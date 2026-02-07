Il Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz si prepara a ospitare una sfida carica di tensione e voglia di rivalsa: i padroni di casa dell’Alaves ricevono il Getafe sabato 8 febbraio alle ore 14:00, per il 23° turno della Liga 2025/26. Due formazioni abituate a battagliare su ogni pallone, chiamate a confermare – o ribaltare – le aspettative di un match che vale punti pesanti nel cuore dell’inverno spagnolo. Da una parte una squadra, l’Alaves, intenzionata a sfruttare il fattore campo; dall’altra il Getafe, che punta tutto sull’organizzazione e su qualche individualità in crescita.

Le probabili formazioni: 4-4-2 a trazione offensiva contro il 5-3-2 coperto

Il tecnico dell’Alaves si affida a un classico 4-4-2 che promette aggressività e profondità sugli esterni: Sivera tra i pali, difesa guidata da Jonny Otto e Jon Pacheco affiancati da Protesoni e Parada. Centrocampo di lotta e governo con Calebe, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena e in avanti la coppia formata da Antonio Martinez e dal bomber Lucas Boyé, chiamati a scardinare il muro avversario.

Il Getafe risponde con un 5-3-2 attento in copertura e pronto a colpire di rimessa. Davanti a Soria troviamo una linea formata da Duarte, Djene, Romero, Nyom e Iglesias. A centrocampo Mario Martin, Luis Milla e Arambarri lavoreranno da filtro e costruttori di gioco, mentre in attacco la coppia Vazquez-Satriano è chiamata a sfruttare ogni occasione concessa dalla retroguardia locale.

Quote e favoriti: Alaves avanti nei pronostici

Per i quotisti, il favore del pronostico pende leggermente dalla parte dei padroni di casa. William Hill quota la vittoria dell’Alaves a 2.30, il pareggio a 2.75 e il colpo esterno del Getafe a 3.50. Dunque le aspettative premiano il fattore Mendizorrotza, anche se la differenza tra le quote lascia pensare a un confronto molto equilibrato, dove tutto può succedere.

Le statistiche: Boyé e Martinez guidano l’attacco basco, Vazquez prova a emergere

Sotto la lente d’ingrandimento ci sono soprattutto Lucas Boyé e Toni Martínez per quanto riguarda l’Alaves.

Il primo, attaccante argentino con buona esperienza internazionale, ha già messo a segno 5 gol in 16 presenze nella Liga 2025/26, risultando spesso l’uomo del destino nei secondi tempi. Con 29 tiri totali (12 nello specchio), 1 assist e 1 rigore trasformato, Boyé abbina concretezza in area e solidità nel proteggere la palla (85 duelli vinti su 229). Dotato anche di un ottimo spunto sul breve (25 dribbling riusciti su 47 tentativi), dovrà provare a incidere contro la difesa “blindata” degli ospiti.

Si distingue a fianco a lui Toni Martínez, che in 21 apparizioni ha messo insieme 4 reti e 2 assist, destando attenzione soprattutto per la quantità di duelli affrontati e vinti (140 su 281) e la propensione al tiro, visto che ha già calciato 36 volte verso la porta.

Martínez è anche abile in fase di raccordo: 325 passaggi totali e un lavoro prezioso nel gioco di sponda.

Per il Getafe i fari sono puntati sulla coppia Satriano-Vázquez. Martín Satriano, ancora a secco di gol nelle sue 3 apparizioni da titolare, offre però molta energia: 41 duelli totali (17 vinti) e una discreta propensione al dribbling (3 su 10 riusciti), con 2 tiri nello specchio su 4 totali e una media di 85 minuti giocati a partita, segno che la fiducia del tecnico non manca. Più incisivo per ora Luis Vázquez, autore di 1 gol in 2 presenze e 4 tiri totali, con 8 duelli vinti su 18. L’attaccante argentino sa farsi trovare pronto in area e potrebbe rivelarsi una mina vagante nel pomeriggio basco.