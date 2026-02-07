Il sipario della ventunesima giornata della Ligue 1 2025/26 si apre sabato 8 febbraio alle 17:15 allo Stade Raymond-Kopa, dove l'Angers accoglie il Tolosa in un match che promette scintille e punti preziosi nella corsa alla salvezza quanto nella zona di metà classifica. Davanti al proprio pubblico, i bianconeri proveranno a invertire una stagione finora complicata, mentre i Violets puntano a consolidare le proprie ambizioni forti di una rosa giovane e ricca di talento offensivo.

Le probabili formazioni di Angers-Tolosa

L'Angers dovrebbe scendere in campo con il solido 4-2-3-1 che vede tra i pali Herve Koffi, protetto dal quartetto difensivo formato da Carlens Arcus, Ousmane Camara, Jordan Lefort e Jacques Ekomie.

A centrocampo agiranno Yassin Belkhdim e Haris Belkebla, con van den Boomen incaricato di dettare i tempi alle spalle dei trequartisti Louis Mouton, Amine Sbai e il giovane Prosper Peter, pronto a supportare l'unica punta.

Il Tolosa risponde con un propositivo 3-4-3 affidandosi all’estro di Guillaume Restes tra i pali, difesa a tre con Mark McKenzie, Charlie Cresswell e Rasmus Nicolaisen. Sugli esterni Djibril Sidibe e Aron Doennum offriranno spinta e copertura ai mediani Casseres Jr. e Pape Demba Diop. In avanti spazio al tandem composto da Santiago Hidalgo ed Emersonn, supportati da Yann Gboho, autore finora di una stagione da protagonista.

Quote: Tolosa favorito in trasferta secondo William Hill

I pronostici della vigilia parlano chiaro: William Hill quota la vittoria interna dell'Angers a 3.40, il pareggio a 3.00 e il successo esterno del Tolosa a 2.20. Gli ospiti si presentano dunque leggermente favoriti, una valutazione giustificata dal rendimento più solido e dall’apporto di leader tecnici come Gboho, in grado di accendere la luce in zona offensiva.

Gli uomini di casa dovranno compattarsi e sfruttare ogni contropiede per mettere in difficoltà i Violets, che sulle ripartenze hanno lasciato più volte spazio agli avversari.

Le statistiche dei protagonisti: tanta giovanezza, il talento di Gboho e lo spirito di Peter

Nel cuore del centrocampo dell’Angers c’è Branco van den Boomen, leader silenzioso con passaporto olandese, che nelle sue prime due presenze ha già mostrato intraprendenza e capacità di impostare: ben 102 i passaggi tentati, tre quelli chiave concessi ai compagni e una precisione che fa ben sperare mister e tifosi.

Il suo apporto sarà fondamentale per dare ordine e geometrie, specialmente contro la mediana muscolare del Tolosa.

Nonostante la giovane età, Prosper Peter ha trovato spazio da titolare e da subentrato in ben 18 partite, andando tre volte a segno e dimostrando personalità sia nella finalizzazione che nella fase di raccordo – sono 9 le occasioni chiave create in appena 815 minuti complessivi. La sua vivacità in avanti, testimoniata da 13 tiri totali di cui 9 nello specchio e un alto numero di duelli (119, quasi la metà vinti), rappresenta una delle poche costanti offensive dei bianconeri.

Altro punto di riferimento nel reparto offensivo dell’Angers è Amine Sbai, sempre presente tra i titolari nelle ultime settimane: con 1 gol e 1 assist in 13 apparizioni, Sbai abbina quantità (318 passaggi distribuiti) a qualità (15 occasioni chiave create).

Da sottolineare la sua propensione al dribbling (19 riusciti su 56 tentati), elemento che può creare superiorità numerica contro le maglie strette della difesa del Tolosa.

Sul fronte opposto, gli occhi sono tutti puntati su Yann Gboho: 24 anni e già vera anima dei Violets in questa stagione con 6 reti, 2 assist e una media-voto di 7.31 in campionato. Il francese è letale nell’uno contro uno (46 dribbling riusciti su 91), abile nelle letture offensive (36 passaggi-chiave) e devastante nei duelli (103 vinti su ben 215), garanzia di pericolosità in qualsiasi fase della partita.

In crescita nel pacchetto avanzato c’è Emersonn, brasiliano dal piede caldo, spesso ago della bilancia sulla fascia: per lui 3 gol e 2 assist in 14 presenze, con 27 tentativi di tiro e una generosità che si vede nei ripiegamenti (14 tackle e 5 intercetti).

Attenzione anche a Santiago Hidalgo, che nonostante parta spesso dalla panchina, ha firmato 4 gol e 2 assist in appena 513 minuti, garantendo colpi da subentrato e concretezza sotto porta (5 tiri nello specchio su 7 totali).