Sabato 17 gennaio, alle ore 16:00, il Tottenham Hotspur Stadium sarà teatro di una delle sfide più sentite della Premier League: il derby di Londra tra Tottenham e West Ham. Gli Spurs vogliono riprendere slancio dopo una prima parte di stagione altalenante, mentre gli Hammers sono alla ricerca di punti pesanti per alimentare sogni europei. Le due squadre scenderanno in campo con motivazioni altissime, alimentate dalla storica rivalità che anima le curve e le strade della capitale inglese.

Le probabili formazioni: Tottenham con tridente giovane, West Ham si affida a Bowen

Entrambe le squadre dovrebbero presentarsi con il modulo 4-2-3-1, specchio tattico che promette duelli a tutto campo.

Tottenham (4-2-3-1): Vicario tra i pali; difesa a quattro con Pedro Porro, Romero, van de Ven e Spence; in mediana Palhinha e Archie Gray; alle spalle della punta Randal Kolo Muani agiscono Xavi Simons, Wilson Odobert e Mathys Tel, tridente offensivo di talento e freschezza.

West Ham (4-2-3-1): Areola in porta; Walker-Peters, Kilman, Todibo e Scarles completano la linea difensiva; Soucek e Mateus Fernandes in mezzo al campo; Bowen, Paquetà e Summerville a supporto di Castellanos, chiamato a insidiare la retroguardia degli Spurs fin dal primo minuto.

Quote: Spurs ampiamente favoriti nel derby londinese

I principali bookmaker concordano sul fatto che siano i padroni di casa a partire con i favori del pronostico. William Hill quota la vittoria del Tottenham a 1.73, il pareggio a 3.80 e l’eventuale colpo del West Ham a 4.50. Bet365 si allinea offrendo gli Spurs ancora a 1.73, la "X" sale a 4.00 e la vittoria degli Hammers resta stabile a 4.50.

I pronostici premiano dunque la squadra di casa, guidata da alcuni giovani di grande talento e con l’obbligo morale di non deludere i propri tifosi.

Xavi Simons, Kolo Muani e Tel: la nuova linea verde degli Spurs sotto i riflettori

Xavi Simons, stella oranje di appena 22 anni, si sta gradualmente ritagliando uno spazio importante nello scacchiere offensivo degli Spurs. In 15 presenze, di cui 10 da titolare, l’olandese ha saputo mettere la sua firma con 1 gol e soprattutto 3 assist, sintomo di una crescita sotto il profilo della visione di gioco e della rifinitura. Simons abbina un buon numero di duelli vinti (61 su 132) a 12 dribbling riusciti su 30 tentativi, segno di audacia e personalità in fase di uno contro uno.

Da registrare anche 2 cartellini gialli e 1 rosso, chiaro segnale che il giovane non si tira indietro nei contrasti.

Accanto a lui, Randal Kolo Muani sta vivendo una stagione finora avara di soddisfazioni realizzative nonostante la sua centralità nello scacchiere offensivo (14 apparizioni, oltre 800 minuti). L’attaccante francese non ha ancora trovato il gol, eppure partecipa molto all’azione, come confermano gli 11 passaggi chiave e i 13 dribbling riusciti su 37 tentativi. Si nota, però, una certa fatica nel concretizzare le occasioni create (2 tiri nello specchio su 8 tentativi totali).

Mathys Tel, classe 2005, rappresenta il volto più giovane del tridente Spurs: già 3 reti in 14 presenze, la maggior parte da subentrante, e un rendimento positivo anche nei duelli personali.

Il francese si è dimostrato particolarmente abile nel dribbling (10 riusciti su 17) e nella capacità di farsi trovare pronto quando chiamato in causa.

West Ham: Bowen guida l’attacco, Summerville e Castellanos le alternative

Per il West Ham tutti i riflettori sono puntati su Jarrod Bowen, l’autentico faro dell’attacco degli Hammers.

L’esterno inglese ha già collezionato 6 gol in 21 presenze stagionali, con ben 14 passaggi chiave e 20 tiri nello specchio, dimostrandosi letale in area e prezioso anche in ripiegamento grazie a 24 tackle e 13 intercetti. Il suo apporto resta fondamentale nella manovra degli uomini di Moyes.

Da non sottovalutare neanche la presenza di Summerville, olandese classe 2001: ha sfruttato le sue 16 presenze soprattutto per dare impulso con dribbling (20 riusciti su 43 tentativi) e duelli vinti (73 su 154), guadagnandosi anche un rigore a favore. L’argentino Valentín Castellanos ha invece finora collezionato una sola presenza da titolare: nelle sue prime battute in maglia Hammers ha tentato senza fortuna due conclusioni verso lo specchio e partecipato a 12 duelli, vincendone due.