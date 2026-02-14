Clima teso in casa Avellino dopo l’ultimo turno di campionato. Al termine della partita, mister Raffaele Biancolino è stato ripreso mentre discuteva animatamente con un tifoso sugli spalti. Un confronto acceso, nato a caldo dopo una prestazione che non ha soddisfatto l’ambiente e che ha inevitabilmente alimentato polemiche.

L’episodio ha fatto rapidamente il giro dei social, accendendo il dibattito tra sostenitori e addetti ai lavori.

Il comunicato della Curva

A intervenire ufficialmente è stata la Curva Sud, che ha diramato un comunicato dai toni netti.

“Quello che abbiamo visto ieri è inaccettabile, perché chi manca di rispetto ad uno solo dei tifosi dell’Avellino, manca di rispetto a tutta la piazza”, si legge nel testo diffuso nelle ore successive alla gara.

I sostenitori hanno voluto ribadire il proprio ruolo all’interno dell’equilibrio societario: “Il nostro compito è sostenere la squadra, anche quando arrivano risultati poco gratificanti. Non ci addentriamo in commenti sul calcio giocato, né è nostro ruolo commentare questa o quella scelta tecnica. Il ruolo dei tesserati, almeno nei nostri confronti, è dimostrare rispetto”. Parole che delineano una linea chiara: sostegno alla maglia, ma richiesta di atteggiamenti consoni da parte di chi rappresenta il club.

Nel mirino, in particolare, il comportamento del tecnico: “Mister Biancolino ha sbagliato e deve delle scuse alla piazza. Non può permettersi di inveire contro questo o quel tifoso. Se non regge il peso di una piazza che ama a modo suo, può preparare la borsa e andare”. Un messaggio diretto, che ha inevitabilmente alimentato le voci su un possibile ribaltone in panchina.

Incontro importante

Il presidente D’Agostino è intervenuto convocando l’allenatore insieme al direttore Aiello. Come riportato da Il Mattino, l’incontro, avvenuto ventiquattro ore dopo la sfida contro il Frosinone, è servito a stemperare gli animi e a riportare il focus esclusivamente sulla delicatissima gara contro il fanalino di coda Pescara.

Al momento la situazione sembra essersi parzialmente ricomposta, ma il futuro resta legato ai risultati: in caso di vittoria Biancolino dovrebbe essere confermato, mentre una sconfitta potrebbe riaprire scenari imprevedibili.