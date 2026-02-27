Il venerdì sera della 24ª giornata di Bundesliga mette di fronte Augsburg e Colonia, due squadre che si sfidano al WWK Arena di Augsburg venerdì 27 febbraio alle ore 20:30. Padroni di casa e ospiti scendono in campo in una gara che può dire molto sulle rispettive ambizioni nella seconda metà di stagione. Se per i bavaresi c'è voglia di confermarsi protagonisti davanti al proprio pubblico, i biancorossi del Renania cercano punti preziosi in chiave salvezza in una trasferta sempre ricca di insidie.

Le probabili formazioni: Augsburg e Colonia a specchio

Entrambe le squadre pronte a schierarsi a specchio con il 3-4-2-1, alla ricerca di compattezza e verticalità. L'Augsburg dovrebbe affidarsi a Finn Dahmen tra i pali, protetto da una difesa a tre composta da Noahkai Banks, Keven Schlotterbeck e Cedric Zesiger. Sulle fasce spazio a Robin Fellhauer e Dimitrios Giannoulis, con Kristijan Jakic e Han-Noah Massengo in mediana a dare sostanza. In posizione avanzata Fabian Rieder e Alexis Claude-Maurice agiranno a sostegno dell'unica punta, l'austriaco Michael Gregoritsch.

Anche il Colonia opterà per il 3-4-2-1, con Marvin Schwaebe in porta e Rav van den Berg, Eric Martel e Cenk Ozkacar in difesa.

In fascia agiranno Jakub Kaminski e Lund Hansen, mentre il cuore del centrocampo sarà affidato a B. Johannesson e Tom Krauss. Marius Bülter e il giovane Said El Mala saranno incaricati della rifinitura alle spalle del centravanti Ragnar Ache.

Quote della partita: Augsburg leggermente avanti secondo i bookmaker

I bookmaker vedono l'Augsburg favorito, pur mantenendo una certa prudenza sul risultato.

William Hill quota la vittoria interna a 2.20, il pareggio a 3.25 e il successo del Colonia a 3.10. Valutazioni simili da Bet365, che fissa l'1 dell'Augsburg a quota 2.20, la X a 3.60 e il 2 del Colonia a 3.20. Quote ravvicinate che confermano l'equilibrio potenziale della sfida ma i padroni di casa partono con un gradino di vantaggio soprattutto per la spinta della WWK Arena.

Le statistiche dei protagonisti: colpi da sfruttare tra giovani e leader

Tra i protagonisti più attesi dell'Augsburg spiccano le presenze del tridente Claude-Maurice, Gregoritsch e Rieder.

Alexis Claude-Maurice, centrocampista offensivo francese, in 20 presenze stagionali ha già posto il suo sigillo con 3 gol e 4 assist. Da sottolineare la vivacità sulle corsie (53 dribbling tentati, 26 riusciti) e l’abilità nel procurarsi falli (34 subiti). Importante anche il lavoro in fase di costruzione, con 538 passaggi completati e 21 chiave.

L’attaccante austriaco Michael Gregoritsch ha subito lasciato il segno con 3 gol in appena 7 presenze stagionali e una media realizzativa impressionante, accompagnata da una forte presenza nel duello fisico (70 duelli totali, 31 vinti) e dalla freddezza dal dischetto, testimoniata dal rigore trasformato. Pur non molto coinvolto nella manovra (80 passaggi), resta uno dei terminali più temuti della squadra.

Per completezza d’analisi anche Fabian Rieder, ventiduenne svizzero, si mette in mostra con 3 reti e 2 assist in 21 presenze (spesso da subentrante). Rieder, pur più focalizzato sull’attacco (19 tiri, 7 nello specchio), si fa notare anche per la capacità di inserirsi (408 passaggi, 18 chiave) e un discreto impatto nei duelli (60 su 176 vinti).

Sul fronte Colonia, i riflettori saranno puntati sul giovanissimo Said El Mala: classe 2006, già 8 centri e 3 assist in stagione disputando spesso solo spezzoni (10 presenze da titolare su 23). Il suo dinamismo e l'intraprendenza nei dribbling (77 tentativi, 32 riusciti) sono benzina per un reparto offensivo che può sorprendere.

A prendere per mano la squadra davanti c’è poi Ragnar Ache, con 5 gol e 3 assist raccolti da 22 presenze.

Ache risulta tra i più efficaci nei duelli (146 vinti sui 271 complessivi) e prova spesso la conclusione (31 tiri, la metà nello specchio), conquistando anche un calcio di rigore, indice di presenza continua nell’area rivale.

Infine Marius Bülter, attaccante di esperienza, ha finora contribuito con 3 gol e 3 assist in una ventina di apparizioni, risultando importante anche per il gioco senza palla (20 passaggi chiave, 19 falli subiti) e portando al Colonia fisicità e equilibrio tattico sulla trequarti.