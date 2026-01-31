Lo Stade de la Meinau si prepara a vivere una notte di grandi emozioni: sabato 1 febbraio alle 20:45, Strasburgo e Paris Saint Germain si affrontano per la ventesima giornata della Ligue 1 2025/26. Il PSG, campione in carica e ricco di stelle, fa visita a un Strasburgo agguerrito ma chiamato all’impresa contro una delle superpotenze del calcio francese. Parigini a caccia dei tre punti per continuare la loro corsa in vetta, Strasburgo pronto a sfruttare la spinta del proprio pubblico in cerca del colpaccio contro la corazzata della capitale.

Le probabili formazioni: PSG con il tridente di talento, Strasburgo si affida a Panichelli

Il tecnico del Strasburgo schiera una formazione offensiva con il modulo 4-2-3-1: Mike Penders tra i pali, difesa con Guela Doue, Mamadou Sarr, Ismael Doukoure e Ben Chilwell. A centrocampo la coppia formata da Kendry Paez e Samir El Mourabet, mentre sulla trequarti agiscono Diego Moreira, Julio Enciso e Martial Godo alle spalle dell’attaccante argentino Joaquín Panichelli.

Per il Paris Saint Germain, spazio al solito 4-3-3 di marca offensiva: Lucas Chevalier in porta, linea difensiva con Warren Zaire-Emery, Ilya Zabarnyi, Lucas Beraldo e Lucas Hernandez. In mezzo Ibrahim Mbaye, Vitinha e Senny Mayulu, davanti il tridente formato da Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos e Bradley Barcola, quest’ultimo tra i più attesi visti i recenti exploit.

Quote: PSG extrafavorito secondo William Hill e Bet365

Nonostante il calore della Meinau, i bookmaker non sembrano credere nell’exploit dei padroni di casa: William Hill quota la vittoria interna a 4.80, il pareggio a 4.00 e il colpo esterno del Paris Saint Germain a 1.57. Praticamente identiche le valutazioni di Bet365, che offre l’1 del Strasburgo a 4.75, la X a 4.50 e il 2 parigino a 1.62.

Numeri che riflettono il rispettivo valore delle rose ma che, come spesso accade in Ligue 1, possono essere sovvertiti da episodi o dalla serata di grazia di un singolo.

Le statistiche: Barcola inarrestabile, Panichelli faro di Strasburgo

Nel PSG spicca Bradley Barcola, attaccante francese classe 2002 che in questa stagione ha già lasciato il segno: 7 gol in 16 presenze, con 21 tiri nello specchio e 21 dribbling riusciti sui 52 tentati.

Barcola è capace di accendere la manovra offensiva non solo con la velocità nello stretto ma anche con la concretezza sotto porta, come testimonia un rating medio di 7.36. Abile anche nel guadagnarsi rigori (uno vinto finora), il suo apporto sarà centrale per i piani offensivi di Luis Enrique.

Al suo fianco un Ousmane Dembélé ormai integrato negli schemi parigini: per lui 5 reti in 11 presenze, accompagnate da 3 assist e un coinvolgimento costante nella costruzione della manovra, grazie anche ai 457 passaggi completati e ai 27 passaggi chiave. Gonçalo Ramos, terminale d’area, ha invece segnato 4 reti frutto di 30 conclusioni, a cui si aggiunge un gol dagli undici metri. Sebbene la sua media voto sia appena sufficiente (6.57), resta un riferimento prezioso per la profondità.

Dalla parte del Strasburgo, questi primi mesi di stagione hanno regalato la consacrazione di Joaquín Panichelli: il centravanti argentino è già andato a segno 11 volte in 19 presenze, dimostrando non solo fiuto del gol ma anche capacità di lavorare per la squadra, come raccontano le 21 occasioni chiave prodotte e i 346 passaggi riusciti. Panichelli è uno che non si tira indietro nei duelli: su 231, ne ha vinti ben 112, e con 3 realizzazioni su rigore si conferma anche freddo dagli undici metri.

Da tenere d'occhio anche Diego Moreira, spina nel fianco delle difese avversarie: bravo nel dribbling (18 riusciti sui 49 tentati), il portoghese ha già contribuito con 2 gol e 3 assist, in 18 apparizioni e 1390 minuti sul terreno di gioco.

I suoi 26 passaggi chiave e le 13 intercettazioni denotano una costante presenza anche in fase difensiva e di costruzione. Martial Godo, infine, è stato spesso decisivo in uscita dalla panchina e con 5 gol in 14 presenze rappresenta un jolly offensivo importante: il suo apporto nei duelli (57 totali, 25 vinti) e nelle incursioni palla al piede testimonia una crescita tecnica rapidissima nella Ligue 1 2025/26.