L’atmosfera di Amburgo si prepara a farsi elettrica quando St. Pauli e Amburgo incroceranno i propri destini venerdì 23 gennaio, alle 20:30, al Millerntor-Stadion. Il Derby della città anseatica, uno degli appuntamenti più sentiti della Bundesliga, vedrà le due storiche rivali affrontarsi nella 19ª giornata di campionato. In ballo ci sono ben più di tre punti: qui si gioca il primato cittadino e una bella fetta d’onore.



Il fascino di questo calcio di gennaio è dato anche dall’incertezza: entrambe le formazioni, dopo la lunga pausa invernale, tornano a caccia di risposte e conferme.

Il perché di tanto fermento è presto detto: St. Pauli vuole dimostrare che la sua identità ribelle e il tifo caloroso restano armi affilate anche tra i grandi, mentre l’Amburgo intende ribadire la sua supremazia storica, puntando sul talento e sull’esperienza di uomini chiave come Jean-Luc Dompé.

Le probabili formazioni: specchio tattico tra St. Pauli e Amburgo

La sfida si annuncia equilibrata anche nelle scelte dei tecnici. Entrambe le squadre dovrebbero presentarsi con un 3-4-2-1 speculare.



St. Pauli: Nikola Vasilj presidierà i pali, protetto dal trio difensivo Dzwigala, Wahl e Mets. Sulle fasce spazio a Pyrka e Ritzka, mentre nella zona calda della mediana agiranno Sands e Smith, chiamati a dare sostanza.

Sulla trequarti opereranno Pereira Lage e Chima Fujita con compiti di raccordo e qualità, pronti a innescare l’unica punta Kaars.



Amburgo: Risposta pronta con Heuer Fernandes tra i pali e la linea a tre composta da Omari, Vuskovic e Torunarigha. Le corsie saranno di competenza di Jatta e Muheim, con Vieira e Remberg a dettare il ritmo in mezzo. Avanzato il terzetto offensivo: Koenigsdoerffer e Dompé pronti ad assistere Damion Downs, il giovane attaccante già in rampa di lancio.

Quote: tra William Hill e Bet365 una partita senza veri favoriti

I bookmaker non si sbilanciano e dipingono un Derby di Amburgo senza padroni.

William Hill quota il successo interno del St. Pauli a 2.75, il pareggio a 2.88 e la vittoria ospite dell’Amburgo a 2.70. Anche Bet365 vede equilibrio: 2.90 la quota per la vittoria dei padroni di casa, 3.00 per il segno X, 2.70 per il blitz dei Rothosen.



Numeri che fotografano perfettamente la tensione del match e lasciano immaginare una gara giocata a viso aperto. Gli scommettitori restano in bilico, ben consapevoli che il Derby può sempre riservare sorprese inattese.

Statistiche: Dompé guida l’Amburgo, Chima Fujita regista di St. Pauli

La lavagna statistica della Bundesliga racconta come alcuni interpreti siano particolarmente attesi per recitare un ruolo da protagonisti.

In casa St. Pauli, Joel Chima Fujita si conferma metronomo del centrocampo con 733 passaggi in 17 presenze e 22 chiavi, oltre ai 3 assist che certificano la sua capacità di armare la manovra. In fase di rottura, è già arrivato a 36 tackle e 22 intercetti, segno di una presenza costante anche nel lavoro oscuro. Un dato che conferma la sua centralità sia in costruzione che in interdizione.



Accanto a lui, Mathias Pereira Lage resta una delle frecce più pericolose nel tridente del St. Pauli. Sempre titolare nelle 17 uscite di campionato, ha firmato 2 assist e insidiato le retroguardie avversarie con 20 tiri complessivi (12 nello specchio) e una notevole capacità di disimpegnarsi nei duelli (88 vinti su 191), oltre a guadagnare 25 falli a favore per la sua capacità di puntare l’uomo.

Anche se manca ancora la consacrazione in termini realizzativi (zero reti), l’attenzione difensiva delle difese avversarie spesso converge sulle sue iniziative.



Poi c’è Martijn Kaars, chiamato all’esame del derby dal 1’, che in stagione ha già sbloccato 2 partite in 14 presenze (7 da titolare) e si fa apprezzare anche per 5 tiri chiave e 177 passaggi completati, pur dovendo trovare più concretezza nei duelli (solo 16 su 61 vinti finora).



Sul versante Amburgo, tutti i riflettori sono per Jean-Luc Dompé: qualità cristallina al servizio della causa con una media-voto di 7.18 in 13 presenze, 2 reti e 29 passaggi chiave, oltre a 18 dribbling riusciti (sugli oltre 30 tentativi) che fanno di lui una delle mine vaganti più temute per la difesa di casa.





A sostenere il peso offensivo, Damion Downs si gioca le sue carte da titolare, pur avendo trovato meno spazio sin qui (due presenze da titolare per un totale di 158 minuti e 3 tiri, due nello specchio): dovrà trovare la via del gol per scrollarsi di dosso l’inesperienza. Königsdörffer, dal canto suo, ha disputato quindici gare da protagonista mettendo a segno una rete e cercando spesso la giocata personale (31 tiri e 6 dribbling riusciti), oltre ad un contributo non indifferente nei duelli con 44 palloni contesi vinti.