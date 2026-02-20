Venerdì 20 febbraio alle 21:00 lo storico Estadio de San Mamés di Bilbao farà da cornice alla sfida tra l’Athletic Bilbao e l’Elche, partita valida per la 25ª giornata de La Liga 2025/26. I padroni di casa, spinti dalla garra basca, cercano punti per consolidare la loro posizione nelle zone nobili della classifica, mentre l’Elche arriva in terra nemica con l’obiettivo di sorprendere una delle piazze più calde della Spagna calcistica.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Elche

L’Athletic Bilbao dovrebbe affidarsi a un classico 4-2-3-1, con Unai Simon fra i pali, una linea difensiva composta da Andoni Gorosabel, Aitor Paredes, Aymeric Laporte e Yuri Berchiche.

In mezzo al campo Ruiz de e Alejandro Rego agiranno da diga davanti alla difesa, mentre la qualità offensiva sarà sulle spalle della batteria composta da Iñaki Williams, Oihan Sancet e Robert Navarro, pronti a innescare Gorka Guruzeta, riferimento centrale dell’attacco e uomo copertina per i Leoni.

L’Elche, invece, si presenterà a San Mamés con un 3-5-2 muscolare: Dituro tra i pali, Affengruber, Victor Chust e Pedro Bigas a formare il muro difensivo. Sulle fasce toccherà a Tete Morente e German Valera spingere e difendere, mentre in mediana Marc Aguado, Aleix Febas e Martim Neto proveranno a spezzare le linee del palleggio basco. In avanti, spazio al tandem André Silva e Álvaro Rodríguez, chiamati a colpire in ripartenza.

Quote: Athletic nettamente favorito secondo i bookmaker

Bwin quota la vittoria interna dell’Athletic Bilbao a 1.68, il pareggio a 3.90 e il colpo esterno dell’Elche a 5.00. William Hill è sulla stessa lunghezza d’onda, con l’1 offerto a 1.73, il pari a 3.60 e il successo degli ospiti a 4.60. Anche Bet365 fotografa la fiducia nei Leoni: 1 a 1.73, X a 3.70, 2 a 5.00.

I pronostici lasciano poco spazio ai sogni per l’Elche, mentre per l’Athletic una vittoria sembra il copione più atteso della serata.

Punti chiave: le statistiche dei protagonisti attesi

Gorka Guruzeta è a tutti gli effetti il punto di riferimento offensivo dell’Athletic Bilbao: in 21 partite stagionali, 17 da titolare, ha timbrato 4 reti e offerto un assist, giocando 1385 minuti.

La sua determinazione è evidente: 37 tiri totali (17 nello specchio), ben 83 duelli vinti su 220 affrontati e 16 passaggi chiave confezionati. Il suo contributo non si limita però all’area di rigore: è spesso coinvolto anche nella costruzione, segno di una punta moderna.

Sulle fasce, Iñaki Williams rimane la freccia più temuta della rosa basca. Sebbene il bottino di gol sia magro (1 rete e 2 assist in 16 apparizioni), la sua capacità di creare scompiglio tra le linee è rimarchevole, con 21 tiri totali (11 nello specchio), 13 passaggi chiave e 5 dribbling riusciti su 27 tentativi. Williams inoltre si è procurato 2 rigori, prova di quanto la sua velocità metta in difficoltà le difese avversarie.

Per l’Elche, le speranze passano dal talento di André Silva e Álvaro Rodríguez. Il portoghese ha segnato 5 gol in 18 partite, partendo 12 volte titolare: 13 tiri nello specchio su 23 tentati parlano della sua puntualità in area. Silva ha anche cucito gioco con 18 passaggi chiave e una media di quasi 58 minuti a partita, rendendolo sempre presente nelle azioni salienti.

Ma la vera rivelazione si chiama Álvaro Rodríguez, giovanissimo attaccante (classe 2004) che ha segnato 5 gol e fornito 4 assist in appena 21 match giocati, 15 dei quali da titolare. Le sue progressioni palla al piede sono devastanti: 27 dribbling riusciti su 50 tentativi. Impressionano il numero di duelli affrontati (277) e vinti (138), segnale di una personalità già matura per la Liga. Rodríguez ha anche confezionato 26 passaggi chiave, mettendo la firma sulle azioni di attacco più pericolose dell’Elche.