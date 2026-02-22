La Ligue 1 riaccende i riflettori sulla ventitreesima giornata con Angers e Lille pronti a darsi battaglia domenica 22 febbraio, alle ore 17:15, sul prato dello Stade Raymond-Kopa. I padroni di casa vanno a caccia di punti pesanti per rilanciarsi, mentre il Lille si presenta da favorito nella sfida in terra d’Angiò, determinato a consolidare il proprio cammino in zona alta di classifica. Fin dalle prime battute, le attenzioni saranno tutte per la formazione ospite e le soluzioni offensive che l’allenatore studierà per scardinare l’organizzazione dell’Angers.

Le probabili formazioni di Angers-Lille

Dalle indicazioni della vigilia, entrambi gli schieramenti dovrebbero optare per un 4-2-3-1. L’Angers dovrebbe affidarsi tra i pali a Herve Koffi, protetto dal quartetto difensivo formato da Courcoul, Camara, Lefort ed Ekomie. In mediana tocca a Belkebla e van den. Sulla trequarti agiranno Belkhdim, Mouton e Rao-Lisoa, con Koyalipou unica punta.

Il Lille risponde con Berke Ozer in porta; difesa affidata a Bouaddi, Mbemba, Alexsandro Ribeiro e Perraud. A centrocampo André fa coppia con Haraldsson, mentre il trio alle spalle della punta Fernandez-Pardo è composto da Mukau, Diaoune e Correia.

France Flag
Ligue 1
Giornata 23
20/02/2026 20:45
Stade Brestois
VS
Marsiglia
21/02/2026 17:00
Lens
VS
Monaco
21/02/2026 19:00
Tolosa
VS
Paris FC
21/02/2026 21:05
Paris Saint Germain
VS
Metz
22/02/2026 15:00
Auxerre
VS
Rennes
22/02/2026 17:15
Angers
VS
Lille
22/02/2026 17:15
Nantes
VS
Le Havre
22/02/2026 17:15
Nizza
VS
Lorient
22/02/2026 20:45
Strasburgo
VS
Lione

Quote Angers-Lille: i Dogues partono avanti

I principali bookmaker individuano nel Lille la squadra favorita in questa trasferta.

Bwin quota il successo esterno dei Dogues a 1.83, mentre la vittoria interna dell’Angers è fissata a 4.33 e il pareggio a 3.60. William Hill si esprime in modo analogo: 1.85 per il colpo esterno, 3.90 per l’affermazione dei bianconeri di casa e 3.30 per la “ics”. Leggermente più generosa la quota di Bet365 per il successo dei padroni di casa a 4.10, pareggio a 3.50 e vittoria Lille a 1.91. In sostanza, le lavagne non lasciano dubbi: gli uomini di Lille arrivano in Anjou da corsari annunciati.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Lens
22
17
1
4
42 / 17
25
52
W
W
W
L
W
2
Paris Saint Germain
22
16
3
3
49 / 19
30
51
L
W
W
W
W
3
Lione
22
14
3
5
36 / 20
16
45
W
W
W
W
W
4
Marsiglia
22
12
4
6
48 / 29
19
40
D
L
D
W
W
5
Lille
22
10
4
8
35 / 31
4
34
D
D
L
L
L
6
Rennes
22
9
7
6
34 / 35
-1
34
W
L
L
L
D
7
Strasburgo
22
9
4
9
36 / 29
7
31
D
L
L
W
W
8
Monaco
22
9
4
9
35 / 34
1
31
W
D
W
D
L
9
Lorient
22
8
7
7
29 / 33
-4
31
W
L
W
W
W
10
Tolosa
22
8
6
8
32 / 26
6
30
L
L
D
W
W
11
Angers
22
8
5
9
22 / 27
-5
29
L
W
W
D
L
12
Stade Brestois
22
7
6
9
29 / 34
-5
27
D
W
D
L
L
13
Le Havre
22
6
8
8
20 / 27
-7
26
W
W
L
D
D
14
Nizza
22
6
5
11
27 / 40
-13
23
L
D
D
W
L
15
Paris FC
22
5
7
10
26 / 39
-13
22
L
D
D
D
W
16
Auxerre
22
4
5
13
17 / 30
-13
17
W
D
D
L
L
17
Nantes
22
3
5
14
20 / 40
-20
14
L
L
L
L
L
18
Metz
22
3
4
15
22 / 49
-27
13
L
D
L
L
L

Statistiche: Rao-Lisoa, Koyalipou e la verve offensiva di Correia e Fernandez-Pardo

Fra i padroni di casa, Lilian Rao-Lisoa rappresenta un giocatore sempre più centrale nello scacchiere dell’Angers.

Nella stagione in corso ha già messo insieme 20 presenze (11 da titolare), firmando 2 gol e 1 assist in 1044 minuti giocati, segno di crescente affidabilità in zona nevralgica. Volitivo anche in fase difensiva, Rao-Lisoa spicca per i 29 tackle riusciti e 66 duelli vinti, mostrando personalità e temperamento nonostante abbia collezionato 7 uscite da subentrante. In attacco, lo sguardo si posa su Goduine Koyalipou: per lui spazio limitato (3 presenze, 2 dal primo minuto, 175 minuti complessivi), ma con 6 tiri tentati e una discreta propensione al dribbling (4 riusciti su 8 tentati), in attesa di trovare la prima rete stagionale.

Sul fronte Lille, Félix Correia si è dimostrato una pedina importante nelle rotazioni offensive: 22 presenze, di cui 15 dal primo minuto, per il portoghese che ha già contribuito con 3 gol e 5 assist in 1257 minuti.

Correia si distingue come catalizzatore di gioco, con 549 passaggi e 27 chiave, a testimonianza di una continua ricerca della verticalizzazione. Più avanzato, Matias Fernandez-Pardo conferma numeri incoraggianti: in 17 presenze (15 da titolare) ha realizzato 3 reti e altrettanti assist, risultando spesso determinante. Non solo, l’attaccante belga ha effettuato 21 tiri, ben 17 nello specchio, e si è rivelato abile nell’uno contro uno (17 dribbling riusciti su 39 tentativi), oltre ad aver vinto 53 duelli. Un dato da non sottovalutare è la capacità di prendersi responsabilità anche dal dischetto, con un rigore procurato in stagione.
