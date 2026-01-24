Tutte le luci di Roazhon Park sono pronte ad accendersi sabato 24 gennaio alle ore 17:00 per il derby bretone tra Rennes e Lorient, valevole per la diciannovesima giornata della Ligue 1 2025/26. Un appuntamento che profuma di rivalità regionale e che mette di fronte due squadre in cerca di risposte dopo la lunga pausa invernale. Gli uomini di casa sperano nel calore del proprio pubblico per tenere il passo delle prime posizioni, mentre il Lorient cerca punti pesanti per risalire la corrente della classifica.

Le probabili formazioni di Rennes-Lorient

Il tecnico del Rennes si affida al collaudato 4-4-2, puntando sulla solidità di Brice Samba tra i pali e su una linea difensiva formata da Seidu, Rouault, Brassier e Rongier. Sulle corsie agiranno Frankowski e Merlin, mentre Camara sarà l’uomo d’ordine in mediana. Davanti spazio al tandem Embolo-Lepaul, con Mousa Tamari a supporto.

Per il Lorient, invece, confermato il 3-4-2-1: Mvogo a guidare la difesa a tre composta da Meite, Talbi e Igor Silva, mentre a centrocampo spazio agli esterni Le Bris e Kouassi, con Cadiou e Abergel in mezzo. Sulla trequarti il talento di Makengo e l’inventiva di Pagis, in cerca di rifornimenti per la velocità di Bamba Dieng.

Quote: il Rennes parte con i favori del pronostico

Secondo i bookmaker, il pronostico pende decisamente dalla parte dei padroni di casa. William Hill quota la vittoria interna a 1.75, il pareggio a 3.50 e il successo ospite a 4.20. Valutazioni simili da parte di Bet365, che propone il Rennes vincente a 1.80, la X a 3.75 e il successo del Lorient a 4.33. Dunque, la squadra di casa si presenta con i gradi di favorita anche sulla lavagna dei pronostici.

Le statistiche: Embolo e Lepaul guidano il Rennes, Pagis la mina vagante per il Lorient

A dare slancio alle ambizioni rossonere – così sono chiamati i padroni di casa nella terra bretone – ci sono due giocatori in particolare.

Breel Embolo, attaccante svizzero di origini camerunesi, si è ritagliato un ruolo da protagonista nella stagione in corso: 5 reti e 2 assist in 15 apparizioni di Ligue 1, spesso decisivo col suo atletismo (67 duelli vinti su 151 ingaggiati) e la propensione al lavoro sporco (15 tackle, 28 falli commessi, 32 subiti). Embolo si distingue per la generosità in ogni zona offensiva del campo e la capacità di accendere la scintilla nei momenti chiave.

A fargli compagnia sul fronte avanzato Esteban Lepaul: con 8 gol e 3 assist in 16 partite giocate col Rennes, il classe 2000 è stato la rivelazione di questo inizio stagione, mostrando una spiccata capacità di finalizzazione (27 tiri totali, 16 nello specchio) e buona presenza anche nel gioco di sponda (9 passaggi chiave).

Lepaul va tenuto d’occhio soprattutto nei movimenti senza palla, fondamentale per creare spazi utili agli inserimenti dei compagni.

Lato Lorient, le speranze di trovare la via della porta rivale passano in primis dai piedi di Pablo Pagis: già 5 sigilli in 15 match, Pagis abbina qualità acrobatiche (１gol su rigore, 24 tiri tentati, 13 passaggi chiave) alla capacità di dare una mano anche in difesa (11 tackle e ben 11 intercetti), perfetto interprete della doppia fase richiesta dal 3-4-2-1. Nel reparto avanzato spazio anche a Bamba Dieng, che ha collezionato 2 reti e 1 assist in sole 6 presenze, mostrando una spiccata pericolosità appena entra in campo (13 tiri totali, 1 solo gol su rigore) e a Jean-Victor Makengo, polmone del centrocampo con un rendimento puntuale (15 presenze, 1 gol e 1 assist, 11 passaggi chiave) e un ottimo supporto nei duelli (42 vinti su 77 ingaggiati).