Il mercato di gennaio entra nelle sue ore più calde e, come spesso accade, le strategie dei grandi club finiscono per intrecciarsi in un domino di operazioni. In Premier League il Tottenham è chiamato a intervenire con urgenza sul reparto offensivo, alla luce delle difficoltà riscontrate da Randal Kolo Muani. Per questo, secondo le ultime indiscrezioni, gli Spurs starebbero lavorando su due nomi, Mateta e Zirkzee, liberando potenzialmente il francese proprio per la Juventus.

Zirkzee e Mateta: due piste aperte per l’attacco degli Spurs

Il Tottenham starebbe valutando con attenzione due opzioni differenti, ma entrambe concrete.

La prima porta a Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United, profilo giovane ma già abituato ai ritmi della Premier League, capace di legare il gioco e di offrire soluzioni tecniche interessanti negli ultimi metri. La seconda pista conduce invece a Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace, attaccante più fisico e strutturato, ideale per garantire peso in area e presenza costante contro le difese avversarie. Due trattative separate, con caratteristiche diverse, ma accomunate dallo stesso obiettivo: dare a Thomas Frank un nuovo riferimento offensivo per la seconda parte della stagione. Le difficoltà di Kolo Muani in Premier League hanno infatti convinto il club londinese a muoversi con decisione, nella consapevolezza che un cambio in attacco possa risultare determinante per invertire il trend.

L’effetto domino e la Juventus alla finestra

L’eventuale arrivo di un nuovo bomber al Tottenham avrebbe un impatto immediato anche sul mercato italiano. Un innesto offensivo libererebbe infatti Kolo Muani, attualmente in prestito agli Spurs, aprendo la strada a un possibile affondo della Juventus. I bianconeri seguono con grande attenzione l’evolversi della situazione e attendono il via libera dal club inglese prima di muoversi in maniera concreta. A quel punto, però, la Juventus dovrebbe tornare a dialogare con il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino del centravanti francese. Un’interlocuzione tutt’altro che semplice, considerando che già la scorsa estate l’amministratore delegato bianconero Comolli aveva discusso con il PSG proprio per l’acquisto di Kolo Muani.

Una trattativa naufragata sul più bello, lasciando strascichi e tensioni tra le due società. Ora lo scenario potrebbe riaprirsi, ma molto dipenderà dalle mosse del Tottenham e dalla volontà del PSG di rivedere le proprie posizioni.