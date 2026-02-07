Il Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz si prepara a ospitare una sfida carica di tensione e voglia di rivalsa: i padroni di casa dell’Alaves ricevono il Getafe sabato 8 febbraio alle ore 14:00, per il 23° turno della Liga 2025/26. Due formazioni abituate a battagliare su ogni pallone, chiamate a confermare – o ribaltare – le aspettative di un match che vale punti pesanti nel cuore dell’inverno spagnolo. Da una parte una squadra, l’Alaves, intenzionata a sfruttare il fattore campo; dall’altra il Getafe, che punta tutto sull’organizzazione e su qualche individualità in crescita.

Le probabili formazioni: 4-4-2 a trazione offensiva contro il 5-3-2 coperto

Il tecnico dell’Alaves si affida a un classico 4-4-2 che promette aggressività e profondità sugli esterni: Sivera tra i pali, difesa guidata da Jonny Otto e Jon Pacheco affiancati da Protesoni e Parada. Centrocampo di lotta e governo con Calebe, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena e in avanti la coppia formata da Antonio Martinez e dal bomber Lucas Boyé, chiamati a scardinare il muro avversario.

Il Getafe risponde con un 5-3-2 attento in copertura e pronto a colpire di rimessa. Davanti a Soria troviamo una linea formata da Duarte, Djene, Romero, Nyom e Iglesias. A centrocampo Mario Martin, Luis Milla e Arambarri lavoreranno da filtro e costruttori di gioco, mentre in attacco la coppia Vazquez-Satriano è chiamata a sfruttare ogni occasione concessa dalla retroguardia locale.

Spain Flag
La Liga
Giornata 23
06/02/2026 21:00
Celta Vigo
VS
Osasuna
07/02/2026 14:00
Rayo Vallecano
VS
Oviedo
07/02/2026 16:15
Barcellona
VS
Maiorca
07/02/2026 18:30
Siviglia
VS
Girona
07/02/2026 21:00
Real Sociedad
VS
Elche
08/02/2026 14:00
Alaves
VS
Getafe
08/02/2026 16:15
Athletic Bilbao
VS
Levante
08/02/2026 18:30
Atlético Madrid
VS
Real Betis
08/02/2026 21:00
Valencia
VS
Real Madrid
09/02/2026 21:00
Villarreal
VS
Espanyol

Quote e favoriti: Alaves avanti nei pronostici

Per i quotisti, il favore del pronostico pende leggermente dalla parte dei padroni di casa. William Hill quota la vittoria dell’Alaves a 2.30, il pareggio a 2.75 e il colpo esterno del Getafe a 3.50. Dunque le aspettative premiano il fattore Mendizorrotza, anche se la differenza tra le quote lascia pensare a un confronto molto equilibrato, dove tutto può succedere.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
22
18
1
3
60 / 23
37
55
W
W
L
W
W
2
Real Madrid
22
17
3
2
47 / 18
29
54
W
W
W
W
W
3
Atlético Madrid
22
13
6
3
38 / 17
21
45
D
W
W
D
W
4
Villarreal
21
13
3
5
39 / 23
16
42
D
L
L
W
W
5
Real Betis
22
9
8
5
36 / 28
8
35
W
L
W
D
L
6
Espanyol
22
10
4
8
26 / 27
-1
34
L
L
L
D
L
7
Celta Vigo
22
8
9
5
29 / 23
6
33
D
L
W
W
W
8
Real Sociedad
22
7
7
8
30 / 30
0
28
D
W
W
W
D
9
Osasuna
22
7
5
10
26 / 27
-1
26
D
W
W
L
D
10
Alaves
22
7
4
11
20 / 27
-7
25
W
W
L
L
D
11
Athletic Bilbao
22
7
4
11
21 / 31
-10
25
D
L
L
D
L
12
Girona
22
6
7
9
21 / 36
-15
25
L
D
W
W
W
13
Elche
22
5
9
8
30 / 32
-2
24
L
L
D
D
L
14
Maiorca
22
6
6
10
28 / 34
-6
24
W
L
W
L
L
15
Siviglia
22
7
3
12
29 / 37
-8
24
L
W
D
L
L
16
Valencia
22
5
8
9
23 / 35
-12
23
L
W
W
D
L
17
Getafe
22
6
5
11
16 / 27
-11
23
D
D
L
L
D
18
Rayo Vallecano
22
5
7
10
18 / 30
-12
22
L
L
L
W
D
19
Levante
21
4
6
11
24 / 34
-10
18
D
W
L
D
W
20
Oviedo
22
3
7
12
12 / 34
-22
16
W
L
L
D
D

Le statistiche: Boyé e Martinez guidano l’attacco basco, Vazquez prova a emergere

Sotto la lente d’ingrandimento ci sono soprattutto Lucas Boyé e Toni Martínez per quanto riguarda l’Alaves.

Il primo, attaccante argentino con buona esperienza internazionale, ha già messo a segno 5 gol in 16 presenze nella Liga 2025/26, risultando spesso l’uomo del destino nei secondi tempi. Con 29 tiri totali (12 nello specchio), 1 assist e 1 rigore trasformato, Boyé abbina concretezza in area e solidità nel proteggere la palla (85 duelli vinti su 229). Dotato anche di un ottimo spunto sul breve (25 dribbling riusciti su 47 tentativi), dovrà provare a incidere contro la difesa “blindata” degli ospiti.

Si distingue a fianco a lui Toni Martínez, che in 21 apparizioni ha messo insieme 4 reti e 2 assist, destando attenzione soprattutto per la quantità di duelli affrontati e vinti (140 su 281) e la propensione al tiro, visto che ha già calciato 36 volte verso la porta.

Martínez è anche abile in fase di raccordo: 325 passaggi totali e un lavoro prezioso nel gioco di sponda.

Per il Getafe i fari sono puntati sulla coppia Satriano-Vázquez. Martín Satriano, ancora a secco di gol nelle sue 3 apparizioni da titolare, offre però molta energia: 41 duelli totali (17 vinti) e una discreta propensione al dribbling (3 su 10 riusciti), con 2 tiri nello specchio su 4 totali e una media di 85 minuti giocati a partita, segno che la fiducia del tecnico non manca. Più incisivo per ora Luis Vázquez, autore di 1 gol in 2 presenze e 4 tiri totali, con 8 duelli vinti su 18. L’attaccante argentino sa farsi trovare pronto in area e potrebbe rivelarsi una mina vagante nel pomeriggio basco.
© RIPRODUZIONE VIETATA