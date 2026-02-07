Sabato 8 febbraio alle ore 17:30 l’Allianz Arena di Monaco si prepara a ospitare la sfida tra Bayern Monaco e Hoffenheim, valida per la ventunesima giornata della Bundesliga 2025/26. I bavaresi di Harry Kane andranno a caccia di altri tre punti fra le mura amiche contro una Hoffenheim distante molte posizioni in classifica, ma pronta a giocarsi le sue carte contro la corazzata del campionato tedesco. Un match dal pronostico apparentemente segnato, ma la Bundesliga ha spesso regalato sorprese anche ai palati più fini.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Hoffenheim

Per questo incrocio all’Allianz Arena, il Bayern si affida ancora una volta al collaudato 4-2-3-1, con Manuel Neuer a proteggere i pali e la linea a quattro composta da Stanisic, Upamecano, Kim e Davies. In mediana spazio alla coppia Kimmich-Pavlovic, mentre l'estro di Michael Olise agirà alle spalle di Harry Kane, affiancato da Lennart Karl e Serge Gnabry sulla trequarti.

L’Hoffenheim di Knäbel opta invece per il dinamico 4-3-3: davanti a Baumann, ecco Coufal, Hranac, Kabak e Hajdari. Sulla mediana troviamo Kramaric a guidare Avdullahu e Prömel, con il tridente offensivo che comprende il giovane Bazoumana Touré, Fisnik Asllani e Max Moerstedt, pronti a testare la tenuta difensiva bavarese.

Quote e pronostici: dominio Bayern secondo i bookmaker

I principali bookmaker non hanno dubbi sull'esito dell’incontro: William Hill quota la vittoria interna del Bayern Monaco a 1.25, il pareggio a 6.00 e il colpo esterno dell’Hoffenheim a ben 8.00. Numeri che fotografano appieno la distanza tecnica e d’esperienza tra i bavaresi e i biancoazzurri, con il fattore Allianz Arena che potrebbe ulteriormente spostare l’ago della bilancia.

Considerando la prolificità offensiva mostrata fin qui dalla squadra guidata da Kane, la prima scelta resta la vittoria dei padroni di casa.

Le statistiche dei protagonisti: Bayern e Hoffenheim a confronto

Il Bayern Monaco può contare su un Michael Olise in formato MVP: il francese ha illuminato la Bundesliga nella prima parte della stagione, scendendo in campo 20 volte (16 da titolare) per un totale di 1550 minuti.

Le sue 10 reti e i 15 assist lo rendono uno dei centrocampisti più determinanti del torneo, capace di mettere lo zampino in oltre un’azione decisiva a partita. Il suo bagaglio tecnico non si esaurisce qui: in stagione ha centrato lo specchio 35 volte su 45 tiri e chiuso 52 passaggi-chiave, costruendo occasioni a ripetizione per i compagni. Non manca il contributo in fase difensiva, con 17 tackle e 10 intercetti a referto.

Accanto a Olise, Serge Gnabry ha saputo farsi valere quando chiamato in causa: 15 presenze per lui, di cui 11 da titolare, impreziosite da 6 reti e 5 assist. Pur spesso impiegato come jolly, ha mantenuto una media realizzativa di tutto rispetto, entrando però in pochi duelli rispetto ad altri compagni (30 duelli vinti su 71 totali) e con una presenza nelle fasi calde della partita garantita da 870 minuti in campo.

Il faro offensivo resta ovviamente Harry Kane. L’inglese ha già fatto sfracelli in Bundesliga: 20 presenze e 22 gol, più 4 assist, con una percentuale di tiri nello specchio impressionante (42 su 55). La sua media voto stagionale (7.93) racconta di un attaccante in fiducia, che non solo vede la porta come pochi in Europa, ma partecipa anche alla costruzione (26 passaggi chiave, 21 dribbling riusciti) e aiuta i compagni guadagnando falli e rigori (due penalty vinti, sei realizzati dal dischetto).

L’Hoffenheim si affida a un tridente giovane e di prospettiva. Il diciannovenne Bazoumana Touré ha già 16 apparizioni e oltre 1200 minuti sulle gambe, con 2 reti e soprattutto 5 assist a rifinire il lavoro sporco dei compagni.

Il dribbling è una sua arma (28 riusciti su 65 tentativi), anche se la potenza fisica lo porta spesso a commettere più falli che subire (25 a 19).

Fisnik Asllani, dal canto suo, aggiunge 6 marcature in 19 presenze e una spiccata generosità offensiva (3 assist e una trentina di tiri, quasi la metà nello specchio), risultando importante anche per conquistare punizioni preziose (27 falli subiti). Max Moerstedt, l’altro baby del reparto, ha raccolto soprattutto gettoni da subentrato: in 329 minuti ha già trovato due gol, confermando un istinto interessante che potrebbe essere arma in più a gara in corso.