, attaccante svizzero con già 4 reti e 2 assist in 14 apparizioni stagionali.

Embolo garantisce presenza fisica (15 tiri totali, 9 nello specchio), capacità di legare il gioco (184 passaggi completati di cui 8 chiave) e non disdegna il lavoro sporco, come testimoniano i 15 contrasti e i 64 duelli vinti su 139. Le sue punte di velocità e la capacità di attirare falli (ne subisce 30 dall’inizio del campionato) costringono le difese a restare sempre vigili.

Vicino a lui agisce il giovane Mohamed Meïté, attaccante 18enne rivelazione della stagione: per lui sono già 3 le reti in 15 presenze, con 6 tiri nello specchio e 2 passaggi vincenti. Efficace anche palla al piede (6 dribbling riusciti su 10 tentati), il giovane francese alterna spunti in velocità a una discreta visione di gioco, tanto da essere stato impiegato sia da titolare sia come arma a partita in corso.

L’osservato speciale in casa Le Havre resta però il numero 45 Issa Soumaré. Il senegalese ha giocato tutte le 17 partite della stagione, sempre dal primo minuto, segnando 3 gol e servendo 2 assist. I suoi 36 tiri totali, di cui 13 indirizzati nello specchio, e una buona presenza nei duelli (271 quelli totali, 136 vinti) ne fanno il pericolo pubblico numero uno per la difesa del Rennes. Non va sottovalutato nemmeno il contributo nei dribbling (16 riusciti su 38), la capacità di guadagnare falli (42 in stagione) e i 2 rigori procurati, di cui uno realizzato.

Fari puntati anche su Kenny Quetant, il classe 2007 del Le Havre che, nonostante appena 95 minuti giocati in Ligue 1, ha già messo a segno 1 gol e ha dimostrato notevole intraprendenza: 3 tiri (2 nello specchio) e 2 dribbling riusciti su 3 lo candidano ad outsider in questa sfida.