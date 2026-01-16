Il ritorno della Bundesliga dopo la sosta invernale vede subito in scena un duello ad alta tensione: Stoccarda e Union Berlino si sfidano domenica 18 gennaio alle 15:30 nella cornice della MHPArena. I padroni di casa, protagonisti di un ottimo girone d’andata, vogliono riprendere la marcia europea, mentre gli ospiti cercano punti preziosi per scalare la classifica. L’atmosfera si preannuncia bollente sugli spalti della Schwabenmetropole, dove le due squadre si giocano molto in chiave ambizioni di stagione.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Union Berlino

Il tecnico dello Stoccarda opta per un classico 4-4-2, affidandosi tra i pali a Alexander Nuebel. Davanti a lui, linea difensiva composta da Vagnoman e Mittelstaedt sugli esterni, mentre la coppia centrale sarà Hendriks-Chabot. In mezzo al campo agiranno Karazor e Stiller, supportati sulle fasce da Leweling e Fuehrich. Davanti, spazio al tandem delle meraviglie: Ermedin Demirovic e Deniz Undav guidano l’attacco, impreziosendo la manovra offensiva dei biancorossi.

L’Union Berlino, invece, risponde con un 3-4-2-1: Frederik Roennow a difesa della porta, con Doekhi, Querfeld e Leite a formare il terzetto arretrato. Sulle corsie ecco Trimmel e Juranovic, mentre la diga centrale sarà composta da Rani Khedira e Andras Schafer.

Dietro la punta di riferimento Oliver Burke, il talento di Woo-Yeong Jeong e il giovane Ilyas Ansah proveranno a inventare il colpo vincente.

Quote: Stoccarda favorito, Union Berlino cerca il colpo

I bookmaker vedono la squadra di casa nettamente favorita per la sfida di gennaio. William Hill quota la vittoria interna dello Stoccarda a 1.67, il pareggio a 3.70, mentre il colpo esterno dell’Union Berlino vale 4.80 volte la posta.

Discordanza minima su Bet365, che rilancia lo Stoccarda a 1.65, il pari a 3.90 e il successo esterno addirittura fino a 5.25. Segnale chiaro di come il pubblico e i mercati puntino sugli uomini di Sebastian Hoeneß, forti soprattutto davanti al proprio pubblico.

Focus sulle stelle in campo: Undav e Demirovic trascinatori, occhi su Ansah

Come spesso accade, i riflettori sono puntati sul tandem offensivo dello Stoccarda.

Deniz Undav, dopo una prima parte di stagione da incorniciare, si presenta alla sfida con 10 gol in 13 apparizioni (11 da titolare), accompagnando la vena realizzativa con 2 assist e una presenza costante in area avversaria come mostra il dato sui tiri (43 totali, 22 nello specchio). Il numero 26 rappresenta una delle bocche da fuoco più affidabili del campionato, con 16 passaggi chiave già mandati a referto e una dedizione al sacrificio che lo porta spesso anche a rincorrere gli avversari (93 duelli, 25 vinti), senza comunque mai perdere lucidità sotto porta.

Al suo fianco Ermedin Demirovic proverà a confermare la vena da rapace d’area: 4 gol e 1 assist in appena 8 presenze (7 da titolare), impreziositi da un rigore trasformato e da una concretezza notevole nei pressi dei sedici metri.

Il bosniaco non brilla nei duelli (20 vinti su 67), ma la sua capacità di leggere le situazioni chiave gli consente spesso di essere uomo decisivo quando conta, anche grazie ai 6 passaggi chiave messi a referto nonostante un minutaggio non elevatissimo.

L’Union Berlino punta su due interpreti dal profilo interessante. Ilyas Ansah, talentuoso classe 2004, ha già timbrato 5 volte il cartellino nelle sue 17 presenze mettendo in mostra una grande personalità sia nel gioco aereo sia in quello palla a terra: il suo sprint e le 21 volte in cui si è guadagnato un fallo possono essere una spina nel fianco per la difesa dello Stoccarda. Woo-Yeong Jeong, invece, si muove spesso tra le linee e abbina tecnica e sacrificio: 1 gol e 1 assist in 15 apparizioni, ma soprattutto 34 duelli vinti e 14 falli subiti, sintomo della sua capacità di portare scompiglio nelle maglie avversarie.

Infine attenzione anche a Oliver Burke, riferimento offensivo dell’Union Berlino e uomo capace di colpire in velocità: 4 reti in 16 partite e ben 12 passaggi chiave completano il suo identikit da mina vagante nelle ripartenze ospiti.