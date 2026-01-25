Lunedì 26 gennaio, lo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona sarà teatro di una sfida all’insegna dell’equilibrio tra Hellas Verona e Udinese, in programma alle ore 20:45 per la ventiduesima giornata della Serie A 2025/26. Due formazioni storiche della massima serie pronte a incrociare i guantoni in un posticipo che promette scintille e soprattutto punti pesanti nella corsa salvezza e a un posto al sole in classifica.

Le probabili formazioni: ballottaggi e rientri chiave

L’Hellas, guidato da Zanetti, dovrebbe presentarsi con il consueto 3-5-2. Tra i pali Montipò; in difesa torna Nuñez dopo la squalifica, mentre Ebosse è favorito su Slotsager per completare il terzetto arretrato con Nelsson.

Sulle corsie laterali spazio a Lirola e Bradaric, con Serdar, Gagliardini e Bernede a comporre la cerniera di centrocampo. Davanti, accanto al nigeriano Orban, scalpita Sarr, con quest’ultimo pronto a offrire dinamismo nella manovra offensiva.

L’Udinese di Runjaic risponde con il 4-4-1-1. In porta Okoye, schierato dietro la linea difensiva con Kristensen e Kabasele centrali, Solet e Zanoli sulle fasce. A centrocampo si preannuncia il debutto dal primo minuto di Miller, chiamato a sostituire l’indisponibile Piotrowski, con Karlstrom, Ekkelenkamp e Kamara a completare il reparto. Sulla trequarti Atta agirà a supporto di Davis, terminale offensivo designato dai friulani.

Sono diversi gli assenti per infortunio: il Verona dovrà fare a meno ancora per almeno due mesi di Suslov, oltre ad Akpa Akpro e altri in fase di valutazione.

Per i friulani out anche Zemura, Buksa e Zaniolo, tutti con rientro programmato nelle prossime giornate.

Le quote: parità totale tra Hellas e friulani secondo i bookmaker

La lavagna dei bookmaker certifica una situazione di straordinario equilibrio. William Hill quota la vittoria interna a 2.70, il pareggio a 2.90 e il colpo esterno dell’Udinese anch’esso a 2.70. Linea che trova riscontro anche sulle piattaforme Bet365, dove Hellas e Udinese vengono proposti entrambi a 2.80, con la X leggermente più alta a 3.00.

Difficile sbilanciarsi su una favorita: un equilibrio che rispecchia il momento delle due formazioni, entrambe impegnate nella lotta per la permanenza e con valori tecnici assai vicini, almeno sulla carta.

Le statistiche dei protagonisti: Orban, Sarr e Bradaric la spinta dei gialloblù, Davis e Atta le certezze bianconere

Nel cuore del gioco gialloblù, Domagoj Bradaric recita il ruolo del soldatino instancabile.

Il croato, impiegato 16 volte da titolare sulle 17 presenze stagionali, ha già superato i 1300 minuti in campo. I suoi 376 passaggi e ben 16 chiavi dimostrano vocazione alla costruzione ma anche attenzione difensiva, con 21 tackle e 6 intercetti accumulati: il prototipo dell’esterno a tutta fascia in salsa Hellas.

L’attacco del Verona si poggia sulla freschezza di Gift Orban. Il 23enne nigeriano è il principale terminale: 6 reti (di cui 2 dal dischetto) e un assist in 18 presenze, con 20 tiri nello specchio e una presenza importante nel duello fisico, visti i 130 confronti ingaggiati, di cui 48 vinti. Da tenere d’occhio anche la tendenza a far ammonire gli avversari, grazie ai 15 falli subiti in stagione.

Al fianco di Orban cresce la candidatura di Amin Sarr. L’attaccante svedese, spesso impiegato a partita in corso (5 da titolare su 21 apparizioni), spicca per capacità di reggere il contatto (60 duelli vinti) e propensione al dribbling (9 riusciti su 21 tentati), pur senza aver ancora trovato la via del gol nelle sue 671 minuti stagionali.

L’Udinese si affida alla crescita di Arthur Atta, centrocampista tuttofare: 16 gare, 14 da titolare e già due assist oltre a un gol. Il francese è presente in ogni fase con ben 466 passaggi e uno spartito moderno fatto di 21 chiavi, 80 duelli vinti su 170 e addirittura 37 dribbling riusciti su 65, segno di coraggio e iniziativa anche centrale.

Sulla trequarti, Jurgen Ekkelenkamp si è ritagliato spazio importante: per l’olandese 17 presenze, due gol e un rigore procurato tra le incurisioni in area e il lavoro di raccordo (19 passaggi chiave e 47 duelli vinti su 95 tentativi).

Perno dell’attacco friulano è l’inglese Keinan Davis, 27enne dal fisico imponente e dallo stile elegante. In 20 presenze ha già collezionato 6 marcature e 3 assist, con una discreta mira (14 tiri su 26 nello specchio). Impressionante anche la capacità di reggere i duelli (100 vinti su 210 totali), una qualità che lo rende il riferimento naturale negli ultimi sedici metri. Davis è inoltre una garanzia dagli undici metri con 3 gol su rigore in stagione.