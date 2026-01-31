Sotto le luci dello Stadium of Light, lunedì 2 febbraio alle 21:00, il Sunderland ospiterà il Burnley nel 24° turno della Premier League 2025/26. Un incrocio dal sapore classico tra squadre decise a strappare punti pesanti: i Black Cats cercano continuità per inseguire sogni d’alta classifica, mentre i Clarets si affidano al coraggio per risalire la china. La cornice è quella di Sunderland, una piazza calda e fedele che vuole vedere i propri beniamini brillare in casa nella gelida notte d’inverno inglese.

Le probabili formazioni di Sunderland-Burnley

Il tecnico del Sunderland sembra orientato verso il 4-2-3-1 affidandosi tra i pali a Robin Roefs. Davanti a lui Mukiele e Mandava sulle fasce difensive, Alderete e Ballard centrali. In mediana l’intensità di Hume farà da scudo, con Noah Sadiki quale partner di equilibrio. Sulla trequarti spazio a Eliezer Mayenda (giovane scuola spagnola), con Mundle e il regista Le Fée, mentre la punta sarà Brian Brobbey, attaccante olandese in cerca di conferme dal primo minuto. Per il Burnley, il copione prevede un 3-4-2-1 che vede Dubravka tra i pali e una linea a tre composta da Tuanzebe, Estève e Humphreys. Sui lati la spinta di Kyle Walker e Lucas Pires; nella cerniera centrale Ugochukwu affianca Florentino Luís.

Marcus Edwards e Jaidon Anthony proveranno a innescare Broja, riferimento avanzato tra le maglie strette della difesa avversaria.

Le quote: Black Cats padroni dei pronostici

I bookmaker non hanno dubbi e vedono il Sunderland nettamente avanti: William Hill quota la vittoria interna a 1.75, il pareggio a 3.40 e il successo ospite a 4.80.

Simili prospettive anche su Bet365, dove il successo dei padroni di casa si gioca a 1.75, la X a 3.60 e l’impresa dei Clarets addirittura a 5.00. Un segnale chiaro di quanto i mercati credano nella forza dei Black Cats davanti al pubblico amico.

Le statistiche dei giocatori chiave: lampi di Le Fée e la crescita di Brobbey

Il pallino del gioco offensivo di questo Sunderland passa dai piedi fatati di Enzo Le Fée.

L’ex Lorient è ormai un ingranaggio imprescindibile: 22 presenze in Premier League, 1760 minuti fitti di lampi e qualità. Il francese, pur non sempre titolare, ha messo a referto 3 reti (di cui 2 dal dischetto) e 4 assist. La sua lettura del gioco è fotografata dai 643 passaggi totali e 31 chiavi, oltre a 49 tackle e 15 intercetti che lo rendono prezioso anche nella fase di contenimento. Le Fée è quello che accende la luce tra le linee, gestendo la tessitura del centrocampo e la verticalizzazione per i compagni d’attacco.

Proverà a finalizzare i palloni puliti Brian Brobbey, attaccante classe 2002, già a quota 5 gol con 1 assist in 890 minuti distribuiti tra partenze dall’inizio e da subentrante.

Brobbey ama il gioco fisico (62 duelli vinti su 122 affrontati) e si fa sentire in area (8 tiri in porta su 14 tentativi complessivi), oltre ad essere capace di guadagnarsi falli utili per la squadra (20 subiti). Se dovrà migliorare nella gestione palla e nella presenza sul lungo periodo, il suo apporto realizzativo inizia a lasciare il segno nel percorso stagionale dei Cats.

Occhio anche a Eliezer Mayenda, talento spagnolo classe 2005, al primo vero test di maturità in Premier League: per lui 14 apparizioni (591 minuti), un gol all’attivo, 3 key pass e 9 dribbling riusciti su 22 tentativi – numeri che raccontano potenzialità a cui manca ancora la continuità realizzativa, ma con spunti in grado di strappare la partita.

Dall’altra parte il Burnley si affiderà all’estro di Jaidon Anthony sulla trequarti. L’inglese ex Bournemouth ha raggiunto la soglia dei 5 gol e 1 assist in 22 presenze, mostrando capacità di attaccare lo spazio anche palla al piede: 44 dribbling tentati, 17 a buon fine, 19 passaggi chiave che raccontano l’impatto sulla manovra dei Clarets. Anthony è spesso chiamato al sacrificio (26 tackle e 10 intercetti), e con una media di 6.77 si attesta tra i più affidabili della rosa.

Nell’arsenale offensivo del Burnley rientra Armando Broja, impegnato a cambiare marcia dopo una prima parte di stagione non esaltante: 1 gol e 1 assist in 17 match ma un notevole apporto fisico (58 duelli vinti su 176), 14 falli subiti e una percentuale di tiri nello specchio molto alta (6 su 8).

Marcus Edwards, invece, ha messo a referto un gol, due assist e 10 dribbling riusciti su 28 – numeri da tenere in considerazione soprattutto se chiamato a subentrare e rompere gli equilibri nei minuti finali.