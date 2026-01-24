Secondo quanto riportato su YouTube dal giornalista Nicolò Schira, la Juventus non vorrebbe perdere Weston McKennie, centrocampista statunitense in scadenza di contratto al termine della stagione in corso. Il mediano sta vivendo una seconda parte di stagione in netta crescita sotto la guida di Luciano Spalletti. La società piemontese, consapevole dell’importanza del giocatore nell’economia del centrocampo, avrebbe messo il suo rinnovo contrattuale tra le priorità, cercando di accontentare le indicazioni del tecnico toscano che lo considererebbe un uomo chiave.

Rinnovo e cifre: le richieste dello statunitense

Secondo Schira, le parti coinvolte dovrebbero riaggiornarsi nel corso del mese di febbraio per discutere il futuro del centrocampista. McKennie e il suo entourage avrebbero però già le idee chiare: la richiesta dello statunitense partirebbe da un quadriennale a 4,5 milioni di euro a stagione, quasi il doppio di quanto percepisce attualmente con la Juventus. Una cifra importante, che deriverebbe da alcune promesse fatte al giocatore circa un anno fa da quello che all’epoca era il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli.

Futuro aperto: Aston Villa, Atletico e Roma sulle sue tracce

Il futuro di McKennie, però, resta ancora da decidere. Secondo Schira, sul centrocampista statunitense ci sarebbero diversi club pronti a farsi avanti: Aston Villa e Atletico Madrid lo seguono con interesse, mentre la Roma avrebbe già sondato il terreno con decisione.

L’allenatore dei giallorossi, Gian Piero Gasperini, sarebbe pronto a portarlo subito nella Capitale a parametro zero qualora la Juventus non trovasse l’accordo per il rinnovo. Uno scenario che mette la dirigenza bianconera davanti a una scelta delicata: confermare un elemento chiave del centrocampo pagando la richiesta economica del giocatore oppure rischiare di perderlo a costo zero, lasciando che altri club si inseriscano nella trattativa. La decisione finale, prevista nei prossimi mesi, determinerà non solo il futuro di McKennie, ma anche la strategia della Juventus sul mercato e la solidità della mediana guidata da Spalletti.