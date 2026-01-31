Il Weserstadion di Brema si prepara per un pomeriggio di fuoco: sabato 31 gennaio alle 15:30 va in scena Werder Brema contro Borussia Mönchengladbach, sfida valida per la ventesima giornata di Bundesliga 2025/26. I padroni di casa cercano punti pesanti davanti al loro pubblico, mentre i Fohlen sono chiamati a dare continuità in un campionato senza padroni. La pressione è alta su entrambe le panchine, in uno scontro che può indirizzare la stagione delle due squadre quando il torneo è entrato nel vivo.

Le probabili formazioni: Werder con la coppia Njinmah-Milosevic, Gladbach si affida a Tabakovic

Il Werder dovrebbe schierarsi con un inedito 3-3-2-2, puntando su Mio Backhaus tra i pali e una linea difensiva composta da Malatini, Lynen e Coulibaly. Sugawara, Stage e Deman presidieranno la zona nevralgica del campo, mentre Schmid e Puertas si muoveranno tra le linee alle spalle del tandem d’attacco formato da Justin Njinmah e Jovan Milosevic, quest’ultimo chiamato a confermare le buone impressioni delle ultime uscite.



Borussia Mönchengladbach risponde con il 4-2-3-1: Moritz Nicolas difenderà la porta, protetto da Scally, Takai, Elvedi e Ullrich. In mezzo al campo tandem formato da Sander e Neuhaus, mentre Honorat, Reitz e Machino supporteranno la punta centrale, il gigante svizzero Haris Tabakovic, già protagonista offensivo nella prima parte di stagione.

Quote in equilibrio: lieve vantaggio ai padroni di casa

I bookmaker fotografano una sfida dal pronostico apertissimo, ma danno leggermente avanti il Werder: William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 2.30, il pareggio a 3.40, mentre il successo esterno dei Fohlen si gioca a 2.75. Quote simili da Bet365, che propone il segno 1 a 2.45, la X a 3.60 e il blitz del Gladbach sempre a 2.75.

Un perfetto equilibrio che promette scintille e tiene alta la tensione su entrambi i fronti.

Occhi su Puertas, Njinmah, Milosevic e sui cacciatori di gol del Gladbach

Il gioco dei biancoverdi passa spesso dai piedi di Cameron Puertas, elemento chiave del centrocampo di Brema: nella stagione in corso Puertas è già stato impiegato in 15 occasioni (10 da titolare), totalizzando 859 minuti e mostrando un grande dinamismo, certificato da ben 29 tackle e 54 duelli vinti su 118.

L’anello debole? Finora nessun gol né assist, e qualche difficoltà nel dribbling (4 su 19 tentativi andati a buon fine), sintomo di una fase offensiva ancora da sbloccare.

In attacco, il Werder si affida alla freschezza di Jovan Milosevic, classe 2005: il giovane serbo ha sfruttato appieno le (finora poche) occasioni avute e in 177 minuti distribuiti su 4 presenze ha già timbrato il cartellino con una rete. Il suo contributo nella lotta fisica è tangibile: 27 duelli affrontati, 14 portati a casa, oltre a una discreta propensione al dribbling (2 riusciti su 4). Al suo fianco, Justin Njinmah si segnala per la concretezza sottoporta: 4 gol realizzati in 18 presenze e 10 tiri su 22 indirizzati verso lo specchio, un bottino che racconta di un attaccante che sa farsi trovare al posto giusto nel momento giusto.

Sul fronte Gladbach riflettori puntati su Haris Tabakovic: lo svizzero non è soltanto go-to-guy nell’area avversaria, ma un autentico punto di riferimento per il Borussia. In 18 gare disputate ha già segnato 9 reti e messo a referto 2 assist, numeri che ne fanno il miglior realizzatore della squadra. Tabakovic ha mandato al tiro 31 volte verso la porta (16 nello specchio) e collezionato ogni tipo di battaglia fisica (193 duelli affrontati, 84 vinti). L’enigmatico Franck Honorat, invece, si sta confermando uomo assist: quattro passaggi vincenti nelle prime 13 presenze e una media di 21 occasioni create, dato che parla da solo per chi sa leggere tra le linee.

Da tenere d’occhio anche Shuto Machino, attaccante nipponico già autore di 3 reti nonostante abbia trovato il posto da titolare solo in 7 delle 18 apparizioni stagionali. Machino garantisce vivacità e imprevedibilità (10 passaggi chiave su 190 totali e 32 duelli vinti su 70), potenziale arma segreta se la partita dovesse accendersi nel secondo tempo.