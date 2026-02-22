Al Camp Nou va in scena sabato 22 febbraio alle 16:15 una sfida dal pronostico nettamente in favore dei padroni di casa: il Barcellona accoglie il Levante nella venticinquesima giornata della Liga 2025/26. In un teatro storico come quello catalano, i blaugrana puntano a consolidare la propria posizione in classifica contro una formazione, il Levante, chiamata a scalare una vera e propria montagna calcistica per uscire indenne dalla tappa al cospetto di Xavi e dei suoi ragazzi.

Le probabili formazioni di Barcellona-Levante

Le scelte degli allenatori saranno appena svelate, ma le indicazioni della vigilia prevedono un Barcellona disposto con il consueto 4-3-3: tra i pali spazio a Joan Garcia, difesa con Kounde, Pau Cubarsi, Ronald Araujo e il giovane Gerard Martin.

In regia, il trio Fermin Lopez, Frenkie de Jong e Dani Olmo darà qualità e dinamismo al centrocampo. Davanti, riflettori tutti su Lamine Yamal e Raphinha, che con Ferran Torres andranno a comporre il tridente offensivo dalle grandi potenzialità tecniche ed atletiche.

Levante che risponde con il 4-2-3-1, affidando i guantoni a Mathew Ryan. In difesa agiscono Toljan, De La Fuente, Moreno e Diego Pampin; Olasagasti e Raghouber saranno i frangiflutti davanti alla retroguardia, mentre sulla trequarti agiscono Victor Garcia, Iker Losada e Paco Cortes in appoggio all’unica punta, Carlos Espí.

Quote: Barcellona schiacciante favorito secondo i bookmaker

I siti di scommesse parlano chiaro: per Bwin la vittoria del Barcellona è a quotata 1.11, il pareggio sale fino a 10.50 mentre il possibile colpo esterno del Levante vola addirittura a 15.00.

William Hill segue a ruota: 1.12 per il successo blaugrana, 10.00 in caso di parità, sempre 15.00 per il Levante. Bet365 rilancia ulteriormente, con la vittoria dei padroni di casa fermata a 1.11 e quella ospite addirittura a 17.00. Un verdetto che non lascia spazio a molte interpretazioni: il Barca ha i favori assoluti di chi gestisce le lavagne.

Le stelle in campo: Yamal trascinatore blaugrana, Raphinha in crescita e le armi del Levante

Il nome su cui si concentrano occhi e speranze della tifoseria azulgrana è quello di Lamine Yamal.

Il classe 2007, titolare indiscusso e già stella della squadra, vanta 20 presenze in stagione (19 da titolare), con 1688 minuti trascorsi in campo. I suoi 10 gol e 8 assist, su 64 conclusioni verso la porta (29 nello specchio), raccontano di un talento ormai sbocciato, ma sono i 104 dribbling riusciti su 190 tentativi la vera specialità della casa catalana. A questi numeri si aggiungono ben 58 passaggi chiave e la capacità di vincere duelli (178 su 329) decisivi negli uno contro uno, oltre a una sorprendente lucidità nonostante la giovanissima età: zero ammonizioni finora e una capacità di trascinare la squadra non comune per chi ha appena compiuto 18 anni.

A spalleggiare Yamal nel tridente c’è Raphinha, che nelle sue 15 presenze in Liga (13 da titolare), ha messo insieme 8 reti e 3 assist, mostrando concretezza sotto porta (11 tiri nello specchio) e capacità di leggere i tempi dell’azione (33 passaggi chiave su 443 completati).

L’ex Leeds è un’arma preziosa soprattutto sull’esterno grazie ai suoi 14 dribbling riusciti e ad una media di 7.4 che conferma la crescita costante del suo rendimento stagionale.

Per il Levante, le luci dei riflettori sono puntate sull’attaccante Carlos Espí e sul centrocampista Victor García. Espí – 20 anni e promettente attaccante spagnolo – nelle sue 12 apparizioni stagionali (quasi sempre dalla panchina) ha raccolto un gol e tanto lavoro sporco in avanti: 7 tiri complessivi (4 nello specchio), 38 duelli vinti su 77 e la capacità di procurarsi falli preziosi (12 subiti), indizi sulla sua attitudine a lottare anche contro difese di altissimo livello come quella blaugrana. Victor García, invece, è chiamato a dare qualità in mezzo al campo: 11 presenze (5 da titolare), 145 passaggi e 5 chiave, 8 tackle e 10 dribbling completati, sinonimo di intraprendenza e abnegazione in una squadra che dovrà difendersi con le unghie e con i denti.»