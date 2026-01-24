Domenica 25 gennaio alle 12:30 il MAPEI Stadium di Reggio Emilia farà da cornice alla sfida tra Sassuolo e Cremonese, gara valida per il ventiduesimo turno del campionato di Serie A 2025/26. I neroverdi di Grosso tornano tra le mura amiche con l’obiettivo dichiarato di prendere punti pesanti per risalire la china, mentre la formazione grigiorossa guidata da Nicola si rimette in marcia dopo aver recuperato uomini e allenatore, tornato in panchina al termine della squalifica.

Le probabili formazioni: Berardi-Koné rientrano, Nicola ritrova Payero

Il Sassuolo, schierato con l’ormai classico 4-3-3 da Grosso, recupera due pezzi da novanta: Berardi, sempre più anima e simbolo dei neroverdi, e Koné sono attesi dal primo minuto.

Restano invece possibili ma non probabili i rientri di Thorstvedt e Volpato, che saranno monitorati negli ultimi allenamenti. Difesa titolare davanti a Muric, con Walukiewicz e Muharemovic coppia centrale e Doig a presidiare la corsia mancina. In mezzo, ballottaggio tra Lipani, Iannoni e Vranckx, mentre davanti spazio a Berardi, Pinamonti e Laurienté, con Fadera pronto a subentrare. A disposizione anche Satalino, Turati, Zacchi, Paz, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Vranckx, Iannoni, Skjellerup, Moro, Pierini e Fadera.

Formazione tipo anche per la Cremonese che, nel suo 3-5-2, vede il rientro di Pezzella a sinistra e Payero in mezzo dopo gli stop per squalifica e infortunio. In avanti la coppia delle occasioni: Bonazzoli affiancherà il veterano Vardy, alla ricerca di un gol che manca da alcune giornate.

Possibile più spazio per Collocolo a gara in corso. Audero tra i pali; davanti a lui Terracciano, Baschirotto e Bianchetti; sulle fasce Barbieri e Pezzella. Completano la mediana Vandeputte, Bondo e Payero. Panchina lunga con Silvestri, Nava, Floriani, Faye, Folino, Collocolo, Grassi, Zerbin, Moumbagnà, Vazquez.

Quote: Sassuolo avanti nei pronostici, Cremonese tenta il colpaccio

Favori del pronostico per i padroni di casa, con il Sassuolo nettamente avanti nelle quote pubblicate dai principali bookmaker.

William Hill quota la vittoria interna a 1.91, il pareggio a 3.25 e il successo della Cremonese a 4.00. Sulla stessa linea Bet365: i neroverdi dati ancora vincenti a 1.91, mentre la X vale 3.40 e il colpaccio esterno dei grigiorossi si attesta a quota 4.20. Numeri che riflettono sia il rendimento stagionale, sia l’importanza dei recuperi tra le file del Sassuolo.

Uomini chiave: Berardi e Laurienté al servizio dei neroverdi, Vandeputte crea e Bonazzoli punge per la Cremonese

Fari puntati, tra i padroni di casa, su Domenico Berardi.

L’esterno calabrese è il vero totem della squadra di Grosso: prima dello stop il numero 10 aveva collezionato 11 presenze sempre da titolare, mettendo a referto 4 gol e 3 assist, 2 dei gol arrivati dal dischetto. Berardi risulta letale anche in zona di costruzione (15 passaggi chiave e 297 passaggi totali), senza rinunciare all’apporto difensivo (14 tackle e 12 intercetti) e a un discreto contributo di dribbling (5 riusciti su 16 tentati).

Accanto a lui si muove l’estro di Armand Laurienté: stagione da titolare per il francese, sceso in campo 21 volte (17 da titolare), con 3 gol e altrettanti assist in 1320 minuti, oltre a una presenza costante nel gioco corale dei neroverdi (26 passaggi chiave su 360 totali e 12 dribbling riusciti su 42 tentativi).

Resta fondamentale anche Andrea Pinamonti, impegnato in 20 gare da protagonista con 4 gol e 2 assist nonostante una marcata tendenza a essere sostituito: il numero 99 di Cles è spesso costretto a lasciare il campo, avendo concluso da subentrante 15 volte su 20, ma rimane prezioso anche nei duelli fisici (71 vinti su 175 totali) e nei movimenti senza palla.

Sul fronte Cremonese, l’occhio cade sulla regia di Jari Vandeputte. Il belga, centrocampista totale, ha fin qui collezionato 20 presenze (15 da titolare) con 4 assist e nessun gol, ma brilla per creatività (36 passaggi chiave su 570 totali) e per il lavoro sporco in fase di copertura (24 tackle, 13 intercetti e un pallone recuperato una volta ogni circa 100 minuti).

Sempre a centrocampo agisce anche Bondo, ma le luci dei riflettori sono per la coppia d’attacco. Federico Bonazzoli – 5 gol e 1 assist in 18 presenze stagionali, con 11 conclusioni nello specchio e un rigore trasformato – fornisce fisicità e imprevedibilità. Al suo fianco, Jamie Vardy: l’attaccante inglese, 38 anni e 17 presenze stagionali, ha già collezionato 5 reti e 1 assist, dimostrandosi letale sotto porta (8 tiri nello specchio su 11 totali) e sempre pronto al duello fisico (59 duelli vinti su 147).