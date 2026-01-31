Sabato 1 febbraio alle 17:30 il Tottenham Hotspur Stadium di Londra sarà teatro di una delle sfide più attese della Premier League 2025/26: Tottenham contro Manchester City, in occasione della giornata numero 24 di campionato. Gli Spurs di casa si trovano di fronte ai Citizens, una delle corazzate più temute d’Inghilterra. L'appuntamento si preannuncia denso di spunti e sarà fondamentale sia per la classifica che per consolidare ambizioni europee a questo punto della stagione.

Le probabili formazioni di Tottenham-Manchester City

I padroni di casa dovrebbero schierarsi con il consueto 3-4-3, puntando fra i pali su Vicario e un reparto arretrato guidato da Romero, affiancato da Danso e Dragusin.

Sulle corsie pronti Spence e Gray, in mezzo Bissouma e Gallagher a fare da diga. Sulla trequarti Xavi Simons in appoggio a Solanke, con Wilson Odobert largo tra le opzioni offensive.



Manchester City scenderà invece in campo con il 4-1-4-1 che tanto piace ai tifosi sky blue: Donnarumma tra i pali, Nunes e Khusanov a comporre la linea difensiva con Guehi e O'Reilly. A centrocampo Rodri agirà davanti alla difesa, con Semenyo, Reijnders, Silva e Cherki a inventare dietro all’unica punta Marmoush. Guardiola (o il tecnico in carica) punta così sulla qualità in mezzo e sulle accelerazioni sugli esterni.

Quote: Citizens nettamente favoriti a Londra

I bookmaker non hanno dubbi e vedono il Manchester City largamente favorito in trasferta.

William Hill quota il segno 2 a 1.65, il pareggio a 4.00 e la vittoria interna degli Spurs a 4.50. Anche Bet365 riflette la stessa sensazione: successo del City a 1.67, pari a 4.10 e vittoria per i londinesi a 4.75. Segnale chiaro che i Citizens partono davanti nei pronostici, complice la profondità di rosa e lo stato di forma dei suoi uomini di punta. I ragazzi di Manchester hanno tutte le carte in regola secondo gli analisti per mettere sotto un Tottenham alla ricerca di continuità.

Focus sulle statistiche: Cherki brilla tra i Citizens, Spurs affidati a Simons

Xavi Simons, talento olandese classe 2003, è ormai un punto fermo sulla trequarti del Tottenham.

In 17 presenze stagionali ha accumulato 1108 minuti di gioco, segnando un gol e mettendo a referto 3 assist, con 16 passaggi chiave che raccontano il suo contributo alla fase di costruzione. Il giovane ex PSV ha dimostrato anche una certa grinta, con 24 tackle e 7 intercetti, oltre a una propensione al dribbling (13 riusciti su 37 tentativi). Non manca qualche ombra: due ammonizioni e un rosso testimoniano la sua voglia di farsi valere anche sul piano fisico.

Dal lato opposto, Wilson Odobert ha fornito versatilità e corsa nelle sue 21 apparizioni (901 minuti), pur senza ancora trovare la rete: nessun gol all’attivo finora, ma due assist e 17 passaggi chiave grazie alla sua capacità di inserirsi tra le linee.

Interessante il dato sui dribbling: ben 24 riusciti su 41 tentativi, una caratteristica che lo rende imprevedibile per le difese avversarie.

Dominic Solanke, punta centrale dei londinesi, è finora stato utilizzato con il contagocce: solo 149 minuti in 4 apparizioni e nessun gol, con appena 4 tiri totali. Un avvio ancora avaro di soddisfazioni, ma la fiducia nei suoi mezzi resta solida per uno degli ex attaccanti più seguiti del calcio inglese.

Tra i Citizens occhi puntati su Rayan Cherki, che sta vivendo una fase di crescita esponenziale nel cuore della manovra: 2 reti e, soprattutto, ben 7 assist in 18 presenze, con una media voto di 7.21. Ha sbalordito per i suoi 33 passaggi chiave e per i 25 dribbling riusciti, a conferma del suo status ormai da protagonista tra i campioni d’Inghilterra.

Cherki ha portato vivacità e fantasia anche con i suoi 22 falli subiti, indice della costante minaccia che rappresenta per chi prova a fermarlo.

Omar Marmoush ha invece vissuto una stagione più intermittente in casa Manchester City: solo 3 presenze da titolare sulle 11 totali, una rete e un assist in poco più di 300 minuti, ma ha già evidenziato capacità sia come finalizzatore sia come uomo assist.

Infine, Antoine Semenyo è la novità degli ultimi turni nei Citizens: dopo una prima parte di stagione spesa principalmente a Bournemouth, ha esordito con il City giocando subito due partite da titolare, segnando anche un gol e mettendo insieme 53 passaggi e 2 chiavi, segno che le sue qualità fisiche e dinamiche possono incidere anche in un contesto più esigente.