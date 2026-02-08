Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e riferendosi alla conferenza stampa di Luciano Spalletti andata in scena nella giornata di ieri, ha individuato un passaggio sul tema rinnovi affrontato dal tecnico toscano che a molti potrebbe essere sfuggito: "Spalletti ha rinviato il discorso sul suo futuro dicendo chiaramente che la società bianconera avrebbe dovuto risolvere altre situazioni come quella di Yildiz. E a chi vuole illudere il toscano quando dice cosi? Sono due i calciatori a cui prolungare il contratto, uno è Weston McKennie e l'altro è Dusan Vlahovic.

Quindi secondo me un messaggio alla società sul rinnovo del serbo lui l'ha lanciato".

Balzarini: 'Spalletti ha già detto che Vlahovic sarebbe disposto a restare'

Ancora Balzarini: "Non ci sono altri contratti in scadenza alla Juventus al giugno del 2026 a parte quei due. Mi sento quindi di ribadire che Spalletti abbia lanciato proprio un messaggio alla società: del resto Spalletti stesso tempo fa aveva detto di aver parlato con Vlahovic e di aver trovato un ragazzo disposto a restare, creando delle basi per un'operazione che sembra clamorosa per come si sono evolute le cose. Ovviamente questo non significa che poi il classe 2000 firmerà, però già il fatto che a Bergamo Spalletti abbia inserito McKennie al posto di David come falso nueve fa capire quanto poco conta su Openda".

Infine il giornalista ha concluso: "Parlando dell'altro calciatore in bilico a causa del rinnovo, proprio McKennie, posso dire che l'interessamento palesato dall'Inter nei suoi confronti è reale. E' anche vero che la Juventus si sta muovendo per cercare di soddisfare le richieste del centrocampista americano, che se restasse farebbe segnare un altro punto davvero importante alla vecchia signora".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini

Le parole di Balzarini hanno catturato l'attenzione dei tifosi: "Effettivamente non ci sono in giro molti attaccanti più forti di Vlahovic, bisogna solo vedere quali conseguenze avrà avuto l'infortunio...uno strappo muscolare lascia sicuramente cicatrici sia fisiche che mentali" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge. "Anche io ho colto la frase sui rinnovi. Quando un allenatore di esperienza esce fuori dal seminato e si mette a parlare di rinnovi, lancia un messaggio alla società, non lo fa en passant o a caso".