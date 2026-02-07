Doppio appuntamento con la Premier League: sabato 7 febbraio alle 16:00, l’Emirates Stadium di Londra ospita Arsenal-Sunderland, 25ª giornata di regular season. I Gunners, lanciati nella corsa Champions e padroni di casa in uno degli stadi più iconici d’Inghilterra, attendono il Sunderland, formazione in cerca di emozioni forti nella capitale. Una sfida apparentemente scritta dai pronostici, ma la storia della Premier insegna che a febbraio anche i pronostici più solidi possono vacillare, specie se i protagonisti in campo si chiamano Viktor Gyökeres da una parte e Brian Brobbey dall’altra.

Le probabili formazioni di Arsenal-Sunderland

La squadra di Arteta potrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, puntando su: David Raya tra i pali; Jurrien Timber e Piero Hincapie sulle fasce difensive, coppia centrale composta da William Saliba e Gabriel; a centrocampo diga a due con Martin Zubimendi e Declan Rice; rifinitura affidata a Noni Madueke, Kai Havertz e Leandro Trossard alle spalle dell’unica punta Viktor Gyökeres.

Il Sunderland opta per un 3-2-4-1, con Robin Roefs in porta; retroguardia formata da Nordi Mukiele, Daniel Ballard e Omar Alderete; a centrocampo Trai Hume e Reinildo; in appoggio quattro elementi dinamici come Habib Diarra, Noah Sadiki, Enzo Le Fee e Chemsdine Talbi; davanti, pronto a guidare l’attacco, Brian Brobbey.

Quote: Arsenal super favorito contro i Black Cats

I bookmaker non lasciano margini al romanticismo calcistico: secondo William Hill, il successo interno dei Gunners è quotato a 1.22. Quote pesanti anche per il pari, fissato a 5.80, mentre un colpaccio esterno del Sunderland paga addirittura 13.00 volte la posta.

Una differenza che racconta quanto l’Emirates Stadium, per questa giornata, sia terreno accidentato per gli uomini di Sunderland, costretti a inseguire l’impresa contro una delle favorite per la zona Champions.

Le statistiche: duelli chiave tra giovani talenti e leader esperti

Viktor Gyökeres è chiamato a portare peso e reti all’attacco di casa: nelle sue 22 presenze in stagione con l’Arsenal, lo svedese ha realizzato 6 gol in 1468 minuti, confezionando due rigori e mostrando una discreta pericolosità sottoporta (12 conclusioni nello specchio su 26 tiri totali).

La sua fisicità (189 cm per 90 kg) lo rende uno degli attaccanti più temuti della rosa d’Arteta, ma la sua media realizzativa può ancora crescere vista la qualità di chi gioca alle sue spalle.

Chi potrebbe innescarlo è Noni Madueke: l’esterno inglese è tra i talenti più attesi alla prova del nove in maglia Gunners. Nonostante i numeri offensivi ancora da sbloccare (0 gol, 1 assist in 15 presenze), Madueke brilla per la capacità di saltare l’uomo (21 dribbling riusciti su 41 tentati) e per le giocate chiave (15 passaggi decisivi fin qui). La sua velocità e la freschezza nei duelli possono essere la chiave contro una difesa spesso sollecitata come quella del Sunderland.

A chiudere il tridente offensivo dei dati, Leandro Trossard aggiunge classe ed efficienza: 5 gol e 4 assist in 20 presenze, con una media-voto di 7 pieno e una produzione di 23 passaggi potenzialmente decisivi.

Trossard si dimostra giocatore concreto, abile anche in fase difensiva (16 tackle e 7 intercetti), una vera spina nel fianco per la retroguardia ospite.

Sul fronte Black Cats, Habib Diarra rappresenta a centrocampo il mix tra quantità e dinamicità: in 7 presenze, il francese ha già trovato la via del gol e si è conquistato un rigore, con 177 passaggi totali e un discreto contributo nei recuperi palla (4 tackle e 3 intercetti). Da tenere d’occhio, sotto porta, Brian Brobbey, bomber da 5 gol e 1 assist in 19 presenze: l’attaccante olandese ha dimostrato concretezza, sia negli spazi aperti che nel corpo a corpo (66 duelli vinti su 135), e potrà rivelarsi un cliente difficile per la difesa dell’Arsenal.

Segnali da non trascurare anche da Chemsdine Talbi per il Sunderland: il marocchino, con 3 reti e 1 assist in appena 18 partite, è dotato di buona tecnica nell’uno contro uno (13 dribbling riusciti su 21 tentati), aggiungendo un’alternativa preziosa al reparto offensivo di Roefs e compagni.