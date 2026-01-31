Torna la Bundesliga e il MHPArena di Stoccarda prepara l’atmosfera delle grandi occasioni per la ventesima giornata: domenica 1 febbraio, alle 15:30, sono i padroni di casa dello Stoccarda ad affrontare il Friburgo in una sfida che può dire molto per le ambizioni europee delle due squadre. In palio ci sono punti pesanti per il piazzamento in zona europea e, soprattutto, per dare continuità al percorso nella seconda parte di stagione.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Friburgo

Entrambe le squadre si preparano allo scontro diretto con il modulo speculare del 4-2-3-1.

Tra i padroni di casa, mister e tifoseria ritrovano tra i titolari Alexander Nuebel tra i pali; davanti a lui, Vagnoman, Jeltsch, Chabot e Hendriks formeranno la linea difensiva. A schermare la retroguardia agiranno Karazor e Stiller, mentre la batteria dei trequartisti sarà composta da Bouanani, Nartey e Leweling, pronti ad ispirare l’uomo più avanzato, Demirovic.

Il Friburgo risponde specularmente, schierando Atubolu tra i pali, Ogbus, Ginter, Rosenfelder e Treu in difesa. La coppia centrale sarà formata da Eggestein e Osterhage, con Beste, Suzuki e Scherhant a supporto del centravanti Matanovic. Moduli a specchio e tanta densità tra le linee per uno scontro a scacchi dove i duelli individuali possono risultare decisivi.

Quote: Stoccarda nettamente favorito secondo i bookmaker

Il fattore campo e la maggiore qualità della rosa fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte della squadra di casa secondo i principali operatori: William Hill quota la vittoria interna dello Stoccarda a 1.67, il pari a 3.90 e il colpo esterno del Friburgo a 4.40.

Sulla stessa lunghezza d’onda Bet365, che propone il successo dei biancorossi a 1.67 contro il 4.10 per il pareggio e il 4.75 per la vittoria ospite. Il pronostico pende chiaramente verso i padroni di casa, anche se in Bundesliga il colpo a sorpresa è dietro l’angolo.

Le statistiche dei protagonisti attesi: Demirovic, Leweling e la sorpresa Matanovic

Per lo Stoccarda fari puntati su Ermedin Demirovic, bomber che ha realizzato già 4 gol in 10 presenze stagionali in Bundesliga.

L’attaccante bosniaco, sempre presente nel cuore dell’area, si è distinto per la sua efficienza realizzativa (7 tiri in porta su 10 tentativi) e per la capacità di propiziare reti anche dal dischetto, dove ha centrato un rigore su uno. Demirovic non limita il suo contributo alla finalizzazione, ma partecipa anche alla manovra con 1 assist e 7 passaggi chiave, attivo nei duelli (77 disputati, 27 vinti) e nel pressing offensivo (17 falli commessi, 1 giallo).

A infiammare la trequarti biancorossa ci penserà Jamie Leweling, laterale offensivo tedesco cresciuto esponenzialmente in questa stagione: su 18 presenze, Leweling ha già firmato 4 gol e 5 assist, divenendo riferimento imprescindibile sia per il gioco verticale sia per gli inserimenti senza palla.

Le statistiche raccontano 21 tiri, con ben 13 nello specchio, 406 passaggi totali e 25 chiave, a conferma di una regia avanzata sempre ispirata. Impressionante anche il dato dei dribbling: 19 riusciti su 41 tentativi, e ben 70 duelli vinti su 141 totali, con 30 falli subiti e una costante presenza nelle transizioni offensive.

Sul fronte Friburgo, occhi sul giovane Igor Matanovic, spesso utilizzato dalla panchina (16 presenze, solo 2 da titolare) ma capace di lasciare il segno con 5 reti in 473 minuti giocati. Il croato, classe 2003, si distingue per una media realizzativa di assoluto livello: 10 tiri nello specchio su 16 tentativi e un rigore trasformato su due calciati. La sua freschezza nei finali di gara può diventare un’arma decisiva contro una difesa stanca.

Per supportarlo, Jan-Niklas Beste garantisce fantasia e geometrie sulla trequarti: il tedesco in 14 presenze ha messo a referto 2 assist, siglando 24 passaggi chiave e tentando ben 23 dribbling, di cui 6 riusciti. Declinazione offensiva supportata da una buona presenza nei duelli (50 vinti su 115) e da una propensione a produrre pericoli su calcio da fermo, tradizionale atout del numero 19.

Da segnalare anche la vivacità di Derry Scherhant, inserito con continuità nello scacchiere offensivo del Friburgo: 4 gol in 16 presenze, 11 dribbling riusciti e 8 passaggi chiave nonostante sia spesso utilizzato a partita in corso.