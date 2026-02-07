L’Atlético Madrid ospita il Real Betis nella ventitreesima giornata de La Liga, sabato 8 febbraio alle 18:30, nello scenario infuocato del Metropolitano Stadium di Madrid. I Colchoneros, desiderosi di continuare la corsa tra le grandi d’Europa, affrontano un Betis sempre insidioso e in cerca di un colpo che potrebbe sparigliare il mazzo nella corsa europea.

Le probabili formazioni di Atlético Madrid-Real Betis

Nella tana rojiblanca il tecnico dell’Atlético opta per un 4-4-1-1 che vede in porta il solito Oblak, protetto da una linea a quattro composta da Molina, Le Normand, Lenglet e Ruggeri.

Il centrocampo vede Llorente e Koke insieme a Johnny Cardoso e Nico Gonzalez, mentre tra le linee agisce Thiago Almada, pronto ad ispirare capitan Baena in posizione avanzata.

Il Real Betis, dal canto suo, risponde con il collaudato 4-2-3-1. Tra i pali spazio a Valles, davanti a lui la difesa vede Ruibal, Bartra, Diego Llorente e Ricardo Rodríguez. In mezzo al campo Altimira e Marc Roca garantiranno equilibrio, mentre sulla trequarti Antony sarà affiancato da Deossa ed Ezzalzouli, a supporto della punta Ávila.

Quote: Colchoneros padroni dei pronostici

I bookmaker si schierano netti dalla parte dei padroni di casa: William Hill quota la vittoria dell’Atlético Madrid a 1.50, il pareggio a 4.40 e il possibile colpo esterno del Betis a 5.50.

I Colchoneros, sospinti dal muro del Metropolitano, partono dunque con i favori del pronostico, lasciando al Betis il ruolo di outsider a caccia dell’exploit.

Focus su Almada, Baena e l’impatto brasiliano di Antony

Pur avendo ancora pochi gettoni da titolare, Thiago Almada si è già guadagnato fiducia nel cuore pulsante dell’Atlético: 14 presenze (solo 6 dal primo minuto), 567 minuti e 3 gol segnati, con una buona mira (9 tiri in porta su 12 tentativi) e una certa freschezza sulle seconde palle (18 dribbling tentati, ben 12 riusciti).

Il suo impiego come raccordo tra centrocampo e attacco può essere la chiave per aprire la cassaforte andalusa.

Accanto a lui Alejandro Baena, dieci sulla schiena e visione lucida, con 14 presenze e una media voto di 7.05. In 734 minuti con i Colchoneros ha firmato 2 reti, servito 1 assist e generato ben 21 passaggi chiave: numeri non banali per un fantasista chiamato a dettare i ritmi. Spicca anche la sua presenza nei duelli (92 totali) e la capacità di guadagnare falli (ben 15), segno di personalità e coraggio in mezzo al traffico.

Guardando invece al Betis, i riflettori sono su Antony: 17 partite tutte da titolare e 4 assist a referto, oltre a 5 gol e una valutazione media che tocca 7.25. Il brasiliano, impegnato su entrambi i fronti, vanta numeri importanti sul fronte della finalizzazione (39 tiri, 20 nello specchio) e della rifinitura (34 passaggi chiave).

La sua propensione al dribbling (37 tentativi, 18 riusciti) e la capacità di guadagnare falli (25 in stagione) fanno di lui un’arma difficilmente imbrigliabile, pur con qualche cartellino di troppo (già uno rosso e uno giallo).

A completare il tridente offensivo biancoverde ci saranno anche Ezequiel Ávila, che ha capitalizzato al massimo i 245 minuti con 1 gol e 4 ammonizioni, e Ezzalzouli, vero motore sulla trequarti: 13 apparizioni, 4 reti e ben 3 assist, con una dedizione notevole anche in fase di recupero palla (26 tackle e 7 intercetti). L’abilità di Ezzalzouli nei duelli (98 vinti su 188) e la sua tendenza a guadagnare calci di rigore (1 penalty procurato) potrebbero rappresentare fattori determinanti nelle dinamiche del match.