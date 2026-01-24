Berlino si prepara ad accendere i riflettori per Union Berlino-Borussia Dortmund, sfida della diciannovesima giornata di Bundesliga, in programma sabato 24 gennaio alle ore 18:30 allo Stadion An der Alten Försterei. Un confronto dal sapore intenso: da una parte la grinta della neopromossa sorpresa degli ultimi anni, dall’altra i gialloneri che inseguono costantemente l’élite del calcio tedesco.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Borussia Dortmund

I due allenatori sembrano intenzionati a specchiarsi a livello tattico, affidandosi al 3-4-2-1.

L'Union Berlino dovrebbe scendere in campo con Roennow tra i pali, difesa affidata a Doekhi, Querfeld e Leite. In mezzo al campo spazio a Haberer, Khedira, Schafer e Juranovic, con Burcu e Kemlein a supporto della punta Ilic.

Per il Borussia Dortmund, Kobel tra i pali sarà protetto dal trio Can, Anton e Schlotterbeck. Sulle fasce Ryerson e Svensson, con Bellingham e Nmecha interni. In avanti sulla trequarti si muoveranno Adeyemi e Brandt, alle spalle del riferimento centrale Fabio Silva.

Quote e favoriti: Dortmund avanti per i bookie

I bookmaker pronosticano un match acceso ma con Dortmund leggermente avanti nei pronostici: William Hill quota il successo giallonero a 2.00, il segno X a 3.30 e la vittoria dell'Union Berlino a 3.50.

Similarmente Bet365 conferma i gialloneri favoriti, offrendo il 2 a 2.05, il pareggio a 3.50 e il segno 1 a 3.60. Il vantaggio sulla carta sembra dalla parte degli ospiti, ma l’atmosfera dell’Alten Försterei ha spesso riservato sorprese.

Le statistiche dei protagonisti: i duelli individuali sotto la lente

L'Union Berlino può far leva su Ilyas Ansah, giovane attaccante già a quota 5 reti in 18 presenze stagionali, spesso utilizzato come terminale offensivo grazie anche al lavoro di raccordo dai suoi compagni di reparto.

Ansah non primeggia solo per concretezza sotto porta (8 tiri nello specchio su 17 tentativi), ma anche per capacità di duello: ha affrontato 168 duelli totali vincendone 58, e ha completato 21 dribbling, dimostrando dinamismo e personalità nonostante i soli 21 anni.

Oliver Burke offre profondità aggiuntiva sulle corsie biancorosse: in 17 gare ha timbrato il cartellino 4 volte, con una buona propensione al tiro (21 conclusioni, metà nello specchio). I suoi numeri in duello sono meno brillanti (31 vinti su 96), ma la sua fisicità rimane un’arma potenziale. Burke si fa notare anche per la capacità di inserirsi, benché abbia collezionato zero assist fino ad ora.

Sponda Dortmund, Julian Brandt si conferma ancora una volta il faro della manovra di Terzic: 5 gol e 2 assist in 14 apparizioni lo piazzano tra i riferimenti della Bundesliga per rendimento offensivo.

Brandt, pur non partendo sempre titolare (9 su 14), risponde sempre presente e può contare su 13 passaggi chiave e una valutazione media di 7.09, a certificare la sua influenza nei meccanismi offensivi gialloneri. In mezzo al campo, Carney Chukwuemeka, con 2 reti e 575 minuti giocati, offre profondità e gamba: ai 16 dribbling riusciti su 35 aggiunge 5 intercetti, sintomo di duttilità e temperamento.

In attacco, Fabio Silva ha raccolto meno spazio rispetto ai compagni ma si è comunque reso prezioso per i gialloneri: pur non avendo ancora trovato il gol, il portoghese ha fornito 4 assist nelle 12 partite disputate, dimostrando altruismo e capacità di legare il gioco, qualità che potrebbero tornare utili in una trasferta delicata come questa.