Il Bentegodi si prepara ad accendersi sabato 11 gennaio alle 18:00, quando l’Hellas Verona ospiterà la Lazio per la ventesima giornata della Serie A 2025/26. Tra l’atmosfera suggestiva del tempio scaligero, i padroni di casa guidati da Zanetti dovranno sfidare i biancocelesti di Sarri, chiamati a confermare il buon cammino nonostante le assenze pesanti. Il perché della sfida è tutto nel momento delicato della stagione: Verona in cerca di punti salvezza e di continuità dopo un incoraggiante pareggio a Napoli, Lazio vogliosa di approfittare del turno e lanciare la corsa europea nonostante qualche defezione nel reparto offensivo.

Le probabili formazioni: tra certezze e qualche ballottaggio

L’Hellas Verona di Paolo Zanetti dovrebbe confermare il 3-5-2 che ha dato segnali positivi, affidandosi a Montipò tra i pali. In difesa Nuñez, Bella-Kotchap e Valentini si dividono le responsabilità davanti al portiere, con Bradaric e Frese sugli esterni pronti a dare ampiezza. In mezzo, Niasse, Gagliardini e Bernede dovrebbero gestire il traffico in mediana, mentre Giovane e Orban compongono la coppia offensiva, anche se resistono piccoli ballottaggi: Valentini-Nelsson in difesa e Giovane-Sarr in avanti.

La Lazio arriva con diverse assenze illustri, ma Sarri ripropone il suo 4-3-3. Provedel in porta, Marusic e Pellegrini sulle fasce, Gila e Romagnoli centrali.

In mezzo, Vecino prende in mano la regia accanto a Cataldi e Basic (da valutare le sue condizioni). Davanti, squalificato Zaccagni, spazio ancora a Isaksen e Cancellieri ai lati di Noslin, mentre nuovi innesti come Taylor e Ratkov dovrebbero accomodarsi inizialmente in panchina.

Quote: biancocelesti favoriti, equilibrio in lavagna

Il pronostico dei bookmaker pende dalla parte della Lazio, ma il margine è sottile e l’incertezza aleggia sui novanta minuti del Bentegodi.

William Hill quota il successo esterno dei biancocelesti a 2.30, lasciando i padroni di casa a quota 3.20 e il pareggio a 2.90. Su Bet365 le cifre oscillano leggermente: 2.35 per il 2 biancoceleste, 3.40 per il colpaccio gialloblu e 3.00 per il segno X. Numeri che raccontano di una fiducia moderata nei confronti della squadra di Sarri, ma anche di rispetto per un Verona solido tra le mura amiche e reduce da un prezioso risultato in trasferta.

Focus statistiche: Giovane e Orban in crescita, Isaksen osservato speciale

In casa Hellas, occhi puntati su Giovane, giovane attaccante brasiliano classe 2003 che quest’anno si sta ritagliando uno spazio sempre più importante: 18 presenze, 17 dal primo minuto, per un totale di 1345 minuti in campo.

I suoi numeri raccontano di 3 gol e 4 assist, a cui si aggiungono 32 tiri (22 nello specchio), segno che la porta la cerca eccome. Non solo attacco però: sono ben 26 i passaggi chiave e 24 i dribbling riusciti su 59 tentati, a conferma di una vivacità notevole. Da segnalare però il sostanzioso numero di duelli persi (81 vinti su 257 totali), un dato che suggerisce margini di crescita nel fisico a contatto con i difensori di Serie A.

Al suo fianco dovrebbe agire Gift Orban, attaccante nigeriano con 15 presenze (11 da titolare), già autore di 5 reti in stagione, spesso decisive, e di un gol ogni 8 tiri tentati (40 conclusioni di cui 18 nello specchio). Agile e insidioso, porta con sé anche un discreto uno contro uno (8 dribbling riusciti su 17 tentati) e la freddezza dal dischetto (2 rigori realizzati).

Quanto ai duelli, 36 vinti su 101 indicano combattività ma anche la necessità di maggiore incisività contro difensori strutturati.

Sul fronte Lazio, attenzioni su Matias Vecino e Gustav Tang Isaksen. Il primo, espertissimo centrocampista uruguagio, non ha ancora trovato la via del gol in questa Serie A, ma garantisce qualità e geometrie: in 11 partite (soli 451 minuti), vanta 252 passaggi giocati e 1 assist, con 6 tackle riusciti, 7 intercetti e 14 duelli vinti su 35. Spicca, seppur su minutaggio ridotto, la sua abilità nell’impostazione e nei recuperi palla utili per Sarri. Isaksen invece rappresenta il talento offensivo più atteso: 13 presenze (8 da titolare), con 2 gol e un volume di gioco notevole, testimoniato da 19 tiri (la metà nello specchio), 31 tentativi di dribbling (13 riusciti) e ben 26 falli subiti, a dare la cifra della sua pericolosità nell’uno contro uno. Il ruolino sorride anche nelle battaglie fisiche, con 51 duelli vinti su 102.