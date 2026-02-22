Alaves e Girona si sfidano lunedì 23 febbraio alle ore 21:00 nell'incandescente cornice dell'Estadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz, per la venticinquesima giornata della Liga 2025/26. Una partita dal peso specifico importante anche per gli equilibri di centro classifica: i baschi, guidati dalla spinta del loro pubblico, mirano a raccogliere punti preziosi contro una formazione catalana abituata a rendere la vita difficile persino alle grandi.

Le probabili formazioni di Alaves-Girona

Gli undici scelti segnalano uno schieramento speculare nei reparti offensivi.

L'Alaves si presenterà con il consueto 4-4-2: tra i pali Antonio Sivera, linea difensiva composta da Nahuel Tenaglia, Facundo Garcés, Jon Pacheco e Jonny. A centrocampo Á. Pérez Hidalgo e Pablo Ibáñez presidieranno le fasce, con Antonio Blanco e Carles Aleñá nel cuore della mediana. Davanti, a guidare l'attacco, la coppia composta da Toni Martínez e Lucas Boyé, chiamati a scardinare la retroguardia catalana.

Dall'altra parte, il Girona risponde con un 4-5-1 che sa diventare offensivo: Gazzaniga tra i pali, difesa con Hugo Rincón, Vitor Reis, il veterano Daley Blind e Arnau Martínez. Sulla mediana spazio a Fran Beltrán e Thomas Lemar per il palleggio, con Viktor Tsygankov e Bryan Gil pronti a spingere sulle corsie e Martín Núñez a supportare l’unica punta Vladyslav Vanat, pericoloso in area e nei duelli aerei.

Quote: Alaves leggermente avanti secondo i bookmaker

I pronostici della vigilia fotografano una sfida equilibrata, ma con leggero favore per i padroni di casa. Bwin offre l’1 dell’Alaves a 2.40, il pari a 3.10 e il successo esterno del Girona a 3.20. Su William Hill si trovano quote molto simili: 2.38 per la vittoria Alaves, 2.90 per il pari, 3.20 per il blitz catalano.

Bet365 si mantiene sulla stessa linea, con il segno 1 quotato a 2.30, la X a 3.00 e il 2 a 3.50. Sul tavolo, quindi, un pronostico che predilige i baschi ma lascia uno spiraglio di incertezza che può premiare un Girona capace di colpire in trasferta.

Statistiche: Toni Martínez e Boyé guidano i baschi, Vanat riferimento per il Girona

Se la stagione dell’Alaves resta in bilico tra sogni di Europa e lotta per una salvezza tranquilla, molto passa dai piedi e dalla grinta dei suoi attaccanti.

Toni Martínez, classe ’97, ha già messo a referto 5 reti in 23 presenze, di cui 18 da titolare. Il murciano è uomo di lotta e di governo: 41 tiri totali, metà dei quali nello specchio, e 12 passaggi chiave. Al di là delle marcature, impressionano i dati nei duelli – 309 complessivi, con 158 vinti – che confermano quanto la sua presenza nel cuore dell’area avversaria sia una spina costante.

Accanto a lui, Lucas Boyé rappresenta il volto argentino della determinazione: 5 gol anche per lui in 18 presenze in Liga, arricchiti da un assist e da una vivacità certificata da 34 tiri e ben 52 dribbling tentati, 28 dei quali riusciti. Importante anche il contributo nel lavoro sporco: 24 tackle e 36 falli commessi, segno di quanto sia disposto a sacrificarsi anche senza palla.

In più, Boyé ha già trasformato un rigore in stagione e tra i duelli totali (268, con 104 vinti) si trae la misura della sua capacità di lottare anche spalle alla porta.

Lato Girona, il riferimento offensivo è Vladyslav Vanat. L’ucraino, sempre titolare nelle sue 21 presenze stagionali, ha già bucato i portieri avversari 7 volte. Letale dal dischetto – 3 gol su rigore – e molto presente nei momenti chiave dell’area, Vanat impressiona anche per la precisione: 15 tiri nello specchio su 18 tentati. A sostenerlo, il dinamismo di Bryan Gil (21 partite giocate, 3 assist e ben 61 dribbling tentati, di cui 23 a buon fine), che si mette al servizio della squadra sia in fase di spinta che di copertura, come dimostrano le 25 palle recuperate e i tanti duelli affrontati (196 complessivi, 83 vinti).