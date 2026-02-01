Torna la Serie A allo Stadio Renato Dall'Ara, teatro di una sfida che promette scintille tra Bologna e Milan, valida per la ventitreesima giornata del campionato 2025/26. Appuntamento fissato per martedì 3 febbraio alle 20:45, con i rossoblù di Vincenzo Italiano pronti a misurarsi contro gli uomini di Massimiliano Allegri, determinati a inseguire la vetta della classifica. Il Milan, reduce da una serie di prestazioni convincenti e forte di un attacco stellare, cerca altri punti pesanti lontano da San Siro; il Bologna, nonostante qualche assenza pesante, vuole confermare la sua solidità tra le mura amiche.

Le probabili formazioni di Bologna-Milan

Sul prato del Dall'Ara, Italiano deve rinunciare a Skorupski per squalifica e punta ancora su Ravaglia tra i pali. In difesa si rivedono Zortea a destra e Lykogiannis sulla corsia opposta, mentre al centro spazio all'accoppiata Vitik-Heggem, con Casale che insidia il primo in un ballottaggio serrato (55-45%). In mezzo al campo la cerniera dovrebbe essere composta da Moro e Ferguson, con Freuler pronto a subentrare. Trequarti affidata a Rowe — reduce da un'ottima prova europea — Bernardeschi e Dominguez, mentre davanti Dallinga è leggermente favorito su Castro per il ruolo di punta centrale.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Rowe, Bernardeschi, Dominguez; Dallinga.

Milan risponde con la difesa a tre, Allegri scioglie i dubbi dell'ultimo minuto preferendo Tomori su Pavlovic e confermando De Winter nel terzetto arretrato. In fascia destra dovrebbe agire Saelemaekers — in attesa del pieno recupero dagli ultimi problemi fisici —, con Bartesaghi sul lato opposto. Ricci, Modric e Rabiot comporranno la folta linea mediana, mentre davanti tutto porta verso la coppia Leao-Pulisic, con l'americano favorito su Nkunku. Convocati anche Loftus-Cheek e Füllkrug pronti dalla panchina.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

Quote e favoriti: i rossoneri partono avanti per i bookmaker

Secondo i principali bookmaker il Milan parte con i favori del pronostico.

William Hill quota il successo dei rossoneri a 2.05, contro il 3.40 assegnato alla vittoria interna dei felsinei e 3.30 per il segno "X". Su Bet365 le cifre restano simili: 2.10 per il blitz di Leao e compagni, 3.75 per chi crede nella sorpresa degli uomini di Italiano, mentre il pareggio si gioca a 3.25. Un segnale chiaro di quanto i rossoneri, almeno sulla carta, arrivino all'appuntamento forti di una rosa più profonda e di individualità potenzialmente decisive.

Le statistiche dei protagonisti: la spinta del tridente rossonero e le armi nascoste di Bologna

Tra i padroni di casa, attenzione alle geometrie e agli strappi di Benjamín Domínguez, giovane talento argentino in cerca del primo gol italiano.

Fin qui per lui 10 presenze e 420 minuti, tre assist, ma ancora nessuna gioia personale: il suo dinamismo si traduce in 68 duelli disputati (25 vinti) e in 11 falli subiti, segno della pericolosità che riesce a trasmettere nell’ultimo terzo di campo. L’altro osservato speciale in attacco sarà Thijs Dallinga, che parte favorito su Castro e ha collezionato 16 gettoni con un gol e due assist: la sua media minuti rimane contenuta, ma il fiuto del bomber può sbloccare partite bloccate come questa; in stagione, ha all’attivo 13 tiri totali (3 nello specchio), 167 passaggi completati e un rigore procurato.

Sul fronte rossonero, il Diavolo si affida alla verve realizzativa e all’imprevedibilità di Rafael Leao e Christian Pulisic.

Il portoghese Leao, uno dei veri trascinatori offensivi, ha realizzato 7 reti in 16 presenze, a cui aggiunge due assist e ben 16 tiri nello specchio: letale quando accelera, ha anche vinto 53 duelli sui 114 disputati e ottenuto 21 falli a favore, garanzia di uno contro uno sempre pericoloso. Non è da meno Pulisic, che adatta il suo talento statunitense allo scacchiere di Allegri: 8 gol e 2 assist in 16 gare, con una media-voto superiore al 7 e un contributo importante anche in costruzione (23 passaggi chiave su 349 complessivi e 13 dribbling riusciti su 36).

In mezzo al campo, infine, Rabiot sta ritagliandosi un ruolo fondamentale: 3 gol e 3 assist in 15 presenze, rendimento da vero equilibratore e presenza costante anche nella battaglia dei duelli (91 su 169 vinti) e nei recuperi (28 tackle, 6 intercetti). Ha portato a casa anche un rigore conquistato, segnale della sua presenza negli ultimi sedici metri e dell’impatto che può avere sulla manovra offensiva del Milan.