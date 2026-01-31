Il vento della Ligue 1 spira forte sul Stadium de Toulouse, dove sabato 1 febbraio, alle 17:15, i padroni di casa del Tolosa attendono l’Auxerre per la ventesima giornata della stagione regolare 2025/26. In una fase cruciale del campionato, entrambe le squadre cercano punti importanti: i violet, davanti al proprio pubblico, vogliono confermare il momento positivo e tenere lontane le insidie della zona medio-bassa, mentre l’Auxerre è a caccia di un colpaccio che rilancerebbe le proprie ambizioni e rinvigorirebbe la classifica.

Le probabili formazioni di Tolosa-Auxerre

Il Tolosa di casa dovrebbe riproporre il consueto 3-4-3, schierando Guillaume Restes tra i pali, davanti a una linea composta da Mark McKenzie, Charlie Cresswell e Rasmus Nicolaisen. Sulle fasce Rafik Messali e Djibril Sidibe garantiranno corsa e copertura, mentre in mezzo al campo il lavoro di Pape Demba Diop e Casseres Jr. sarà fondamentale in entrambe le fasi. Il tridente offensivo, ricco di estro e gioventù, dovrebbe vedere Aron Dønnun e Yann Gboho a supporto di Santiago Hidalgo.

L’Auxerre, rispondendo con il classico 4-3-3, si affiderà a Donovan Leon in porta e a una retroguardia formata da Lamine Sy, Sinaly Diomande, Clément Akpa e Gideon Mensah.

In mezzo al campo, il trio Kevin Danois, Naouirou Ahamada e Oussama El Azzouzi dovrà provare a fare filtro e ripartire rapidamente, puntando soprattutto sulla velocità di Josué Casimir, Lassine Sinayoko e Daniel Namaso in avanti.

Quote di Tolosa-Auxerre: padroni di casa favoriti secondo i bookmaker

Sguardo ai numeri delle principali agenzie di scommesse: il Tolosa si prende la scena anche al botteghino, con William Hill che quota la vittoria interna a 1.73, il pareggio a 3.40 e il colpo esterno dell’Auxerre a 4.80.

Simili le valutazioni di Bet365, che propone 1.75 per il segno 1, 3.60 per la “X” e 5.00 per il successo ospite. Tutti i riflettori sono dunque sui violet, chiamati a non sprecare questo vantaggio nei pronostici e a blindare i tre punti di fronte al proprio pubblico.

I protagonisti in campo: Gboho, Dønnun e i volti pericolosi dell’Auxerre

Non manca il talento tra le fila del Tolosa.

Spicca senz’altro la stagione di Yann Gboho: l’attaccante francese, schierabile su tutto il fronte offensivo, ha già timbrato 6 gol e fornito 2 assist in 18 partite, mostrando una costanza d’impiego e una capacità di saltare l’uomo non comuni, come dimostrano gli 85 dribbling tentati, di cui ben 42 portati a buon fine. Prezioso anche nel gioco sporco, Gboho si è guadagnato 44 falli e ha colpito spesso per le accelerazioni improvvise e la capacità di duellare (95 contrasti vinti su 204).

A centrocampo il norvegese Aron Dønnun garantisce qualità e fisicità: nei 16 incontri disputati, è andato a segno tre volte e altrettante ha servito assist decisivi, con una valutazione media di 7.42 e un buon numero di inserimenti, testimoniato dai 17 tiri di cui 9 nello specchio.

Anche difensivamente il suo apporto non manca: ben 28 tackle e 20 intercetti, a conferma di una presenza a tutto campo che spesso consente al Tolosa di recuperare alto il pallone e ribaltare il fronte d’attacco. Notevole anche la precisione nei passaggi chiave (38) e il sangue freddo dagli undici metri, con 3 rigori segnati su 3 tentativi.

Chi completa il reparto avanzato è il giovane argentino Santiago Hidalgo: 20 anni e già 4 reti siglate in sole 423 minuti, con una media realizzativa invidiabile se raffrontata ai minuti giocati. Hidalgo, spesso impiegato a gara in corso (11 volte subentrato), ha già mostrato ottimo feeling con il gol e buon senso della posizione, a cui abbina 2 assist e una discreta velocità di esecuzione sulle palle giocabili in area.

L’Auxerre punterà invece sulle giocate di Lassine Sinayoko, capocannoniere stagionale dei suoi con 6 reti e 2 assist in 18 presenze. L’attaccante maliano è uno dei pochi in rosa capaci di centrare la porta con continuità (18 tiri su 31 nello specchio), oltre ad aver vinto quasi la metà dei duelli a cui ha preso parte (87 su 200). Tra le armi a disposizione dei biancazzurri anche la corsa di Daniel Namaso, bravo a tenere impegnata la difesa avversaria nonostante un bottino realizzativo più contenuto: 2 gol e un assist, ma soprattutto 20 dribbling andati a segno, a fronte dei 58 tentativi complessivi in stagione. Il giovane Josué Casimir, utilizzato prevalentemente come mezzala offensiva, si è distinto per una buona media nei duelli vinti (65 su 127) e grande dinamismo, pur senza trovare finora la via del gol.