A Villa Park sta per prendere vita uno degli incroci più classici della Premier League: Aston Villa contro Leeds, appuntamento fissato per sabato 21 febbraio alle 16:00. La ventisettesima giornata porta i Villans a difendere il loro fortino contro la formazione biancoblu, in uno scontro che può dire molto sulle ambizioni in zona Europa e sulla corsa alla tranquillità in classifica.

Protagonisti la squadra di Birmingham, guidata dai ritmi del pubblico di casa, e il Leeds, alla ricerca di punti pesanti lontano dall’Elland Road. Entrambe alle prese con l’obbligo di non sbagliare: agli uomini di Villa Park serve confermarsi tra le grandi, mentre gli ospiti inseguono una vittoria di prestigio per tenere acceso il fuoco della salvezza e dei sogni d’alta classifica.

Le probabili formazioni: Villa con Watkins e Rogers, Leeds si affida ad Aaronson

L’Aston Villa si presenta con il consueto 4-2-3-1: in porta Emiliano Martinez, mentre la difesa è affidata alla coppia Konsa-Mings, con Maatsen e Bogarde sulle corsie. In mezzo al campo la diga formata da Onana e Douglas Luiz. Sulla trequarti ci saranno Sancho e Buendia larghi, la sorpresa Rogers centrale e Ollie Watkins uomo d’area e terminale offensivo.

Il Leeds risponde con un più abbottonato 3-2-4-1: davanti a Darlow operano Bornauw, Bijol e Rodon; sulle fasce Justin e Gudmundsson hanno il compito di coniugare difesa e spinta. A centrocampo, muscoli e tecnica con Ampadu e Gruev. Davanti, larghi Bogle e Aaronson, con Nmecha a fungere da unico riferimento avanzato.

Quote: Villans favoriti secondo le agenzie, Leeds cerca il colpaccio

I bookmaker danno fiducia ai padroni di casa: Bwin quota la vittoria dell’Aston Villa a 1.87, pareggio a 3.60 e successo del Leeds a 4.00. William Hill propone i Villans vincenti a 1.85, il pari a 3.40 e il segno 2 (Leeds) a 4.00. Quote simili da Bet365: la squadra di Birmingham è a 1.85, milioni di puntate sulla X a 3.50 mentre il blitz degli ospiti si attesta a 4.20.

Il ruolo di favorita degli uomini di Villa Park è ben delineato, ma la Premier insegna a non sottovalutare mai il potenziale delle outsider.

Le statistiche: Rogers cresce nei numeri, Watkins garanzia, Aaronson l’anima del Leeds

Attenzione puntata sul giovane Morgan Rogers, ormai punto fermo della mediana avanzata dei Villans: 26 presenze fin qui, tutte dal primo minuto, e un apporto crescente in zona-gol (8 reti e 5 assist).

Rogers impone spesso il suo fisico in mezzo al campo: 41 tiri totali, quasi due a partita, 724 passaggi tentati e 33 chiavi, per una media di 6.84 che rispecchia un rendimento affidabile e in costante crescita. La sua voglia di saltare l’uomo (88 dribbling tentati, 29 riusciti) e i 111 duelli vinti evidenziano una personalità ormai pronta ai palcoscenici maggiori.

Non si può parlare di Villa senza citare Ollie Watkins, uomo d’area e anima del gol. L’attaccante trentenne ha già spedito il pallone in rete 8 volte in 25 partite, abbinando 1 assist e una partecipazione costante alla manovra (329 passaggi, 13 chiavi). Abile anche negli uno contro uno (19 dribbling riusciti su 42), Watkins si è guadagnato 20 falli, segno di spirito di sacrificio, e contribuisce anche in difesa con 15 tackle e 4 intercetti.

Statistiche che, unite alla sua presenza da titolare, lo rendono irrinunciabile nello scacchiere di Villa Park.

Sponda Leeds, Brenden Aaronson sarà il faro di qualità tra le linee. Alla seconda stagione a Elland Road, ha collezionato 25 presenze (quasi sempre titolare), con 4 gol e 3 assist dalla trequarti. Il nazionale statunitense vanta 22 conclusioni, 475 passaggi, 23 giocate chiave e un ritmo di pressing testimoniato da 39 tackle e 10 intercetti. Aaronson si distingue anche per i duelli vinti (110 su 257) e per la capacità di farsi trovare nei momenti caldi (35 falli subiti e solo uno commesso che è costato il rigore), dimostrando spirito di lotta e disciplina tattica.

Da segnalare tra i bianchi di Leeds anche il rendimento di Dominic Calvert-Lewin in zona offensiva: 23 presenze collezionate, 10 gol e un’incisività che passa pure per i rigori trasformati (2 su 2).

L’attaccante inglese, spesso terminale centrale del gioco ospite, ha garantito anche una forte presenza nell’area avversaria con 41 conclusioni, 301 duelli di cui 114 vinti e capacità di provocare interventi avversari (24 falli subiti).