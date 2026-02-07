La ventunesima giornata della Ligue 1 2025/26 si accende domenica 8 febbraio alle 17:15 con il confronto tra Auxerre e Paris FC sul prato dello Stade de l'Abbé Deschamps. L'attesa è tangibile nella cittadina della Borgogna, che sogna punti pesanti per continuare a respirare l'aria d'élite nel massimo campionato francese. Il match vede incrociarsi ambizioni diverse: i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo per tenere a distanza la zona calda, mentre i parigini cercano la scalata ai piani nobili dopo un girone di andata altalenante.

Le probabili formazioni di Auxerre-Paris FC

L'Auxerre si affiderà al consueto 4-3-3, con Donovan Leon tra i pali e una linea difensiva composta da Lamine Sy, Sinaly Diomande, Clement Akpa e Gideon Mensah. In mezzo al campo spazio a Elisha Owusu, Oussama El Azzouzi e Kevin Danois, a supporto del tridente offensivo formato da Romain Faivre, Danny Namaso e Lassine Sinayoko, vera rivelazione della prima parte di stagione.

Il Paris FC risponde con un più aggressivo 3-2-4-1. Tra i pali ci sarà Kevin Trapp, protetto dal trio Mbow-Kolodziejczak-Otavio. Sulle corsie spazio a Gory e Sangui, mentre il centrocampo sarà orchestrato da Ilan Kebbal e Maxime Lopez, affiancati da Camara e Moses Simon a ridosso del riferimento avanzato Jean-Philippe Krasso.

Sarà così che la formazione della capitale proverà a opporre qualità e fisicità al gioco avvolgente dei padroni di casa.

France Flag
Ligue 1
Giornata 21
06/02/2026 20:45
Metz
VS
Lille
07/02/2026 17:00
Lens
VS
Rennes
07/02/2026 19:00
Stade Brestois
VS
Lorient
07/02/2026 21:05
Nantes
VS
Lione
08/02/2026 15:00
Nizza
VS
Monaco
08/02/2026 17:15
Angers
VS
Tolosa
08/02/2026 17:15
Auxerre
VS
Paris FC
08/02/2026 17:15
Le Havre
VS
Strasburgo
08/02/2026 20:45
Paris Saint Germain
VS
Marsiglia

Quote e pronostici: favoriti i padroni di casa secondo William Hill

I bookmaker scommettono leggermente sull'Auxerre, incaricato dai numeri di William Hill come favorito: il successo interno è infatti proposto a 2.45, il pareggio a 3.00, mentre una vittoria degli ospiti del Paris FC è bancata a 2.80.

Anche in una gara dal pronostico molto equilibrato, il fattore Abbé Deschamps potrebbe risultare ancora una volta decisivo per i biancoblu. Queste quote suggeriscono grande incertezza e un match che potrebbe rivelarsi aperto a qualsiasi scenario fino al triplice fischio.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
20
15
3
2
43 / 16
27
48
W
W
W
W
W
2
Lens
20
15
1
4
34 / 16
18
46
W
L
W
W
W
3
Marsiglia
20
12
3
5
46 / 22
24
39
D
W
W
L
W
4
Lione
20
12
3
5
33 / 20
13
39
W
W
W
W
W
5
Lille
20
10
2
8
34 / 30
4
32
L
L
L
L
W
6
Rennes
20
8
7
5
30 / 31
-1
31
L
L
D
W
W
7
Strasburgo
20
9
3
8
33 / 25
8
30
L
W
W
D
D
8
Tolosa
20
8
6
6
31 / 23
8
30
D
W
W
L
W
9
Lorient
20
7
7
6
27 / 31
-4
28
W
W
W
D
D
10
Monaco
20
8
3
9
32 / 33
-1
27
W
D
L
L
L
11
Angers
20
7
5
8
21 / 25
-4
26
W
D
L
L
W
12
Stade Brestois
20
6
5
9
26 / 33
-7
23
D
L
L
W
L
13
Nizza
20
6
4
10
27 / 38
-11
22
D
W
L
D
L
14
Paris FC
20
5
6
9
26 / 34
-8
21
D
D
W
L
L
15
Le Havre
20
4
8
8
16 / 25
-9
20
L
D
D
W
L
16
Nantes
20
3
5
12
19 / 36
-17
14
L
L
L
W
L
17
Auxerre
20
3
4
13
14 / 29
-15
13
D
L
L
L
L
18
Metz
20
3
3
14
21 / 46
-25
12
L
L
L
D
L

I protagonisti attesi: talento, geometrie e gol nei dati chiave

Tra i padroni di casa, occhi puntati su Lassine Sinayoko, attaccante maliano già a quota 6 reti e 2 assist nelle prime 19 presenze stagionali: il suo lavoro sporco e la sua capacità di finalizzare lo hanno reso pilastro del reparto avanzato, capace di coniugare sacrificio in pressione (20 tackle e 16 intercetti) e concretezza in zona gol con 3 realizzazioni su penalty tentati.

Numeri che raccontano di un calciatore ormai centrale negli equilibri dell'Auxerre.

Al suo fianco, nel tridente, Danny Namaso, chiamato a ritrovare freddezza sottoporta (2 gol in 17 apparizioni). L’attaccante britannico però non si tira indietro quando si tratta di aiutare la manovra: 19 passaggi chiave, 20 dribbling riusciti e quasi cento duelli vinti ne fanno un motore costante. L’estro in costruzione spetta invece a Romain Faivre, ancora a caccia del primo guizzo decisivo ma già in mostra per mobilità e visione nei 96’ giocati, distribuiti tra campo e panchina.

Nel Paris FC, riflettori puntati su Ilan Kebbal: 8 gol e 4 assist da mezzala lasciano poco spazio ai dubbi, con 42 key pass e 23 dribbling riusciti che lo certificano autentico faro della manovra parigina.

Alla sua duttilità creativa si uniscono disciplina e continuità, 19 presenze da titolare e una media impressionante di 7.67 a sottolineare un impatto da protagonista assoluto, sia in rifinitura che nei duelli (100 vinti su 186).

Da non sottovalutare Jean-Philippe Krasso, centravanti di peso che, pur avendo raccolto solo 2 reti e 2 assist in 19 presenze, fa valere la sua esperienza tra le linee e nei duelli (55 vinti su 149). Nel cast parigino anche Moses Simon, 3 gol e 2 assist all’attivo, dinamismo costante sulle fasce e capacità di saltare l’uomo (13 dribbling riusciti su 35 tentativi).
