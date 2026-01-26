Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha scritto un messaggio di fuoco sul proprio account X riferendosi al discusso episodio arbitrale andato in scena in Juventus-Napoli e che ha visto il fischietto Mariani non assegnare un penalty ai partenopei su contatto fra Gleison Bremer e Rasmus Hojlund: "Conte dice che sono situazioni di campo. Poi adombra il malocchio e annuncia che l'obiettivo potrebbe essere qualificarsi all'Europa o alla Conference League. Dopo le sceneggiate di 15 giorni fa per il rigore concesso all'Inter, sul vergognoso rigore negato ieri al Napoli in casa della Juve l'allenatore fa il pompiere".

Ziliani e l'analisi del calcio di rigore non assegnato al Napoli

Ziliani ha proseguito nel suo esercizio di critica descrivendo l'episodio discusso e sottolineando come Bremer abbia trattenuto Hojlund in modo evidente, intervenendo inizialmente con le mani all’altezza del collo prima ancora che il pallone venisse crossato, per poi cingerlo e trascinarlo a terra. Subito dopo, alle spalle dei due, Vergara si sarebbe avventato sul pallone in arrivo al centro dell’area, venendo però travolto da Kalulu con un intervento da dietro, del tutto scollegato dal tentativo di giocare il pallone.

Nell’analisi del giornalista, l’assegnazione del calcio di rigore sarebbe stata inevitabile, con l’aggravante della possibile espulsione per fallo su chiara occasione da rete, poiché sia Hojlund sia Vergara si sarebbero trovati nelle condizioni di concludere a pochi passi dalla porta.

Ziliani ha quindi sottolineato come la decisione dell’arbitro Mariani di lasciar proseguire il gioco, avallata dal mancato intervento del VAR affidato a Doveri e Di Paolo, abbia di fatto certificato un errore grave, che avrebbe privato il Napoli della possibilità di ristabilire l’equilibrio e di affrontare il prosieguo della gara in superiorità numerica.

I tifosi rispondono a Ziliani

Le parole di Ziliani hanno acceso il dibattito sul web: "Conte é stato una bandiera della Juve non poteva fare delle sceneggiate come quelle fatte a Milano contro l’Inter, soprattutto in conferenza stampa post partita non poteva parlare di retropensieri" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Tutto e tutti stanno dicendo che è un doppio rigore e che c’è fallo su Di Lorenzo sull’azione del primo gol".