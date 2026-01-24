La Liga alza il sipario su uno dei match più attesi della ventunesima giornata: Villarreal e Real Madrid si affrontano sabato 24 gennaio alle 21:00 nell'infuocato scenario dell'Estadio de la Ceramica. Da una parte il Sottomarino Giallo pronto a difendere il proprio fortino e a sorprendere le merengues di fronte al pubblico di casa, dall’altra i blancos di Madrid che, con la solita fame di primato, non intendono lasciare punti preziosi per strada nella corsa al titolo spagnolo.

Le probabili formazioni di Villarreal-Real Madrid

La compagine di casa, diretta come sempre da un undici votato alla solidità e alle ripartenze rapide, opta per un 4-4-2 che vede Luiz Junior tra i pali protetto dalla linea difensiva formata da Pau Navarro e Juan Foyth centrali, con Renato Veiga e Alfonso Pedraza sulle corsie esterne.

A centrocampo, fisicità e qualità con Tajon Buchanan, Thomas Partey, Daniel Parejo e Alberto Moleiro. Davanti, la coppia gol Gerard Moreno e Georges Mikautadze proverà a mettere in difficoltà la retroguardia madridista.

Risposta in chiave offensiva da parte dei galacticos, schierati con il consueto 4-3-3. Tra i pali c’è Thibaut Courtois, difesa impreziosita da Valverde, Raul Asencio, Dean Huijsen e Alvaro Carreras. In mezzo al campo, al fianco di Camavinga e Ceballos, spicca la presenza di Jude Bellingham, ormai leader tecnico e carismatico del Real. In attacco la velocità e la classe di Gonzalo Garcia, l'attesissimo Kylian Mbappé e la fantasia incontenibile di Vinícius Júnior promettono spettacolo e imprevedibilità.

Quote: Real Madrid avanti nei pronostici dei bookmaker

La storia e il momento sorridono a Carlo Ancelotti e ai suoi: William Hill quota il successo del Real Madrid a 2.00, lasciando dunque i blancos favoriti per la trasferta al Madrigal. Il successo del Villarreal si attesta a 3.30, mentre il pareggio viaggia su quota 3.75.

Anche Bet365 conferma il trend quotando la vittoria esterna sempre a 2.00, il pareggio a 3.90 e la vittoria interna leggermente più alta a 3.40. Un equilibrio sensibile, che tuttavia non sposta i riflettori dalle ambizioni della Casa Blanca.

Le statistiche dei protagonisti: Mbappé, Vinícius e la coppia d'attacco del Villarreal

La stella più attesa è senza dubbio Kylian Mbappé, che in Liga 2025 si è già reso protagonista di numeri da capogiro: in 19 presenze il francese ha accumulato ben 19 reti e 4 assist, impreziosendo la sua stagione con 6 gol dal dischetto e un voto medio di 7.92.

La sua produzione offensiva è supportata da 93 dribbling tentati (54 riusciti) e da una presenza costante nei duelli (161 ingaggiati, 85 vinti). Anche il suo compagno di reparto Vinícius Júnior rimane un pericolo costante sulle fasce: per lui 20 presenze, 5 gol e 5 assist, ma a impressionare sono i 113 dribbling tentati e 49 completati, segno di una costante ricerca dell’uno contro uno.

In mezzo, la qualità di Jude Bellingham è ormai una garanzia per la mediana madrilena: l’inglese, schierato nella linea a tre, vanta 4 gol e 3 assist in 16 presenze, con una presenza in fase di costruzione testimoniata da 769 passaggi totali e 28 passaggi chiave. Bellingham si distingue anche in fase di pressing, con 38 tackle e 9 intercetti, senza farsi mancare 20 dribbling riusciti su 36 tentativi.

A guidare l’attacco del Villarreal trova spazio la coppia Gerard Moreno-Georges Mikautadze. Gerard Moreno, passato leader tecnico del Sottomarino Giallo, mantiene una media voto da top player in virtù dei suoi 5 gol in appena 10 presenze, con percentuali di realizzazione da attaccante vero (7 su 11 tiri nello specchio) e un impatto nella manovra garantito da 16 passaggi chiave e un rigore guadagnato e trasformato. A spalla, Mikautadze mostra colpi importanti: 5 gol e 3 assist in 14 uscite, con una costanza realizzativa e una presenza nei duelli d’attacco (88 totali, 38 vinti) che conferma la sua crescita.

Nelle file madridiste da segnalare anche la stagione di Franco Mastantuono, esordiente sulla scena della Liga a soli 18 anni: 1 gol, 616 minuti in campo e ben 35 dribbling tentati nelle sue 12 presenze, oltre a una discreta presenza nei duelli (109 disputati, 45 vinti).