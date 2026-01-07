Il giornalista Ivan Zazzaroni ha registrato un video sulle pagine del Corriere dello Sport nel quale si appella direttamente a Luciano Spalletti, dopo le parole dette dal tecnico della Juventus nella serata di ieri. "La Juventus da fastidio, ma a chi? E soprattutto perché Luciano ancora continui con questa menata degli amici degli allenatori che li vogliono favorire?" esordisce Zazzaroni, che nel suo breve soliloquio aggiunge: "Non ti do consigli perché siamo coetanei, ma alla nostra età, uno forte come te, uno bravo come te, non può fermarsi a queste cose.

Per cui, Luciano cambia registro, perché nessuno vuole il male tuo ne quello della Juve".

Zazzaroni non le manda a dire a Spalletti

Ivan Zazzaroni ha poi proseguito nel commentare le dichiarazioni rilasciate da Spalletti nel post-partita di Reggio Emilia, ammettendo di non averle seguite immediatamente ma di averle successivamente riviste per curiosità. Ha dichiarato di essersi divertito, riconoscendo in quelle parole il vero Spalletti, e ha sottolineato come il tecnico dimostri chiaramente la propria identità anche sul campo.

Tuttavia, Zazzaroni ha ritenuto opportuno consigliare a Spalletti di evitare commenti rivolti a figure come Sandro Sabatini o ad altri, accusando in modo generico “gli amici degli amici” di voler creare confusione all’interno della Juventus.

Secondo il giornalista, il tecnico non ha necessità di gestire questioni di questo tipo legate ai social o allo spogliatoio. Secondo il direttore del Corriere dello Sport, il suo collega Sandro Sabatini, non ha alcun interesse a mettere in difficoltà la società bianconera.

Zazzaroni ha dunque suggerito al tecnico da Certaldo di “fare un upgrade”, ossia di concentrarsi esclusivamente sulle proprie capacità straordinarie di allenatore, lasciando da parte le polemiche e le supposizioni. Ha aggiunto che, sebbene sia amico di Allegri, come altri giornalisti, non vi è alcuna intenzione di destabilizzare nessuno: l’obiettivo è che vinca il migliore.

Juventus, a cosa fa riferimento Zazzaroni nella sua replica a Luciano Spalletti

La replica di Zazzaroni a Spalletti nasce a seguito delle parole espresse dal tecnico toscano ai microfoni di Sky Sport nell'immediato post gara di Sassuolo-Juventus, match vinto 3 a 0 dai bianconeri. "Diamo fastidio? Adesso si può prendere il cellulare in mano e dire quello che si pare. Poi delle amicizie le abbiamo tutti e uno va a dire delle cose per portare acqua al proprio mulino. Se uno è mio amico, uno attacca l'operato di un altro, funziona così. L'ho detto anche negli spogliatoi, perché poi i ragazzi assorbono una pressione come questa e devono gestirla".