Udinese e Inter accendono i motori per la sfida valida per la ventunesima giornata della Serie A 2025/26, in programma sabato 17 gennaio alle ore 15:00 al Bluenergy Stadium - Stadio Friuli di Udine. I bianconeri di Runjaic vogliono sovvertire i pronostici e fermare la marcia della corazzata nerazzurra, guidata da Chivu e sempre in fermento nella rincorsa alle zone nobili della classifica. Per l’Inter l’occasione è di quelle da non sprecare: uscire indenni dal Friuli significherebbe mettere ulteriore pressione alle dirette rivali; per l’Udinese, invece, rappresenta un grande banco di prova davanti al proprio pubblico, in cerca di riscatto contro una delle big storiche del campionato.

Le probabili formazioni: scelte obbligate e ritorno dei titolari tra i nerazzurri

Il tecnico Runjaic pensa a qualche novità per sorprendere la Beneamata, potendo contare su un 4-4-1-1 in cui Atta agirà alle spalle di Davis, uomo di maggior peso offensivo della rosa bianconera. In porta Okoye, protetto da una linea difensiva con Kristensen, Kabasele, Solet e Kamara. A centrocampo probabile la presenza di Zanoli, Piotrowski (in ballottaggio con Miller), Karlstrom ed Ekkelenkamp. Sulla trequarti Atta sarà il collante tra la mediana e Keinan Davis, riferimento centrale d’attacco.

L’Inter di Chivu, reduce dal turnover nel recupero contro il Lecce, torna a puntare sul blocco titolare. Si va verso il classico 3-5-2: davanti a Sommer, la linea difensiva sarà composta da Bisseck, Akanji (favorito su De Vrij) e Carlos Augusto.

Sulla fascia sinistra rientra Dimarco, a destra Luis Henrique. In mezzo Barella, Sucic (leggero vantaggio su Zielinski) e Mkhitaryan. In avanti Lautaro Martinez riprende il suo posto da titolare al fianco di Francesco Pio Esposito (più quotato rispetto a Thuram). Dalla panchina scalpitano anche Frattesi e Bastoni, pronti a subentrare se necessario.

Quote di Udinese-Inter: nerazzurri favoriti nettamente al Bluenergy Stadium

Secondo i principali bookmaker non ci sono dubbi: l’Inter parte con i favori del pronostico al Bluenergy Stadium.

Bet365 quota la vittoria ospite a 1.42, il pareggio a 4.75 e il successo interno dell’Udinese addirittura a 7.00. Un gap importante, che fotografa alla perfezione le ambizioni delle due formazioni e la differenza di valore delle rispettive rose. Per i nerazzurri, dunque, il compito sarà quello di rispettare il pronostico; ai friulani, invece, spetta il ruolo di guastafeste e la possibilità di tentare un blitz che avrebbe il sapore dell’impresa.

Le statistiche dei giocatori chiave: dal muro Solet alla fantasia di Dimarco

Tra le fila dell’Udinese, si fa notare Oumar Solet, difensore centrale francese che ha già collezionato 20 presenze in stagione (19 da titolare) con un minutaggio importante, 1695 minuti.

Il suo rendimento (media voto 7.05) si basa su solidità e dinamismo: Solet ha effettuato 34 tackle, 24 intercetti e 10 blocchi, risultando fondamentale nell’annullare le offensive avversarie. A ciò si aggiungono un gol e un assist, oltre a 12 passaggi chiave e una discreta precisione nella distribuzione con 1162 passaggi stagionali e 51% di accuratezza. Nei duelli, la sua presenza è imponente: 95 le contese vinte su 166 totali.

Keinan Davis è la punta di diamante bianconera. Nel suo bottino per la stagione in corso ci sono 6 gol in 19 apparizioni (17 da titolare) e ben 3 assist, contribuendo alla manovra spesso da solo contro le difese organizzate delle big. Il centravanti inglese ha una spiccata tendenza al dribbling (20 riusciti su 29 tentati), arriva a 240 passaggi completati e non disdegna l’impegno nei duelli (95 vinti su 200), dimostrandosi uomo d’ariete nell’attacco friulano.

Le 14 conclusioni nello specchio e i 3 rigori trasformati testimoniano freddezza e istinto sotto porta.

Guardando in casa nerazzurra, uno dei perni del gioco di Chivu è indubbiamente Federico Dimarco, jolly sulla fascia sinistra: 18 presenze (15 da titolare), 1391 minuti e una media voto di 7.38 ne fanno una colonna della squadra. Dimarco ha firmato 4 gol e confezionato 5 assist, ma soprattutto è il costruttore di gioco con 676 passaggi completati e ben 47 passaggi chiave, sempre pronto a proporsi in avanti e a coprire la fascia con i suoi inserimenti.

Il protagonista più atteso rimane però Lautaro Martinez: il toro argentino, simbolo della nuova Inter targata Chivu, ha disputato 20 partite (18 da titolare), andando in doppia cifra con 10 reti e fornendo 4 assist ai compagni.

I suoi 50 tiri stagionali, di cui ben 26 nello specchio, sottolineano la pericolosità costante sotto porta; Lautaro non risparmia energie neppure nella lotta fisica (76 duelli vinti su 167). Lautaro e Dimarco, insieme, rappresentano la spina dorsale offensiva di una Inter che non ha intenzione di rallentare il proprio ritmo in questa cavalcata scudetto.

Da monitorare anche il giovane Francesco Pio Esposito: in 18 presenze (quasi tutte da subentrato), il classe 2005 ha già messo a segno 2 gol e fornito 2 assist, vincendo 53 duelli su 107 e offrendo uno spunto interessante soprattutto nella gestione delle ripartenze veloci.