Il pallone rotolerà sul prato del Bluenergy Stadium domenica 2 febbraio alle ore 20:45, quando l’Udinese accoglierà la Roma per il 23° turno della Serie A 2025/26. Una sfida che vede opposti due tecnici arrivati nella passata stagione, Runjaic per i friulani e Gasperini sulla panchina dei giallorossi, entrambi alla ricerca di punti preziosi per rincorrere i rispettivi obiettivi stagionali. Il Friuli promette una serata carica di tensione, tra un’Udinese reduce dal colpo esterno di Verona e una Roma in lotta per le zone nobili della classifica, con qualche dubbio legato all’infermeria.

Le probabili formazioni di Udinese-Roma

Entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con uno speculare 3-4-2-1, una scelta che promette densità e duelli in mezzo al campo.



Udinese (3-4-2-1): Okoye tra i pali; Solet, Kristensen e Bertola a comporre la linea difensiva; larghi sugli esterni Ehizibue e Zemura, in mezzo Miller e Karlstrom; sulla trequarti Ekkelenkamp e Atta a supporto dell’unica punta Davis. L’assenza pesante è quella di Zanoli (stagione finita), mentre Buksa potrebbe rientrare solo dalla 26a giornata. Gli uomini a disposizione di Runjaic garantiscono comunque un’identità compatta.



Roma (3-4-2-1): Svilar in porta; difesa a tre con Mancini, Ndicka e Ghilardi; Celik e Wesley sulle fasce, il tandem Cristante-El Ayanoui in regia; sulla trequarti Soulé e Pellegrini, alle spalle di Malen, chiamato a non far sentire l’assenza di Dovbyk, ancora indisponibile.

Resta da monitorare la situazione Dybala (reduce da un trauma contusivo): la Joya va verso la panchina, mentre Angelino si è rivisto in gruppo.

Le quote della sfida: Roma avanti nei pronostici

I bookmaker vedono chiaramente la Roma nei panni della favorita, ma non si aspettano una passeggiata per i giallorossi in uno stadio tradizionalmente ostico. William Hill quota la vittoria interna dell’Udinese a 3.90, il pareggio a 3.20 e il colpo esterno capitolino a 1.95.

Su Bet365, la quota del successo friulano si alza a 4.33, con la X a 3.40 e il successo della Roma che si abbassa leggermente a 1.91. Numeri che premiano l’organico di Gasperini ma testimoniano rispetto per la capacità dell’Udinese di rendere la vita dura alle big nella sua tana.

Numeri e protagonisti: il centrocampo friulano regge il confronto con il talento giallorosso

Nelle fila dell’Udinese, Arthur Atta si sta confermando una delle rivelazioni stagionali: il giovane francese, classe 2003, ha già raccolto 17 presenze (15 da titolare) mettendo a referto 2 reti e 3 assist, confermando la sua pericolosità anche lontano dalla porta avversaria con ben 22 conclusioni totali, 12 delle quali nello specchio.

Solido nei duelli (83 vinti su 182) e affidabile nel fraseggio, con 492 passaggi totali e 24 chiave, rappresenta un riferimento indispensabile per Runjaic.

Anche Jurgen Ekkelenkamp risulta centrale per la mediana bianconera: l’olandese conta già 18 presenze, 2 reti e 19 passaggi chiave su 356 totali, abbinando capacità di inserimento a un’importante presenza fisica, testimoniata dai 52 duelli vinti su 100. Altra arma in più è Keinan Davis: l’inglese, 7 reti e 3 assist in 21 presenze, è spesso decisivo anche dal dischetto (3 rigori segnati) e la sua fisicità (191 cm per 68 kg) lo rende difficile da marcare sia palla a terra che nel gioco aereo. Notevole anche la sua efficacia nel dribbling (26 riusciti su 36 tentati) e nei duelli offensivi, con 111 vinti su 229.

Sul fronte Roma, occhi puntati come sempre su Lorenzo Pellegrini, il faro della manovra giallorossa: in 14 presenze ha già messo a segno 3 gol, mostrando buone percentuali al tiro (10 nello specchio su 18 tentativi) e tanta qualità nella distribuzione del gioco (403 passaggi, di cui 12 chiave). Nel nuovo trio offensivo che Gasperini sembra intenzionato a proporre, il ruolo di Donyell Malen appare subito centrale: l’olandese, appena arrivato dal mercato invernale, in sole 2 apparizioni ha trovato già la via del gol e tirato 8 volte (5 nello specchio), lasciando intendere di essere già un fattore in zona offensiva. A impreziosire il reparto avanzato c’è Matías Soulé: l’argentino, con 6 reti e 4 assist in 22 presenze, convince per continuità e qualità (31 passaggi chiave su 660 totali), risultando un rebus per le difese avversarie anche grazie ai 25 dribbling riusciti su 69 e ai 27 falli subiti, che certificano il suo costante pericolo nell’uno contro uno.