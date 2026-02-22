La Ligue 1 riaccende i riflettori sulla ventitreesima giornata con Angers e Lille pronti a darsi battaglia domenica 22 febbraio, alle ore 17:15, sul prato dello Stade Raymond-Kopa. I padroni di casa vanno a caccia di punti pesanti per rilanciarsi, mentre il Lille si presenta da favorito nella sfida in terra d’Angiò, determinato a consolidare il proprio cammino in zona alta di classifica. Fin dalle prime battute, le attenzioni saranno tutte per la formazione ospite e le soluzioni offensive che l’allenatore studierà per scardinare l’organizzazione dell’Angers.

Le probabili formazioni di Angers-Lille

Dalle indicazioni della vigilia, entrambi gli schieramenti dovrebbero optare per un 4-2-3-1. L’Angers dovrebbe affidarsi tra i pali a Herve Koffi, protetto dal quartetto difensivo formato da Courcoul, Camara, Lefort ed Ekomie. In mediana tocca a Belkebla e van den. Sulla trequarti agiranno Belkhdim, Mouton e Rao-Lisoa, con Koyalipou unica punta.

Il Lille risponde con Berke Ozer in porta; difesa affidata a Bouaddi, Mbemba, Alexsandro Ribeiro e Perraud. A centrocampo André fa coppia con Haraldsson, mentre il trio alle spalle della punta Fernandez-Pardo è composto da Mukau, Diaoune e Correia.

Quote Angers-Lille: i Dogues partono avanti

I principali bookmaker individuano nel Lille la squadra favorita in questa trasferta.

Bwin quota il successo esterno dei Dogues a 1.83, mentre la vittoria interna dell’Angers è fissata a 4.33 e il pareggio a 3.60. William Hill si esprime in modo analogo: 1.85 per il colpo esterno, 3.90 per l’affermazione dei bianconeri di casa e 3.30 per la “ics”. Leggermente più generosa la quota di Bet365 per il successo dei padroni di casa a 4.10, pareggio a 3.50 e vittoria Lille a 1.91. In sostanza, le lavagne non lasciano dubbi: gli uomini di Lille arrivano in Anjou da corsari annunciati.

Statistiche: Rao-Lisoa, Koyalipou e la verve offensiva di Correia e Fernandez-Pardo

Fra i padroni di casa, Lilian Rao-Lisoa rappresenta un giocatore sempre più centrale nello scacchiere dell’Angers.

Nella stagione in corso ha già messo insieme 20 presenze (11 da titolare), firmando 2 gol e 1 assist in 1044 minuti giocati, segno di crescente affidabilità in zona nevralgica. Volitivo anche in fase difensiva, Rao-Lisoa spicca per i 29 tackle riusciti e 66 duelli vinti, mostrando personalità e temperamento nonostante abbia collezionato 7 uscite da subentrante. In attacco, lo sguardo si posa su Goduine Koyalipou: per lui spazio limitato (3 presenze, 2 dal primo minuto, 175 minuti complessivi), ma con 6 tiri tentati e una discreta propensione al dribbling (4 riusciti su 8 tentati), in attesa di trovare la prima rete stagionale.

Sul fronte Lille, Félix Correia si è dimostrato una pedina importante nelle rotazioni offensive: 22 presenze, di cui 15 dal primo minuto, per il portoghese che ha già contribuito con 3 gol e 5 assist in 1257 minuti.

Correia si distingue come catalizzatore di gioco, con 549 passaggi e 27 chiave, a testimonianza di una continua ricerca della verticalizzazione. Più avanzato, Matias Fernandez-Pardo conferma numeri incoraggianti: in 17 presenze (15 da titolare) ha realizzato 3 reti e altrettanti assist, risultando spesso determinante. Non solo, l’attaccante belga ha effettuato 21 tiri, ben 17 nello specchio, e si è rivelato abile nell’uno contro uno (17 dribbling riusciti su 39 tentativi), oltre ad aver vinto 53 duelli. Un dato da non sottovalutare è la capacità di prendersi responsabilità anche dal dischetto, con un rigore procurato in stagione.