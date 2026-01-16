La Ligue 1 si riaccende domenica 18 gennaio alle ore 15:00 allo Stade de la Meinau di Strasburgo con un classico del Grand Est: Strasburgo-Metz. Un appuntamento sempre sentito tra due realtà dal forte radicamento territoriale, pronte a dare battaglia nella diciottesima giornata. Due squadre che arrivano al giro di boa con esigenze diverse ma una rivalità che aggiunge sapore a ogni rincorsa e ribaltone di fronte sotto la tribuna di casa alsaziana.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Metz

Le due squadre dovrebbero scendere in campo con moduli speculari, il 4-2-3-1 a sottolineare l’importanza degli esterni e la densità sulla trequarti.

Strasburgo (4-2-3-1): Mike Penders tra i pali; difesa affidata a Abdoul Ouattara, Lucas Hoegsberg, Abakar Sylla e Ben Chilwell, che torna nel ruolo di terzino sinistro. In mediana agiscono Samir El Mourabet e Valentin Barco, mentre davanti agiscono Diego Moreira, Julio Enciso e Martial Godo alle spalle della punta Joaquin Panichelli.

Metz (4-2-3-1): Jonathan Fischer in porta; retroguardia composta da Cleo Melieres, Sadibou Sane, Urie-Michel Mboula e il veterano Maxime Colin. In cabina di regia Boubacar Traoré e Jessy Deminguet, a supporto della linea offensiva formata da Malick Mbaye, Gauthier Hein, Giorgi Tsitaishvili e Ibou Sané in posizione più avanzata.

Quote: Strasburgo in vantaggio secondo i bookmaker

Il termometro delle quote parla chiaro: gli esperti vedono i padroni di casa avanti rispetto agli ospiti. William Hill quota la vittoria interna a 1.53, il pareggio a 4.00 e il successo esterno del Metz a 5.00. Bet365 si allinea, proponendo l’1 del Strasburgo a 1.53, la X a 4.33 e il 2 addirittura a 5.75. Una forbice netta che testimonia quanto la Meinau sia temuta dai bookmaker e riflette la fiducia nella forza d’urto degli uomini di casa contro una Metz in cerca della scintilla giusta lontano dal Saint-Symphorien.

Le statistiche: Panichelli bomber, Enciso e Godo in crescita. Deminguet-Traoré i fari del Metz

Strasburgo si aggrappa ai suoi uomini d’attacco: l’argentino Joaquin Panichelli, classe 2002 e già leader della fase realizzativa, brilla per numeri e continuità.

Le sue 17 presenze sono quasi tutte da titolare, impreziosite da 10 reti in 1.407 minuti e una precisione sotto porta testimoniata dai 20 tiri in porta su 36 tentativi. Inoltre si fa sentire nella manovra, con 18 passaggi chiave e 3 trasformazioni dal dischetto. Non manca neanche il contributo in fase difensiva, con 19 tackle e 9 intercetti in stagione, infondendo sicurezza e spirito di squadra.

Julio Enciso, a soli 21 anni, trasmette dinamismo e qualità in mezzo al campo. Dieci presenze di cui otto da titolare e oltre 680 minuti raccontano il suo ruolo sempre più centrale per lo Strasburgo, grazie anche a un rendimento di rispetto nei duelli (50 vinti su 95) e una buona percentuale di dribbling riusciti (23 su 37 tentativi), segno di capacità di spaccare il gioco negli uno contro uno.

Manca ancora la zampata decisiva sotto porta, ma il talento c’è.

Martial Godo, giovane freccia inglese, fa dell’imprevedibilità il suo marchio di fabbrica. Dodici presenze, ma solo quattro da titolare e tanti ingressi a gara in corso (otto). In neanche 400 minuti, ha già messo a segno due gol, mostrando intuito in area (5 tiri nello specchio su 8 totali). Si è guadagnato anche un calcio di rigore, a dimostrazione di quanto possa incidere anche da subentrato.

Metz punta sulla sostanza di Deminguet e Traoré: Jessy Deminguet, centrocampista con esperienza da vendere, ha disputato 16 gare (13 dall’inizio) totalizzando oltre mille minuti e garantendo equilibrio (44 duelli vinti, 20 tackle, 11 intercetti).

È uomo ovunque in mezzo al campo con una buona percentuale di dribbling riusciti (7 su 11) e la freddezza che ha portato al gol in stagione. Insieme a lui, Boubacar Traoré lavora di quantità e geometrie con 454 passaggi, 61 duelli vinti e ben 31 tackle a referto: un vero argine per gli avversari e spina dorsale della manovra granata.

In attacco, Ibou Sané rappresenta la novità del Metz con statistiche da outsider interessante: il ventenne senegalese ha trovato 1 gol e 1 assist in 14 presenze, spesso da subentrato, spingendo col fisico nei duelli e guadagnando ben 2 rigori per la sua squadra. Una carta potenzialmente decisiva a partita in corso.