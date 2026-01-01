Oggi ha inizio ufficialmente la sessione di riparazione invernale di calciomercato e secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira su Youtube, la Juventus sarà una delle protagoniste assolute. Stando a quanto riferito da Schira su Youtube infatti, il club bianconero metterà a segno ben 3 colpi, uno per reparto.

Juventus, Schira è convinto: 'Il club bianconero secondo me farà 3 acquisti, uno per reparto'

Schira, parlando della Juventus, ha quindi sottolineato: "La società bianconera secondo me farà tre acquisti: un terzino destro perché può andare via Joao Mario, un centrocampista e occhio alla questione attaccante.

Stanno iniziando a girare dei nomi, non ho sinceramente conferme su Gonzalo Garcia del Real Madrid perché credo che voglia restare, però ho iniziato a leggere di diversi profili. Quando succede questo vuol dire che vengono proposti dei calciatori, ma vuol dire anche che la società ascolta. A mio avviso quindi se capiterà l'occasione giusta, come potrebbe essere un bel prestito col diritto o anche senza tipo Kolo Muani l'anno scorso, beh allora la Juve si farà trovare pronta".

Schira ha poi rintuzzato dicendo: "Perché comunque Vlahovic è più fuori che dentro il progetto: nel senso che piace molto a Spalletti, ha fatto bene ma intanto sarà infortunato ancora a lungo. Forse tornerà ad aprile, forse prima, però attenzione perché a fine marzo ci sarà la sosta per le nazionali.

David oggettivamente sta facendo molta fatica mentre Openda ha dato qualche buon segnale, però non è che la porta la stia vedendo molto. Quindi la sensazione è che a Spalletti un centravanti, un "puntero" che la butti dentro, non dispiacerebbe"

Schira ha infine concluso dicendo: "Tornando sul discorso Vlahovic, molti mi hanno chiesto del Bayern Monaco e del Barcellona e del loro interesse per il centravanti. Effettivamente ci sono stati dei sondaggi ma secondo i tedeschi non hanno intensificato i contatti perché cercano un vice Kane al posto di Jackson che ha deluso. Quindi parliamo di un ruolo da comprimario, non proprio la soluzione ideale per Vlahovic che vorrebbe essere protagonista. Il Barcellona invece intriga molto Dusan e il suo entourage, perché parliamo sempre di una delle squadre più forti al mondo.

Però lì che succede con Lewandowski? Andrà via? Andrà davvero in MLS dove ha due proposte molto importanti per giocare negli States? Se così fosse, allora effettivamente il Barça potrebbe tornare sul mercato per una punta. Vedremo se sarà il serbo".

Juve, Cancelo fra le suggestioni, Samardzic il nome nuovo per la mediana

Seguendo le parole di Schira, la Juve potrebbe quindi affondare almeno inizialmente il colpo per un terzino destro e un centrocampista, restando in attesa di trovare l'opportunità in attacco. Per la casella del fluidificante, Comolli starebbe quindi valutando un clamoroso ritorno, quello di Joao Cancelo, mentre in mediana, il nome nuovo di giornata sarebbe quello di Lazar Samardzic dell'Atalanta.