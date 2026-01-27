La diatriba tra Luciano Spalletti e Antonio Conte continua ad arricchirsi di nuovi capitoli e, ancora una volta, finisce per catalizzare l’attenzione mediatica più delle partite stesse. Un botta e risposta che si sviluppa nell’arco di poche ore, ma che affonda le radici in una frase solo apparentemente innocua e che oggi assume i contorni di uno scontro verbale sempre più acceso.

Spalletti replica e alza il tiro: “Servono temi all’altezza della Champions”

A prendere per ultimo la parola, almeno negli sviluppi della giornata di oggi, è Luciano Spalletti.

Il tecnico della Juventus, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra i bianconeri e il Monaco, ha voluto rispondere alle parole pronunciate poche ore prima da Antonio Conte. Una replica che non è passata inosservata, anche per il tono utilizzato. “Lì per lì ho pensato che fosse un video creato dall’intelligenza artificiale, poi mi son dovuto rendere conto che era vero”, ha dichiarato Spalletti, mostrando sorpresa per l’uscita del tecnico salentino. Il toscano ha poi provato a spostare il focus, sottolineando come in un momento così delicato della stagione sarebbe auspicabile parlare d’altro: “Io spererei che si abbiano dei temi diversi visto che siamo a ridosso di una partita di Champions League.

Temi all’altezza della competizione”. Parole che suonano come una stoccata elegante, ma che di fatto tengono viva la polemica.

Dalla frase post Juventus-Napoli allo sfogo di Conte

Per comprendere appieno il contesto, però, è necessario fare un passo indietro. Tutto nasce nel post partita di Juventus-Napoli, quando Spalletti, commentando la gara, definisce gli azzurri “ex campioni d’Italia”. Una definizione evidentemente poco gradita ad Antonio Conte. Il tecnico del Napoli, nel primo pomeriggio di oggi e durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Chelsea, ha risposto in maniera decisa a Spalletti, parlando apertamente di mancato rispetto. Conte ha rivendicato il valore del club e del lavoro svolto, sottolineando come certe parole possano essere percepite come svalutanti.

Da lì, l’inevitabile escalation verbale che ha riportato al centro del dibattito non solo il rapporto tra i due allenatori, ma anche il peso delle parole in un calcio sempre più esposto mediaticamente. Una polemica che, almeno per ora, sembra destinata a proseguire.