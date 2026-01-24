Tutto pronto a Siviglia per la ventunesima giornata di Liga: il 24 gennaio alle 18:30 andrà in scena al Ramón Sánchez Pizjuán la sfida tra i padroni di casa, guidati dal carisma del loro pubblico, e l'Athletic Bilbao. In palio punti importanti per dare una svolta decisiva al girone di ritorno: se da una parte il Siviglia vuole ritrovare continuità nell'arena amica, i baschi puntano alle zone nobili della classifica sull’onda dell’entusiasmo generato da un talento come Nico Williams. Una rivalità storica che promette spettacolo e intensità, come spesso accade quando a incrociarsi sono il calcio andaluso e quello delle terre del nord.

Le probabili formazioni di Siviglia-Athletic Bilbao

Chiavi difensive strettamente serrate per il Siviglia, che dovrebbe scendere in campo con il consueto 5-3-2: tra i pali Vlachodimos, davanti a lui la linea a cinque con Carmona, Gudelj, Salas, Juanlu Sanchez e Oso. In mezzo Sow, Agoume e Joan Jordan per dare equilibrio e guizzi verticali; in avanti spazio a Isaac Romero e Gerard Fernandez.

L’Athletic Bilbao dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1: Unai Simon tra i pali, retroguardia composta da Jesus Areso, Vivian, Paredes e Lekue. In mediana Ruiz de e Jauregizar larghi sul campo; sulla trequarti Adama Boiro, Sancet e Robert Navarro agiranno alle spalle della velocità esplosiva di Inaki Williams, vero terminale offensivo dei leoni baschi.

Quote: Bilbao leggermente avanti nelle scommesse

Secondo i bookmaker la trasferta all’ombra della Giralda non spaventa l’Athletic, che parte con i favori del pronostico: William Hill quota la vittoria del Siviglia a 2.90, il pareggio a 3.00 e il successo ospite a 2.50. Anche Bet365 vede i baschi favoriti a 2.62, con il pari sempre dato a 3.00 e il trionfo andaluso leggermente più basso a 2.88.

L’equilibrio nelle quote riflette la qualità sui due fronti, ma la squadra di Bilbao, supportata da una linea verde di grande corsa e tecnica, gode di una lieve considerazione in più nelle previsioni della vigilia.

Focus sui protagonisti: Nico Williams, Berenguer e Navarro per l’Athletic, Suazo e la fantasia sudamericana in casa Siviglia

Lo scacchiere della sfida si accende di nomi e statistiche che raccontano le tendenze di questa stagione.

Per l’Athletic, fari accesi su Nico Williams: il fantasista classe 2002 ha già collezionato 16 presenze (13 da titolare), impreziosite da 4 gol e 2 assist, 26 tiri totali e ben 95 dribbling tentati di cui 42 riusciti, a testimonianza della sua pericolosità costante nell’uno contro uno. Nonostante la preferenza dei tecnici per l’alternanza, anche Alejandro Berenguer garantisce continuità: 18 presenze (16 dall’inizio), 2 gol, 2 assist e una partecipazione attiva al gioco con 30 passaggi chiave e 17 dribbling riusciti.

Nel cuore della trequarti basca si muove Robert Navarro. Pur partendo spesso dalla panchina, ha inciso con 3 gol in 16 apparizioni, un interessante rapporto tra minuti (594) e produttività davanti alla porta (5 tiri nello specchio su 9 tentati), spesso entrando a gara in corso a rimescolare le carte.

Tra i padroni di casa, la diga difensiva si chiama Gabriel Suazo: il laterale cileno ha già brillato per efficacia nelle chiusure (45 tackle in appena 13 apparizioni), risultando anche propositivo con 26 passaggi chiave e una media-voto costante sopra il 6.9. In attacco, Akor Adams si candida a uomo copertina: 5 gol in 15 presenze, di cui 8 da titolare, con 17 tiri nello specchio su 25 tentativi e 2 assist, confermando un istinto da opportunista d’area di razza. Non mancano, infine, i lampi della vecchia guardia: Alexis Sánchez, seppur utilizzato spesso da riserva, ha trovato la via del gol in 2 occasionali realtà su 14 apparizioni (6 da titolare) e ha portato la sua qualità e la sua esperienza cilena con 1 assist, 14 passaggi chiave e 1 rigore trasformato.

L’ultimo dato utile racconta di una sottile differenza nel feeling con la porta tra Adams e Sánchez: il primo ha capitalizzato 5 reti e convertito un rigore, il secondo ha messo insieme 2 marcature e un penalty realizzato con l’usato sicuro della sua lunga militanza europea.