La Juventus guarda al presente con soddisfazione e al futuro con crescente fiducia. Il cambio in panchina ha prodotto gli effetti sperati e oggi, alla Continassa, il bilancio dell’esperienza di Luciano Spalletti è più che positivo. I risultati ottenuti sul campo hanno restituito credibilità, entusiasmo e una chiara identità di gioco a una squadra che nella prima parte di stagione con Tudor aveva faticato a trovare continuità. Non è un caso, dunque, che all’interno del club si stia iniziando a parlare con sempre maggiore insistenza di futuro e di stabilità tecnica.

Numeri e gioco: la svolta targata Spalletti

L’impatto di Luciano Spalletti sulla Juventus è certificato dai numeri. In 15 partite disputate sulla panchina bianconera, il tecnico toscano ha collezionato 10 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, arrivata in trasferta sul campo del Napoli, in uno dei match più delicati del calendario. Un ruolino di marcia che ha permesso alla Juventus di risalire la classifica e di tornare stabilmente nelle zone nobili della Serie A. Ma oltre ai risultati, a convincere la dirigenza è soprattutto il cambio di mentalità della squadra: maggiore intensità, pressing organizzato e una proposta di gioco più coraggiosa. Elementi che hanno valorizzato diversi calciatori e ridato alla Vecchia Signora un’identità riconoscibile, fattore che mancava da tempo.

Tutti segnali che rendono l’attuale percorso non solo positivo, ma anche sostenibile nel medio-lungo periodo.

Rinnovo in vista: febbraio mese chiave

Alla luce di questo rendimento, il tema del rinnovo contrattuale di Spalletti è diventato centrale. L’attuale accordo che lega il tecnico toscano alla Juventus scade infatti al termine della stagione in corso, una tempistica che inizia a essere considerata troppo ravvicinata dalla società. L’idea dei dirigenti bianconeri sarebbe quella di anticipare i tempi, evitando che il futuro dell’allenatore diventi un tema destabilizzante nei mesi decisivi dell’annata. Per questo motivo, una volta concluso il mercato invernale, febbraio potrebbe rappresentare il momento ideale per sedersi attorno a un tavolo e discutere di un prolungamento.

Sul tavolo ci sarebbe l’ipotesi di un rinnovo triennale fino al 2028, soluzione che garantirebbe continuità tecnica e permetterebbe alla Juventus di programmare con maggiore serenità le prossime stagioni.