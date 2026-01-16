Sabato 17 gennaio, alle ore 19:00, lo Stadium de Toulouse si prepara a ospitare il confronto tra Tolosa e Nizza, valido per la diciottesima giornata della Ligue 1 2025/26. Una sfida dal sapore di riscatto per entrambi i club, desiderosi di rilanciarsi nella parte calda della classifica dopo un percorso a ostacoli nel girone d’andata. Tutti i riflettori sono puntati sulla squadra di casa, che nella stagione in corso si è dimostrata capace di accendersi davanti al proprio pubblico, e sull’imprevedibilità del Nizza, pronto a vendere cara la pelle in trasferta.

Le probabili formazioni di Tolosa-Nizza

Per l’appuntamento sul prato dello Stadium de Toulouse, il tecnico di casa sembra intenzionato a puntare sul 3-4-3, modulo fedele alla filosofia offensiva della squadra. Tra i pali figura Restes, protetto dal terzetto McKenzie, Cresswell e Koumbassa. Sugli esterni Doennum e Sidibe, a sostenere la cerniera di metà campo composta da Casseres Jr. e il giovane Vossah. In avanti il tridente formato da Messali, Vignolo e l’ala di spinta Gboho.

Risponde il Nizza, guidato da una linea a quattro con Clauss e Bard sulle fasce e la coppia centrale Mantsounga-Bah. Everton agirà davanti alla difesa, mentre sulla trequarti Sanson, Ndombele, Gouveia e Wahi sono chiamati a fornire rifornimenti al terminale offensivo Cho, riferimento mobile dell'attacco ospite con alle spalle esperienza e talento tecnico.

Quote e pronostico: Tolosa davanti nelle valutazioni dei bookmaker

Bilancia decisamente pendente dalla parte dei padroni di casa nelle valutazioni pre-gara: William Hill quota la vittoria del Tolosa a 1.95, il pareggio a 3.40 e il colpo esterno del Nizza a 3.60. Anche Bet365 conferma Tolosa come favorita, collocando il segno "1" a 1.95, il pari a 3.50 e il successo ospite a 3.90. Una differenza di valutazione che fotografa il momento più concreto – almeno sulle carte – dei padroni di casa, insieme al peso del fattore campo in una sfida che, sulla carta, promette ritmo, pressione e giocate individuali in grado di far saltare gli equilibri.

Occhi puntati sui protagonisti: Gboho faro amaranto, Messali dinamico, Cho e Sanson fari per il Nizza

Nel Tolosa spicca senza dubbio Yann Gboho, attaccante di movimento che si è imposto come anima tecnica della squadra: 5 gol e 1 assist in 16 presenze, una continuità di rendimento dimostrata anche dai 1354 minuti sul terreno di gioco, con una valutazione media di 7.25.

Abile sia nel saltare l’uomo (39 dribbling riusciti su 75 tentativi) sia nell’accendersi tra le linee (29 passaggi-chiave), Gboho è spesso il giocatore che accende la manovra e cerca la soluzione personale con 8 tiri nello specchio su 15 totali. Significativo anche il suo contributo nel pressing – 37 falli subiti e 85 duelli vinti – che lo rendono elemento imprescindibile per l’undici titolare.

Curiosità e attesa anche per Rafik Messali, classe 2003, che nonostante le poche presenze (7, di cui una soltanto da titolare) ha mostrato dinamismo nei suoi 192 minuti: già 6 contrasti effettuati e 3 intercetti, con una propensione al sacrificio e alla personalità. Al fianco di Gboho, occhi anche su Frank Magri: 4 gol in 16 presenze e tanta lotta sulla prima linea offensiva, con 69 duelli vinti e 10 dribbling riusciti su 22, completano il quadro di una fascia offensiva amaranto dinamica ed energica.

Sul fronte Nizza, attenzione a Mohamed-Ali Cho, talento ventunenne impiegato costantemente come riferimento avanzato: ha collezionato 2 reti, 2 assist e 713 minuti giocati in 10 presenze da titolare, mostrando buona intraprendenza anche nei duelli (33 vinti su 89) e nell'uno contro uno (6 dribbling riusciti). Nella zona centrale del campo, Morgan Sanson garantisce esperienza: 15 partite giocate, di cui 4 dall’inizio, 1 assist e una discreta capacità d’inserimento testimoniata dai 9 tackle e dai 6 dribbling riusciti su 9 tentativi. Infine, curiosità per Everton, giovane centrocampista che ha bagnato il proprio esordio in Ligue 1 con 69 minuti e 40 passaggi ben distribuiti nella gara giocata da titolare, dimostrandosi già utile in fase di intercetto (2 interventi riusciti) a conferma di una prospettiva interessante.