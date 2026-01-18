Vittoria cinica del Livorno in casa del Guidonia Montecelio nella ventunesima giornata di Serie C Sky Wi-fi girone B.

Tre punti vitali per gli amaranto, che si allontanano così dalla zona play-.out, brutta sconfitta invece per i padroni di casa di mister Ginestra, che non vincono in casa dal 8 Novembre contro la Pianese.

La partita

Ginestra rispetto al rocambolesco pareggio di settimana scorsa contro il Pineto, cambia quattro uomini: dentro il neo acquisto Michele Avella, portiere prelevato in settimana dal Palermo, in sostituzione di Stellato, in difesa Vitturini prende il posto dello squalificato Cristini, mentre a centrocampo Vitteritti e Zappella prendono il posto di Mastrantonio ed Errico, quest'ultimo out nel riscaldamento.

Davanti confermati Zuppel, autore di una tripletta a Pineto, e Starita, arrivato nel mercato invernale dalla Torres.

Quattro cambi nell'undici iniziale anche per mister Venturato rispetto alla sconfitta interna contro la Juventus Next Gen: fuori Gentile, Haveri, Bonassi e lo squalificato Nwachukwu per far posto a Baldi, Marchesi, Mawete e il neo acquisto Falasco.

Gara che parte a ritmi blandi, molti fraseggi per cercare di aprire gli spazi. Il primo tiro arriva all'undicesimo minuto con Di Carmine che di testa non impensierisce Avella. Al ventesimo, sempre gli ospiti, si rendono pericolosi con una punizione insidiosa di capitan Dionisi che impegna Avella in due tempi; cinque minuti dopo è ancora Di Carmine a rendersi pericoloso con un pallonetto che scavalca Avella e viene salvato sulla linea da Frascatore.

Il Guidonia si rende pericoloso per la prima volta al trentunesimo minuto: dopo un ottimo scambio al limite, Sannipoli si fa ipnotizzare a tu per tu da Seghetti. Il primo tempo termina senza nessun'altra occasione. Nella ripresa i padroni di casa entrano più determinati e vogliosi di prendersi i tre punti, cercando la via del gol dalle fasce. Al sessantreisimo svolta il match: su cross di Vitteritti, Starita anticipa tutti e insacca ma l'arbitro annulla il gol per fuorigioco. Sul ribaltamento di fronte è il Livorno a trovare il vantaggio con capitan Dionisi servito perfettamente da Marchesi. Lo svantaggio non fa demordere il Guidonia Montecelio che continua ad attaccare. Al settantaduesimo entra Biondi per Peralta e due minuti dopo lo stesso Biondi trova il raddoppio, concludendo un'ottima azione corale degli amaranto.

Ginestra effettua cinque cambi ma non succede più nulla, dopo cinque minuti di recupero termina il match al "Città dell'Aria" con il Livorno che si porta a casa i tre punti.

I prossimi impegni

Vittoria che conferma l'ottimo lavoro svolto da Mister Venturato che dal suo arrivo sulla panchina del Livorno ha totalizzato 14 punti in 8 gare. Ancora una battuta d'arresto per gli uomini di Ginestra che non vincono da sei giornate in campionato.

Nella prossima giornata il Guidonia affronterà in trasferta il Ravenna, mentre il Livorno ospiterà la Vis Pesaro.