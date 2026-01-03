Nelle scorse ore il giornalista Paolo Ziliani ha dedicato un messaggio sul proprio account X ficcante nei confronti della Juventus e della nuova multa inferta al club bianconero dalla Consob.

Juventus, Ziliani: 'L'anno per i bianconeri finisce come quello vecchio: multa di mezzo milione per bilanci irregolari'

Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X lanciando una stilettata alla Juventus e alle presunte irregolarità a livello finanziario perpetrate dal club bianconero: "Anno nuovo, vita vecchia: la Juve inizia il 2026 multata di mezzo milione dalla Consob che giudica irregolari anche i suoi nuovi bilanci".

Secondo Ziliani, questo evento imporrà un intervento della Procura Federale della FIGC e della UEFA, in modo analogo a quanto avvenne all’epoca della caduta del Consiglio di Amministrazione presieduto da Andrea Agnelli.

La notizia, diffusa nel tardo pomeriggio del 31 dicembre 2025, quando l’opinione pubblica italiana era concentrata su tutt’altre occupazioni e già proiettata verso le celebrazioni di fine anno, è passata sostanzialmente inosservata, così come auspicato dagli ambienti interessati. In sé, il provvedimento potrebbe apparire di portata limitata: si tratta infatti di una sanzione amministrativa pari a 500 mila euro, inflitta dalla CONSOB alla Juventus al termine dell’ennesimo procedimento sanzionatorio, relativo alle violazioni connesse al caso delle plusvalenze e alle manovre sugli stipendi.

Tuttavia, secondo Ziliani, nel tentativo di trasformare un evidente motivo di censura in un presunto successo, la comunicazione ufficiosa fatta filtrare dai vertici societari e prontamente rilanciata da numerosi organi di informazione ha presentato il provvedimento come una “riduzione” della sanzione da parte della CONSOB. In termini più precisi, la multa inizialmente proposta dal Servizio Sanzioni Amministrative (SSA) a carico del club, pari a 200 mila euro, è stata rideterminata in 190 mila euro, mentre quella prevista per ex dirigenti ed ex amministratori è scesa dagli 840 mila euro originariamente ipotizzati a 310 mila. Da qui, una narrazione orientata a descrivere l’esito come una vittoria per la società bianconera.

In conclusione, Paolo Ziliani sottolinea come i 500 mila euro di multa con cui la Juventus ha aperto il 2026 – una cifra inferiore ai 718 mila euro derivanti dal discusso accordo con la FIGC siglato a Teano il 30 maggio 2023 – non possano essere liquidati come un dettaglio trascurabile. Il rilievo della sanzione non è tanto di natura economica, quanto legato alle potenziali conseguenze sul piano sportivo e regolamentare, che potrebbero incidere in modo significativo sul futuro del club.

Juve, i tifosi rispondono a ZIliani: 'Poi è il Napoli ad avere le restrizioni sul mercato'

Le parole di Ziliani hanno catturato l'attenzione di diversi dei suoi followers: "Poi a campionato in corso inseriscono una norma per bloccare il Napoli sul mercato Una delle società virtuose...." scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "In tutto questo è il Napoli ad avere le restrizioni sul mercato".